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Все про:освіта (651) Міносвіти (543) математика (16) Новосад (47)

 2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад

Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад заявляє, що 2020 рік буде оголошено Роком математики в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час презентації перших результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018 у вівторок у Києві.

"Оскільки, згідно з результатами дослідження, найгірші результати з математики, то в нас є попередня домовленість на політичному рівні з президентом і прем'єром, що наступний рік буде Роком математики. У нас є попереднє погодження, працюємо над проєктом указу", - сказала Новосад.

Водночас міністерка наголосила, що розуміє, що політичний документ не є гарантією успіху, але такі символічні інструменти мають допомагати порушувати дискусію, спрямовану на зміну негативної тенденції, яку продемонструвало дослідження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, рівень знань українських школярів нижчий за середній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші 705 вчителів початкової школи, які зареєструвалися, успішно пройшли пілотну сертифікацію, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163105
 
   
 Топ коментарі
 
Когда у нас будет год МОЗГА, чтобы люди думали тем чем надо, а не жопой..
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Начните с тех, кто по 4к зарплаты учителям обещал, по стадиону в 3 дня и +40% экономический рост...

2020-й будет объявлен Годом математики в Украине, - Новосад - Цензор.НЕТ 3543
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Когда у нас будет год МОЗГА, чтобы люди думали тем чем надо, а не жопой..
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когда из педвузов перестанут вьіпускать полупродукт
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А що комусь смішно?! Більшість діточок саме такі зараз.... Тільки тут більше батьки та вчителі винні. Від генетики нікуди не дінешся.....
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Ваша правда, але від гіфки чомусь лілював.
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цікаво, вчителя вчили вкласти в голову, а батьків не вчили, але батьки винні. крута у тебе логіка.
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І всіх у Трускавець на підвищення кваліфікації:

2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 5146
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Тогда Колобок сплошное табу. Как ни крути. 2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 5527
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задание не соотв-т логики школьі. продукт, вьібранньій сейчас к власти, никогда не вьіберет "меньше". в школе гигантская коррупция и круговая порука, "меньше" - утопия.
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Треба на сірниках вчитися рахувати, нє??))
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розумні батьки вчать дитину математиці задовго до того, як довірять сірники
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Якщо не зубожіти, то замість сірників для дітей є ось оце:
2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад - Цензор.НЕТ 3567
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Начните с тех, кто по 4к зарплаты учителям обещал, по стадиону в 3 дня и +40% экономический рост...

2020-й будет объявлен Годом математики в Украине, - Новосад - Цензор.НЕТ 3543
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Як правильно рахувати зарплату, щоби вийшло 4к зелені?
За умови, що Х = вчитель, У = його зарплата, Й = передвиборчі обіцянки Зеленського.
Складіть та розв'яжіть рівняння із трьома невідомими...
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Чуть ниже написано, уровень знаний школьников ниже среднего, какой в х...... Год Математики. Все уроки списывают из интернета и то в наушниках, одно списывают, а другое слушают.
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До речі, одна з найкращих команд КВН була з харківського авіаційного, здається. Там і викладачи були. Математику знали краще ніж 90% коментаторів на цензорі. ХАІ.
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При нинішньому стані навчання треба наголошувати Рік Арифметики.
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І знову в Трускавець - оволодівати знаннями!


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Нормальне навчання.

"високий" совковий рівень привів до глухого кута саме в царині технологій.
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коли є можливість щось спєрєть. то усі знання ктивуються. тому треба рік правильних формулювань завдань.
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Ага-посчитай снижение цен и платежек от зебилов.
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Зниження платіжок - це коли їх у смітник викидають?
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Скорее годом астрономии. Будем подсчитывать платежки с астронимическими цифрами
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У нас математику учат по учебникам , разработанным в Кембридже .
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Пани министру надо еще знать, что в ЕС выпускники любой школы должны сдать государственный экзамен по 3 европейским языкам . А еще в некоторых школах обязательна латынь
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Что дает знание 3 языков - это нормальное общение на работе в дальнейшем. Сотрудники легко переходят в беседе . Учитывая, что народ работает в разных европейских странах - это РАЗУМНЫЙ ЗАКОН
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Блин, ДАЖЕ НЕ ПРЕДСТАЛЯЮ , когда 42 млн украинцев догонят европейцев. Руцкий язык с хремлем сильно тормозит Украину
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Как я понял ЭТО САМАЯ КРУТАЯ победоносная рехформа образования в 2020 году! А остаток 19-го - усиленная стахановская подготовка к ней!
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Йолочка зажгись ,
но она ****** -
не зажигаецццццо !
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А пани Новосад не хочет признать, что в украинских школах чересчур сложная программа по математике? Интереса ради поинтересовалась программой по математике для итальянских школьников 14 лет: все намного проще. Об это говорят и наши дети, которые, переехав, пошли в итальянские школы. При этом нобелевских лауреатов среди итальянцев не меньше, чем среди представителей других стран. Второй пример: знакомая семья переехала в США. В Украине ребенок должен был идти в 5-й класс, но в США его определили... в 7 класс, и это при том, что ребенок язык знал плохо (ну чему может научить такой репетитор как школьный преподаватель английского). Я удивилась, но родители объяснили, что в США школьная программа проще и вообще другой подход. Вопрос к пани Новосад: зачем в обычной средней школе такая сложная программа по математике? И вообще в школе свет клином сошелся на проблемах математики? Или все-таки дело не в математике?
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Пятью пять - двадцать пять;
Шестью шесть - тридцать шесть;
Семью семь - сорок семь...
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Перестаньте травмировать зебобов жестокой академической наукой. Они только что научились оленя находить, кто на картинке, кто сидящего по соседству, а кто и в зеркале. И тут Вы - Пятью пять - двадцать пять!
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ПС до приколв в третьей строчке они дойдут лет за 10.
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С 30 детей реально учатся хорошо только 8-10 человек ...Остальным желание учиться отбивается сразу после младшей школы! Такое впечатление, что программа специально написана для дебилизации населения, ведь тогда массами легче управлять...( Все помнят министра образования табачника, который нам был поставлен Кремлем и сейчас он находится в Московии)...
Когда-то лидер Сингапура говорил, что для того, чтобы поднять экон.сост.страны начинать надо с реформы образования! ( Но это история явно не о Новосад!)
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Лишат аттестатов и дипломов всех выпускников и школ и ВУЗов, не знающих таблицу умножения?
(70-80%) выпускников.
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