 Ми поглиблюємо залежність ДБР, - Верещук про прийняття поправок до закону про Держбюро

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Верещук, вона не знає, чи буде це незалежністю ДБР.

"Я навпаки думаю, що таким законом ми більше поглиблюємо залежність ДБР, але розмиваємо її через парламентський контроль. Наприклад, керівника (ДБР. - Ред.) можна буде викликати до парламенту і навіть вимагати звіт. Навіть позачерговий. Серед іншого і звільнити його через парламент, якщо парламентарі будуть вважати його роботу незадовільною. Парламентський контроль - це дуже добре, звіт - це дуже добре. Але щоб керівник знав, що його можуть звільнити кожного разу, коли парламент буде цього хотіти .. це трошки до незалежності не належить", - заявила Верещук.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.