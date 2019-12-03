Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Верещук, вона не знає, чи буде це незалежністю ДБР.
"Я навпаки думаю, що таким законом ми більше поглиблюємо залежність ДБР, але розмиваємо її через парламентський контроль. Наприклад, керівника (ДБР. - Ред.) можна буде викликати до парламенту і навіть вимагати звіт. Навіть позачерговий. Серед іншого і звільнити його через парламент, якщо парламентарі будуть вважати його роботу незадовільною. Парламентський контроль - це дуже добре, звіт - це дуже добре. Але щоб керівник знав, що його можуть звільнити кожного разу, коли парламент буде цього хотіти .. це трошки до незалежності не належить", - заявила Верещук.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.
Жери своє блаЗЄнське лайно. На повен рот.
оригінал тут знайшовся.
Она права...
Контроля одного Бени вполне достаточно...
1. Руководство и следователи ФБР в США НАЗНАЧАЮТСЯ Генералным прокурором США!
2. Генеральный прокурор в США НАЗНАЧАЕТСЯ президентом в согласовании с Сенатом и также СНИМАЕТСЯ президентом или импичментом со стороны сената.
НЕЗАВИСИМОСТИ в природе не существует - даже броуновское движение подчиняется своим законам.
Прокурор, СБУ и Армия в Украине должны служить исполнению политической воли и предвыборным обещаниям президента, который должен исполнять Конституцию, согласно которой он исполняет волю избирателей и защищает их права и свободы!
Похоже пуля на такая уж и дура...
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Законопроект про ДБР прийнятий. Трубу фактично відправили у відставку.
Проте, чи змінює це щось?
Змінює. Лише в гіршу сторону.
1. Відтепер президент одноосібно призначає голову ДБР. Правоохоронний орган стає прямо залежним від Офісу президента.
2. Заступники глави ДБР призначаються ПОЗА КОНКУРСОМ. Тобто голова бюра призначає їх одноосібно без будь-яких конкурсів.
3. Очільник бюро самостійно буде здійснювати керівництво органом, не розділяючи повноваження із заступниками, як це визначав закон.
Тобто, закон про ДБР змінився лише в гіршу сторону. Узурпація влади продовжується. Тепер правоохоронні органи перетворюються на повністю на керовані одною особою.
Цікаво, що у Слуги народу голосів не вистачило. Проголосувало лише 224 депутати. Тому на допомогу прийшла фракція Голосу, яка дала 18 голосів.
ЗєлЬОнскій всЬО помєнял, начіная с ВР. Но за трубой рєшил послєдіть чЬтобЬІ імєць нєоспорімьіє доказатєльства вродє шварцеєґєровскоВо "кокаІном!!!".
Ґаспада, сєводя вєчєром на всєх каналах будут показаньі улікі блаЗЄнскоВо о том, чьто труба єсть аґєнтом Порошенка. Нє прапустітє.
В кабинете главы ГБР Романа Трубы решались уголовные дела по олигарху Игорю Коломойскому.
В Интернете опубликована новая серия разговоров, которые были записаны с помощью "прослушки". Аудиофайл был опубликован на канале в Telegram "Трубу прорвало»
В сообщении отмечено, что разговор состоялся 1 июля 2019 года между Трубой и руководителем патронажной службы ГБР Удовиченко Александром.
Олигарх "звонил лично" главе Офиса президента Андрею Богдану и призывал "не лезть".
"Вы что там, охерели? Передайте этому пид***су, что его уволят! Вы даже себе не понимаете, во что вы влезли!" - говорит Удовиченко.
При этом на пленке слышно, как Удовиченко крайне жестко и в матерной форме заявляет о необходимости закрыть дело против олигарха.
"Быстро, нах*й, закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постанову. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", - сообщается в процессе разговора.
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