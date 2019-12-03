 Рівень знань українських школярів нижчий за середній, - міжнародне дослідження PISA. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає з результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, оприлюднених у вівторок, 3 грудня. Оцінювалися читацька і математична компетенції, а також знання в галузі природничих наук.
За показником читацької компетенції - здатності розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті, - 15-річні учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000 можливих. При цьому середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) складає 487 балів. Таку ж кількість балів, як і Україна, отримала Туреччина. Найближчими сусідами України у рейтингу за цим показником є Ізраїль та Люксембург, які набрали 470 балів. Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів. А найкращий показник у китайських школярів - 555 балів. Щоправда, у випадку КНР дослідження проводилося не по всій країні, а лише у чотирьох провінціях.
За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів. Тут найближчими сусідами України знову ж таки є Туреччина (454 бали), а також Греція і Кіпр (451 бал). Лідером рейтингу за цим показником є школярі чотирьох китайських провінцій (591 бал), на останньому місці - діти з Домініканської Республіки (325 балів).
У сфері природничих наук українські школярі в середньому отримали 469 балів, у той час як середній показник для держав ОЕСР складає 489 балів. Подібні результати отримали також Білорусь (471 бал) та Туреччина (468 балів). Учні шкіл у чотирьох китайських провінціях лідирують з показником у 590 балів, а учні навчальних закладів у Домініканській Республіці в середньому здобули лише 336 балів - це найнижчий показник.
У дослідженні PISA 2018 взали участь 79 країн чи економічних систем, адже, наприклад, у випадку Китаю, окрім чотирьох провінцій країни, окремо оцінювалися успіхи учнів у Гонконгу чи Макао.
Дослідження PISA проводиться ОЕСР кожні три роки. Нині у ньому взяли участь 600 тисяч 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчались щонайменше у сьомому класі. Дослідження має на меті визначити рівень трьох компетентностей учнів: у читанні, математиці та природничих науках. Також дослідники опитують школярів про умови їхнього життя, аби встановити, які фактори впливають на успішність дітей.
Уперше дослідження було проведено у 2000 році. Відтоді до нього приєдналася значна кількість країн, які не є членами ОЕСР - зараз їх загальна кількість 80. Україна, яка також не є членом організації, цього разу вперше долучилася до дослідження.
Міністерка освіти України Ганна Новосад заявила 11 листопада, що результати PISA 2018 стануть для української влади "відправною точкою", за допомогою якої у подальшому можна буде вимірювати успіхи у сфері освіти.
Як романтично пахне ковбаса,
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, як роса
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно зваблює тільцем,
І хліб наставив загорілу спину...
Як що ти млієш слухаючи це,
Чому ж ти, гад, не любиш Україну?
еще вчера ты с своим Кварталом в банях урков развлекал, а сегодня президент Украины и на тебя работают ученные страны...
Кто-кто работает? "Учённые"?
Мародёры, вы такие мародёры... Во всём. Ты прям проффэсор.
Усе це ми (школярі) збирали на звалищі Держуніверситету та Укртелекому. А ще було "кладовище літаків" біля а/п Жуляни. І згодом стали інженерами, які могли "зі смітника" зробити таку "цукерочку" що виробники хай-тек апаратури (британці, американці, ізраїльтяни) налякано шепотіли "Бєлий шаман!"
GENERATION <В>, Или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА
http://xpehotehb.narod.ru/APXUBbI/12.htm
Всегда воровать будут только на самом верху, но туда еще попробуй пробейся через толпы соперников.
І ще прибрати з того, що президентами й прем єрами, і олігархами стають усілякі ідіоти, які й не вчилися ніколи, а просто дипломи купили.
Одним словом - без кулемета тут не обійтись.
Так же и экономике!!! Нужно положить конец социализму и неомарксизму!!
Проблема не у вчителях, проблема у суспільстві - деградованому і дебілізованому суспільстві. Вчитель лише модератор того, чого суспільство хоче від нього. ВСЬОГО ЛИШ! Про яку освіту і знання може бути мова в суспільстві. в якому все це просто не ціниться і не шанується? І для чого вони учневі, якщо він знає, що надалі вони йому не ************? Ну не потрібні ні знання ні освіта, а часто досить лише папірця, якщо, звичайно, він підкріплений баблом, ну і хамства і напористостості на додачу.
Особливо - вищої.
Оцінки, дипломи, наукові звання, ступені - все купується.
І уже є покоління злегка розумово відсталих, як НАВЧАЮТЬ!!! слідуюче покоління ще більш заторможених.
А серед 73% далеко не всі тупарі.
Там є достатньо таких, які свідомо хотіли привести Зе до влади в надії, що він "наш человек" і розвалить Україну.
Да, она виновата много в чём, но плохо мы живём, потому что уровень образования нации - ниже плинтуса. И по школе это видно, и по университетам.
И именно это толкает людей на эмиграцию (в т. ч. трудовую) - потому что низкоквалифицированный труд стал невостребованным (из-за войны и закрытия таких же недоразвитых рынков рф / СНГ, из-за открытия рынков перед качественной западной продукцией в результате вступления в СОТ / заключения Соглашения об Ассоциации и т.п.), А НА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОЧЕНЬ МНОГО КТО НЕ СПОСОБЕН. В результате низкоквалифицированный персонал поехал на Запад. А из-за войны и высококвалифицированный поехал тоже, но на более низкоквалифицированные работы (потому что это у нас они крутые, а в сравнении с компетенциями работников в Западной Европе они уже "так себе", третья вода на киселе).
А выход один : учиться, учиться и ещё раз учиться. Создавать культ образования. Вкладывать много-много денег в образование, сделать его престижным, расширить госзаказ. Занять непримиримую позицию к покупке дипломов, списыванию, лёгкому прохождению квалификационных экзаменов, академической недобросовестности и прочим видам жульничества. Подумать о запрете "филиалов" ВУЗов и заочной формы обучения, ибо в наших условиях это - профанация и та же покупка дипломов, только визуально честная.
Вернуть чистоту эксперимента со ЗНО - никаких других вариантов поступления в ВУЗ не должно быть, никаких льгот сельской местности, сиротам, переселенцам, АТОшникам (как бы жалко их не было, какие бы уважительные причины они не приводили в обоснование своего "особого статуса") - ты или показываешь на ЗНО, что у тебя соображалка на месте, или иди работать руками, раз мозги не выгребают на надлежащий уровень. В универе ввести экзамены по всем предметам по типу ЗНО и если средний балл не дотягивает - на отчисление. А иначе учиться студентов не заставишь.