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Все про:дослідження (48) освіта (651) PISA (1)

 Рівень знань українських школярів нижчий за середній, - міжнародне дослідження PISA. ІНФОГРАФІКА

У міжнародному порівнянні українські школярі виявилися приблизно в середині списку, який складається з 79 учасників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, це випливає з результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, оприлюднених у вівторок, 3 грудня. Оцінювалися читацька і математична компетенції, а також знання в галузі природничих наук.

За показником читацької компетенції - здатності розуміння й інтерпретації текстів, з якими школярі матимуть справу в повсякденному житті, - 15-річні учні українських шкіл набрали в середньому 466 балів із 1000 можливих. При цьому середній показник для країн Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) складає 487 балів. Таку ж кількість балів, як і Україна, отримала Туреччина. Найближчими сусідами України у рейтингу за цим показником є Ізраїль та Люксембург, які набрали 470 балів. Найгіршою є ситуація у філіппінських школярів, які в середньому набрали 340 балів. А найкращий показник у китайських школярів - 555 балів. Щоправда, у випадку КНР дослідження проводилося не по всій країні, а лише у чотирьох провінціях.

За показником математичної компетенції учні українських шкіл в середньому здобули 453 бали при середньому показнику для країн ОЕСР в 489 балів. Тут найближчими сусідами України знову ж таки є Туреччина (454 бали), а також Греція і Кіпр (451 бал). Лідером рейтингу за цим показником є школярі чотирьох китайських провінцій (591 бал), на останньому місці - діти з Домініканської Республіки (325 балів).

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У сфері природничих наук українські школярі в середньому отримали 469 балів, у той час як середній показник для держав ОЕСР складає 489 балів. Подібні результати отримали також Білорусь (471 бал) та Туреччина (468 балів). Учні шкіл у чотирьох китайських провінціях лідирують з показником у 590 балів, а учні навчальних закладів у Домініканській Республіці в середньому здобули лише 336 балів - це найнижчий показник.

У дослідженні PISA 2018 взали участь 79 країн чи економічних систем, адже, наприклад, у випадку Китаю, окрім чотирьох провінцій країни, окремо оцінювалися успіхи учнів у Гонконгу чи Макао.

Рівень знань українських школярів нижчий за середній, - міжнародне дослідження PISA 01

Дослідження PISA проводиться ОЕСР кожні три роки. Нині у ньому взяли участь 600 тисяч 15-річних школярів, які на час проведення опитування навчались щонайменше у сьомому класі. Дослідження має на меті визначити рівень трьох компетентностей учнів: у читанні, математиці та природничих науках. Також дослідники опитують школярів про умови їхнього життя, аби встановити, які фактори впливають на успішність дітей.

Уперше дослідження було проведено у 2000 році. Відтоді до нього приєдналася значна кількість країн, які не є членами ОЕСР - зараз їх загальна кількість 80. Україна, яка також не є членом організації, цього разу вперше долучилася до дослідження.

Міністерка освіти України Ганна Новосад заявила 11 листопада, що результати PISA 2018 стануть для української влади "відправною точкою", за допомогою якої у подальшому можна буде вимірювати успіхи у сфері освіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163100
 
   
 Топ коментарі
 
а нафига им учиться, если можно просто без напряга быть клоуном в КВН, и после этого - президентом Украины!!!
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А потом они на Крещатике пои опросах когда выростают говорят " а мы не знаем кто на нашу страну напал", " я не разбираюсь в политике", " мы с рашкой друзья" , " Крым на, ахахаха".
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А потом они на Крещатике пои опросах когда выростают говорят " а мы не знаем кто на нашу страну напал", " я не разбираюсь в политике", " мы с рашкой друзья" , " Крым на, ахахаха".
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Лучше б в школе учились, а не в балаклавах скакали
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а нафига им учиться, если можно просто без напряга быть клоуном в КВН, и после этого - президентом Украины!!!
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***
Як романтично пахне ковбаса,
І помідори в банці зашарілись,
А в пляшечці так тихо, як роса
Горілочка домашня причаїлась,
І сало ніжно зваблює тільцем,
І хліб наставив загорілу спину...
Як що ти млієш слухаючи це,
Чому ж ти, гад, не любиш Україну?
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Сам сварганил профиль в фотошоп? Дай ссьілочку, порохолюбчик.
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ну да.... - мотивация так себе....

еще вчера ты с своим Кварталом в банях урков развлекал, а сегодня президент Украины и на тебя работают ученные страны...
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Кого-кого развлекал? "Урков"!?
Кто-кто работает? "Учённые"?
Мародёры, вы такие мародёры... Во всём. Ты прям проффэсор.
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Гра в КВН це важка робота, і в команди дурнів не брали. Це ж не поза генделиком пісюни один одному показувати.
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Зачем такие сложности, можно просто шапки снимать а потом в президенты.
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Подякуйте дебільній реформі нуш,яка відміняє домашні завдання,адекватні підручники,тощо скоро будемо нижче філіпін
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емм. Чувак, учителям срать на отмену ДЗ, их как задавали так и задают, не только детям но и родителям. Более того, качество ДЗ неадекватное - много механической писанины, которая занимает все время но совершенно не заставляет думать. А придурошная НУШ только растянула этот идиотский процесс на 12 лет, хотя там и 10 было достаточно.
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ви не в темі д/з у початкових классах відмінили лише з минулого року якщо не будеш повторюваи не будеш нічого знати-це аксіома,у китаї класична система освіти та супер авторитарний вчитель звідти й високі результати я не кажу що треба орієнтуватися на китай але мавпувати те від чого почали відмовлятися.....
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Потому что у детей появились телефоны смартфоны планшеты ноутбуки. А они делают дебилами
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А до того була селітра, конденсатори, палена гума. Вони, безперечно, робили нас розумнішими. Ага.
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Конденсатори. Реле. Монтажні гребінки. Дискові номеронабирачі. Трансформатори.
Усе це ми (школярі) збирали на звалищі Держуніверситету та Укртелекому. А ще було "кладовище літаків" біля а/п Жуляни. І згодом стали інженерами, які могли "зі смітника" зробити таку "цукерочку" що виробники хай-тек апаратури (британці, американці, ізраїльтяни) налякано шепотіли "Бєлий шаман!"
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Ну ви молодець. Зараз такі школярі не лише в соц. мережах зависають, а і прості проги для смартфонів пишуть. А раніше більшість тих, хто тримав у руках конденсатор, робили лише дві речі: вставляли контакти в розетку, а потім комусь до дупи прикладали.
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Дякую. Раджу "для душі" прочитати мемуари. які були опубліковані в "Огоньке" від 2000 року.

GENERATION <В>, Или ХОЛОДИЛЬНИК ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА
http://xpehotehb.narod.ru/APXUBbI/12.htm
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Це все генетика. У дебілів зазвичай як правило народжуються дебіли. Коли я навчався в університеті на потоці із 100 чоловік навчалося 3! ще 10 так собі. А решта?? А решта отримали диплом "удовлетворительно" і пішли у світ. І так я думаю ситуація у кожному навчальному закладі. І тепер у всіх них в голові - я окончіл, я великий спец, мені не положено працювати і тільки керувати повинен. Тому і дожилися до керівників ворів та клоунів.
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согласен.. а главное что дебилов пруд пруди в любой специальности.. основная масса все делает на " так пойдет"
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Ну, це ті хто закінчував на "3" з натяжкою, я їх називаю "удовлетворенци". А, і так сойдет.... 90%
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А краще б вони взагалі не навчалися і не отримували дипломи про "вищу" освіту, так хоча б з них можна було б зробити робітників, а так і робітниками вони бути не можуть, бо вони "абразовані", і керівниками стають дибілкуватими. Ось така сумна картина маслом...
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Якщо згадати будь-який совковий НІІ, то там на одного продвинутого фахівця, генератора ідей, приходилося 30-60 абсолютних нездар, планктону. Така прихована форма боротьби з безробіттям. На щастя моє перебування в такому НІІ обмежилося однією студентською практикою і я протягом 2-х місяців встиг зробити там кілька гітарних приставок, які вигідно продав.
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Шо такоє? Єврєї виявляється не найрозумніші? Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - исследование PISA - Цензор.НЕТ 2860
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Ти бач - не розумніші. То яким же потрібно бути ідіотом щоб навіть нерозумні евреї обманювали)))
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Зараз основне щоб у школьніка тато гарно вмів красти державні гроші і не попадатися на хабарях.Оце мистецтво! А школьнік виросте і татко навчить що і як треба..і школи не треба..Хіба що рахувати швидко та безпомилково... Уровень знаний украинских школьников ниже среднего, - исследование PISA - Цензор.НЕТ 1856
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Лафа не вечна. Рано или поздно всю госсобственность подерибанят а госаппарат сильно сократят. И тогда госслужба вместо пещеры Аладдина станет серым и скучным местом с кучей бюрократии и средненькой по больничке зарплаткой.
Всегда воровать будут только на самом верху, но туда еще попробуй пробейся через толпы соперников.
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Физика - 0 . Химия - 0 . Солнце вращается вокруг земли , которая стоит на трех китах .
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Общество плоской земли! Меня недавно спросили, как я к этому отношусь. Никак, отвечаю, у меня дома. Глоюус есть
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Украинская школа это вобще сферический маразм в вакууме замешанный на коррупции и всеобщем хамстве. Хорошо что это подтверждается.
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БРАВО!!! Це ще одна "перемога"А чому так? Вже і вчителя вчать на уроках і репетирують після уроків а рівень знань вже нижче середнього..... Як так може бути? Як кажуть, а суді хто? Так само можна сказати, а вчителя хто?
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Ага, бо треба стимулювати гарних школярів конкурсами, подарунками. Щоб учням було цікаво вчитися гарно.
І ще прибрати з того, що президентами й прем єрами, і олігархами стають усілякі ідіоти, які й не вчилися ніколи, а просто дипломи купили.
Одним словом - без кулемета тут не обійтись.
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Олігархами стають ідіоти? Ви впевнені?))
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Скажу так - під терміном ідіоти я надто багато узагальнив. Однак за станом українського політикуму, який керується олігархами, і в цілому, економіки й суспільства. То охарактеризував би цих керуючих або ворогами України, або, як мінімум, олігофренами.
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А навіщо їм знання коли Вікіпедія знає всьо, Гугл знайде всьо, а Фейспук знає всіх?
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Это итог ори! Мы либо ижет по расейским стопам, либо гейропейство разводом! Что не понятно , что Европа как и тем более Параша стогнируют! Нужно идти путем Китая , Японии, Сингапура, Южной Кореи!
Так же и экономике!!! Нужно положить конец социализму и неомарксизму!!
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"ужно идти путем Китая , Японии" - очі розтягувати?
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Мозги ростягивать и пытаться ими думать!
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З чого почати? Вчити китайські колискові? Все ж дітей починається.
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Згадуйте про це, коли вам пишуть про зарплати вчителів і т.п.... а за що їм платити?
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А взагалі не платіть! А нахрена взагалі та школа і вчителі? Хоча, ще трохи реХформ і вчителів дійсно не буде. Старі повимирають, а молодих НЕМА! Просто нема. Який дурень за ті копійки погодиться, щоб всі, кому не лінь, на нього плювали.
Проблема не у вчителях, проблема у суспільстві - деградованому і дебілізованому суспільстві. Вчитель лише модератор того, чого суспільство хоче від нього. ВСЬОГО ЛИШ! Про яку освіту і знання може бути мова в суспільстві. в якому все це просто не ціниться і не шанується? І для чого вони учневі, якщо він знає, що надалі вони йому не ************? Ну не потрібні ні знання ні освіта, а часто досить лише папірця, якщо, звичайно, він підкріплений баблом, ну і хамства і напористостості на додачу.
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Как по мне наши школьники еще много набрали, это если отталкиваться от престижности образования у нас в стране! и зависимости уровня жизни от образованности!! А чтобы некоторые тут не гавкали то я напомню вам проФФесора из ростова!!
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Но все равно у меня такое чувство, что взрослые у нас тупее школьников, 70% так точно
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А для чего аграрной сверхдержаве грамотное население?..... Это лишнее....
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Согласен, вам это ни к чему, как раз недавно на Расее решили ограничивать изучение английского. А то панимаш, англосаксы растут да по митингам шастают.
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В Україні іде процес зненцінення освіти уже давно.
Особливо - вищої.
Оцінки, дипломи, наукові звання, ступені - все купується.
І уже є покоління злегка розумово відсталих, як НАВЧАЮТЬ!!! слідуюче покоління ще більш заторможених.
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Реалізація загального плану для всієї планети по формуванню тупої сірої біомаси , яка не повинна усвідомлювати хто і що вона є . І не потрібно квакати про конспірологію , потрібно лише ввімкнути логічне мислення . Це при умові що воно є . Минулі вибори дали яскраву відповідь в кого його немає - 73 % !
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Про тупу біомасу у світовому масштабі сказати не можу нічого певного.
А серед 73% далеко не всі тупарі.
Там є достатньо таких, які свідомо хотіли привести Зе до влади в надії, що він "наш человек" і розвалить Україну.
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кто придумал такую нагрузку на школьников нужно яйца отстрелить. во 2м классе изучение трех языков, и как правило незнание ни одного)))
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Покажите эту новость всем тем, кто вопит, какое у нас грамотное население - что всё, мол, есть : умные люди, большая территория, мягкий климат и много полезных ископаемых, а страна почему-то живёт плохо, мол коррупция во всём виновата . . .

Да, она виновата много в чём, но плохо мы живём, потому что уровень образования нации - ниже плинтуса. И по школе это видно, и по университетам.
И именно это толкает людей на эмиграцию (в т. ч. трудовую) - потому что низкоквалифицированный труд стал невостребованным (из-за войны и закрытия таких же недоразвитых рынков рф / СНГ, из-за открытия рынков перед качественной западной продукцией в результате вступления в СОТ / заключения Соглашения об Ассоциации и т.п.), А НА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОЧЕНЬ МНОГО КТО НЕ СПОСОБЕН. В результате низкоквалифицированный персонал поехал на Запад. А из-за войны и высококвалифицированный поехал тоже, но на более низкоквалифицированные работы (потому что это у нас они крутые, а в сравнении с компетенциями работников в Западной Европе они уже "так себе", третья вода на киселе).

А выход один : учиться, учиться и ещё раз учиться. Создавать культ образования. Вкладывать много-много денег в образование, сделать его престижным, расширить госзаказ. Занять непримиримую позицию к покупке дипломов, списыванию, лёгкому прохождению квалификационных экзаменов, академической недобросовестности и прочим видам жульничества. Подумать о запрете "филиалов" ВУЗов и заочной формы обучения, ибо в наших условиях это - профанация и та же покупка дипломов, только визуально честная.
Вернуть чистоту эксперимента со ЗНО - никаких других вариантов поступления в ВУЗ не должно быть, никаких льгот сельской местности, сиротам, переселенцам, АТОшникам (как бы жалко их не было, какие бы уважительные причины они не приводили в обоснование своего "особого статуса") - ты или показываешь на ЗНО, что у тебя соображалка на месте, или иди работать руками, раз мозги не выгребают на надлежащий уровень. В универе ввести экзамены по всем предметам по типу ЗНО и если средний балл не дотягивает - на отчисление. А иначе учиться студентов не заставишь.
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Такое оно бесплатное государственное образование в социальном государстве...
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Финляндия, Канада - образование тоже бесплатное и соцзащищенностьтам куда выше, чем в Украине.
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А вы думали экономическое чудо Китая это просто случайность? Нет, все закономерно. Образование-->Наука-->Экономика.
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Мда, PISA. Ну шо тут сказать.PISA она и в Африке PISA.
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ниче, в прошлом годе--английский учили, в следующем математику подтянем, а тарапунька когда то штепселю говорил, тебе везет, что твой сын только немецкого не знает, а мой и немецкого и английского и французкого, ибо все три учит.
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