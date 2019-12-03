 Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря

Про це Труба написав на своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів:
Перше. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин.
Друге. Я не знаю, чи дійсно є кримінальне провадження та чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з’ясовують колеги – до мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань.
Третє. Мене так активно намагаються зняти з посади, що дехто не може зупинитися у своїй фантазії: якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроєкту і навіть анонси борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для високопосадовців, ми заважаємо їм, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться", - заявив Труба.
Нагадаємо, раніше джерела видання "НВ" повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що "праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря.
https://www.economics-prorok.com/2019/12/89118.html
То воно-то так! То ж не "дружня порада" чоловіка Моніки, а якісь там гроші, брюлі чи ще шо.
Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.Источник: https://censor.net.ua/n3163099
Ой, такі да! Один вже репетував, що піде у відставку якщо порушить закон... І шо? Воно й досі закони порушує, а ти чим гірший? Нє?
Бреши, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй брехню попередню!
Кради і веращи про крадіжки, бери хабарі та верищи про карупцию, зраджуй і верещи про зраду і головне, не переставай брехати!
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними: Як так сталося, що вашим обранцем стало це ЧМО, цей слуга Коломойського?
А також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
Він натякає рябій шавці коломойського, бодє і зєлє, що як його зачеплять, то оприлюднить іншу частину записів, не лише свої слова, а і їхні!
Он по обносился за 5 лет, пытается быстро восстановить капиталы, т к носом чует ЧТО ВЫГОНЯТ.
Надо их срочно посадить