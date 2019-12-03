 Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря

Про це Труба написав на своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів:

Перше. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин.



Друге. Я не знаю, чи дійсно є кримінальне провадження та чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з’ясовують колеги – до мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря, - НАБУ

Третє. Мене так активно намагаються зняти з посади, що дехто не може зупинитися у своїй фантазії: якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроєкту і навіть анонси борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для високопосадовців, ми заважаємо їм, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться", - заявив Труба.

Нагадаємо, раніше джерела видання "НВ" повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що "праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря.