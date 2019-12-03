EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4883  45
Матеріали за темою:
Все про:Труба (207) ДБР (694) Щербина (1)

 Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що на бюро неможливо впливати ззовні. Водночас він готовий співпрацювати зі слідством у справі ексчиновника ГПУ Ігоря Щербини.

Про це Труба написав на своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Дізнався з новин, що начебто мій колишній колега ще з часів ГПУ за гроші обіцяв впливати на перебіг кримінальних проваджень у ДБР, і це кримінальне провадження розслідує НАБУ. Звертаю увагу на декілька моментів:

Перше. Ані на керівництво ДБР, ані на слідчих неможливо впливати ні за гроші, ні за будь-які інші ресурси. Якби мені стало це відомо, то я би першим написав заяву про злочин.

Друге. Я не знаю, чи дійсно є кримінальне провадження та чи хтось намагався заробити на ДБР. Нехай це з’ясовують колеги – до мене поки ніхто не звертався, але я повністю відкритий до роботи зі слідством. Це питання не моєї репутації, а репутації усього Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря, - НАБУ

Третє. Мене так активно намагаються зняти з посади, що дехто не може зупинитися у своїй фантазії: якісь записи в телеграм-каналі, підміна законопроєкту і навіть анонси борделю. Ось тепер це. Скоро можна буде писати книгу фейків зі створення ДБР. Але це означає лише одне: ми незручні для високопосадовців, ми заважаємо їм, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться", - заявив Труба.

Нагадаємо, раніше джерела видання "НВ" повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис. Пізніше в НАБУ підтвердили, що "праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря.

Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його правої руки Щербини на одержанні $75 тис. хабаря 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163099
 
 
 Топ коментарі
 
Садить тебя надо вместе с кумом твоим Щербиной!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Садить тебя надо вместе с кумом твоим Щербиной!!!
 показати весь коментар
 
 
Конечно все верят, в то, что правая рука мутки мутил, а сам труба честный. Так всегда, такого уровня люди всегда действуют в одиночку, верим ... очередные говносказки для 73%
 показати весь коментар
 
 
а по поводу "закрывайте на"уй это дело" тоже готов, гнида?
 показати весь коментар
 
 
Такса $150 тыс. Кум Пашинского пытался продать уголовное дело, но попался с пачками денег - Лещенко
https://www.economics-prorok.com/2019/12/89118.html
 показати весь коментар
 
так кум плешивского илу кум трубы? что-то все уже запутались в показаниях и городят кто на что горазд.
 показати весь коментар
 
 
все спустят на тормозах,кто верит что кто то понесет наказание?
 показати весь коментар
 
 
Ну, він як завжди забуває вказати, уякості кого готовий до співробітництва - свідка, підозрюваного, понятого. Як оце Марусі у повісті забули вказати її статус.
 показати весь коментар
 
 
Я ж кажу гнусавість якась дивна- дихалка з відосиків на біговійа доріжці та на прогулянці так очищується?
 показати весь коментар
 
 
Чому арешти від НАБУ співапали з голосуванням у ВР по ГБР та заявою Зеленського по ГБР та ТРУБІ? НАБУ вже на підтанцьовках у шоу від 95-го?
 показати весь коментар
 
 
Труба открыт. А пора закрывать вместе с подельниками.
 показати весь коментар
 
 
та хто тебе поверит, брехло, шестерка портнова и богдана
 показати весь коментар
 
 
Ты,как цивилизованный человек,после этого сеппуку должен бы себе сделать, ну или хотя бы минимум написать рапорт об отставке.
 показати весь коментар
 
 
В Западной стране, такой как Труба давно подал бы в отставку Мало того, что он лизоблюд,приспособленец, но еще и преступник Со следствием тебе и так придется иметь дело. Наговорил достаточно,на срок!
 показати весь коментар
 
 
дырявая труба: "Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении"

Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 9914
 показати весь коментар
 
 
"Недолго музика играла, недолго фраер танцевал"... 😕
 показати весь коментар
 
Зеленськой хоче на місце Труби і його замів поставити "своїх" людей, щоб по закінченню президентської каденції Зеленського ДБР не притягло до кримінальної відповідальності його самого, як це скоро станеться з Порошенком. Незалежно від того, хто буде керувати ДБР, Порошенко піде під суд. Дбають "слуги" про власне майбутнє, щоб воно було якщо не світлим, то хоча б не в клітину.
 показати весь коментар
 
Що ви Жора дурью маєтеся? Сяде Вофка Сопля на парашу і то дуже швидко 😁
 показати весь коментар
 
 
Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы.Источник: https://censor.net.ua/n3163099

То воно-то так! То ж не "дружня порада" чоловіка Моніки, а якісь там гроші, брюлі чи ще шо. Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 2122
Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении.Источник: https://censor.net.ua/n3163099

Ой, такі да! Один вже репетував, що піде у відставку якщо порушить закон... І шо? Воно й досі закони порушує, а ти чим гірший? Нє?
 показати весь коментар
 
 
К Марусе спецназ Альфы ввалился, а к Трубе нет! Вот если бы Труба против Бени не останавливал расследование, тогда другое дело
 показати весь коментар
 
 
Бреши, бреши назабно, натхненно та громогласно!
Бреши, а як упіймають на брехні бреши вдесятеро більше, щоб за новою брехнею забули про стару, а потім знов повторюй брехню попередню!
Кради і веращи про крадіжки, бери хабарі та верищи про карупцию, зраджуй і верещи про зраду і головне, не переставай брехати!
 показати весь коментар
 
 
Трубу обрала кумисія з "антикорупційних активістів та громадських діячів". За прийнятим ВР законом про ДБР президент лише затверджує вибір кумисії.
Питання до Гнапів, Бігусів, Лєщєнків, Шабуніних, Наємів та іже з ними: Як так сталося, що вашим обранцем стало це ЧМО, цей слуга Коломойського?
А також до ВР, яка під вереск ЗМІ про "недопущення узюрпації влади" прийняла такий закон.
 показати весь коментар
 
 
В мене таке враження, що матеріали "прослушок" зливає сам Труба, щоб залишитися на посаді.
Він натякає рябій шавці коломойського, бодє і зєлє, що як його зачеплять, то оприлюднить іншу частину записів, не лише свої слова, а і їхні! Я повністю відкритий для роботи зі слідством, - Труба про затримання його "правої руки" Щербини на одержанні $75 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 557
 показати весь коментар
 
Труба своими выступления по поводу прослушки добился только одного - ему верит только дурак.
 показати весь коментар
 
 
Продавать ЗАКРЫТИЕ ДЕЛ- выгодный бизнес. Портнов в теме
Он по обносился за 5 лет, пытается быстро восстановить капиталы, т к носом чует ЧТО ВЫГОНЯТ.
Надо их срочно посадить
 показати весь коментар
 
 
Вонючая, вонючая труба. Старая ржавая канализация. Загрязняет экосферу фекальными выбросами. Где санстанция и ремонтники со специальным инструментом?
 показати весь коментар
 
 
"Я полностью открыт для работы со следствием" - а піти у відставку слабо?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору