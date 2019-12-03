 Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Пішов вже п’ятий рік, коли Україна не купує газ у Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його в Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель