 Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п'ятий Президент України Петро Порошенко.
"Пішов вже п’ятий рік, коли Україна не купує газ у Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його в Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.
А тим більше - українська ?
Вони всі топлять за МАЦкву, де править свій Шоломов-Циновер із Сєчіними і Ротебергами.
агрессора. Украина снабжает сырьем российскую военную промышленность. Денис
Казанский http://deniskazansky.com.ua/titan_dlia_agressora/
Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""
кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською
Федерацією.
Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/
Инвестгруппа Петра Порошенко
увеличила долю в российской сети фастфудов Burger King http://www.ukrrudprom.com/news/Investgruppa_Petra_Poroshenko_uvelichila_dolyu_v_rossiyskoy_seti.html
НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні
Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/
НБУ дозволив докапіталізацію
підсанкційних банків
П'ятниця, 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
У "Богдані" пояснили, чому купували російські двигуни
Четвер, 29 березня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635516/
Украина сняла
санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/
22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************
09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТO https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_6596160223.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************
09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ,
що стосується обмежень на ввезення продовольчих товарів, - Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/********_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
ЧОМУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЧАСТКА КАЦАПСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ДОЗВОЛУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ І НБУ? Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным Донбассом https://censor.net.ua/news/427305/sbu_kryshuet_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom_egor_sobolev
Нагадаю : той хто йде на поступки агресору , житиме в злиднях та підневільний...
Или он тупой ?
Катар торгует с Европой по лучшим ценам.
Для реверса нужно либо отключать подачу рашенгаза на Запад, либо строить новіе газогоні.
Пока єто всё нереально.
Сирия как раз на перескрестке транзитных направлений - потому там и рубка такая.
Что это за позиция такая,значит транспортировать газ агрессора и зарабатывать на этом моно,а покупать неззя .
Давайте тогда закроем тему транзита и это в контексте, отказа от газа рф, будет гораздо честней.Тема покупки газа и транзита рассматривается комплексно.Можем ли мы отказаться от ...... ярдов в год,возможно можем,возможно нам помогут не сдохнуть,но мы попадём в экономическую зависимость к тем,которые спокойно качают газ из рф. и их это не смущает.
Потом все будут бегать и кричать,почему иностранным латифундистам продают землю,но это же будет потом,да?
- Экс-командующий Нацгвардии Аллеров сбежал в Россию
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
Никакой России тогда и в помине не было: была нищенская РРСФР.
Так - що "торгувати з РФ, то не аргумент а кабала з приниженням.
И какое странное совпадение, ни один снаряд, не сепарский не наш, туда не упал...
МЫ покупаем словацкий.
Але весь газ що вона купила вже є словацьким.
Саме так як квартира моя тому що я її купив.