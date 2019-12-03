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 Політика України
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Все про:газ (1103) Порошенко (10165) Європейська Солідарність (172)

 Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція

Україна вже п'ятий рік не купує російський газ, і сьогодні немає жодної причини повертатися до газової кабали Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив лідер партії, п'ятий Президент України Петро Порошенко.

"Пішов вже п’ятий рік, коли Україна не купує газ у Росії. Ми цілком задоволені постачанням газу з Європи. І зараз немає навіть мінімальної потреби знову купувати його в Росії. Жодного кубу! Повернути цю зброю до рук Путіна – це і є справжня капітуляція", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямі поставки газу в Україну з Росії безпосередньо залежать від компенсації "Газпрому" за арбітражами, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163097
 
   
 Топ коментарі
 
Ти диви, який прогрес! Все як прогнозували - навесні усе ЗЕленіло, немов нирки дерев та втечі огірків... восени з галузей полетіли жовті аркуші, і на душу почали чавити гіркі борошна сумління... зима прийшла - і вже Петро у чомусь правий...
Скоро новий етап: "Порох, повернись - слуги хмуїють!"
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зебилы любят "торговлю на крови".. зебилы даже за путина будут голосовать - пообещай он им снижение тарифов и работу в рашке
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А навіщо ши ддівському кагалу білоруська нація ?
А тим більше - українська ?
Вони всі топлять за МАЦкву, де править свій Шоломов-Циновер із Сєчіними і Ротебергами.
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А продавать конфеты в россии - это перемога
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Титан для
агрессора. Украина снабжает сырьем российскую военную промышленность. Денис
Казанский http://deniskazansky.com.ua/titan_dlia_agressora/

Підприємсто ПАТ "Продовольча компанія "Поділля""

кінцевим власником якого є ... Порошенко співпрацює з Російською
Федерацією.

Відео: Вадим Хитрич. https://www.facebook.com/HotVinNews/videos/петро-порошенко-співпрацює-з-російською-федерацією/2120661081506827/

Инвестгруппа Петра Порошенко

увеличила долю в российской сети фастфудов Burger King http://www.ukrrudprom.com/news/Investgruppa_Petra_Poroshenko_uvelichila_dolyu_v_rossiyskoy_seti.html

НБУ дозволив російським банкам
докапіталізувати "дочки" в Україні


Четвер, 3 листопада 2016 https://www.epravda.com.ua/news/2016/11/3/609969/

НБУ дозволив докапіталізацію
підсанкційних банків


П'ятниця, 25 травня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/25/637141/
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В 2017 году крапать Сватов в белорусси для рашки
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мосКАЛощелепове і рАшеномізке, ти що, ожерлося парашенківських комбікормів чи ти під бутиратом ?
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ось тобі "не кіно"!вальцманат парашенка такі самі колаборанти, як і зелена сарана!

У "Богдані" пояснили, чому купували російські двигуни

Четвер, 29 березня 2018 https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/29/635516/

Украина сняла
санкции с российского Южтранса | Факты https://fakty.ictv.ua/.../ukraine/20180115-********-znyala-sanktsiyi-z- rosijskogo-yuzhtransu/

22.08.17 Завод Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с
материковой Украины, - Джемилев. https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

04.09.18 Завод Фірташа "Титан" в
окупованому Криму продовжує працювати на українському ільменіті з Житомирської
області https://ua.censor.net.ua/news/3084362/*******************************************************************************************************

09.01.18
На украинском судне из Турции прибыла
партия ильменита для завода Фирташа в оккупированном Крыму. - BlackSeaNews. ФОТO https://censor.net.ua/news/3043325/na_ukrainskom_sudne_iz_turtsii_pribyla_partiya_ilmenita_dlya_zavoda_firtasha_v_okkupirovannom_krymu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_6596160223.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/***************************************************************************************************

09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ,
що стосується обмежень на ввезення продовольчих товарів, - Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/********_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

ЧОМУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ЧАСТКА КАЦАПСЬКОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ З ДОЗВОЛУ АНТИМОНОПОЛЬНОГО
КОМІТЕТУ І НБУ? Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html

09.02.17 СБУ крышует торговлю с
оккупированным Донбассом https://censor.net.ua/news/427305/sbu_kryshuet_torgovlyu_s_okkupirovannym_donbassom_egor_sobolev
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А в 2017 году крапать Сватов в белорусси для рашки - это как, ботва?
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***** запретил рошен продавать ещё в 2013 может по этому его Порох так нагибал ?
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Явно петр лексеич имеет доход от реверса из Европы в виде бонуса,,а то что дешевле покупать напрямую у раши ему будет не интересно,т.к.с народу леегче снимать сливки по высокому тарифу
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Слово в слово озвучили кремлівську методичку...
Нагадаю : той хто йде на поступки агресору , житиме в злиднях та підневільний...
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То не будемо платити агресору за транзит газу???
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Вся соя- коричнева чума тут-провокує Зелю перед ********* пхатись в НАТО,грюкати дверима"Капітуляція!"--тільки б ху"ло їх чмошний мав привід не поїхати у Францію.
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Ну так кто не даёт Зеленскому купить весь газ в Норвегии или в Катаре ?
Или он тупой ?
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А что, нет трубопроводов ?
Катар торгует с Европой по лучшим ценам.
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Трубопроводі ЕСТЬ, но только из паРашии на Запад. И по Западу тоже самое.
Для реверса нужно либо отключать подачу рашенгаза на Запад, либо строить новіе газогоні.
Пока єто всё нереально.
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Европа же получает Ближневосточный газ.
Сирия как раз на перескрестке транзитных направлений - потому там и рубка такая.
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Не получится - там Буткевич из АТБ уже активно лыжи навострил в газовый бизнес! Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 4831
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Умора з По і ботів дебло-ватних-сирять,зраджуюючи Україну,Президента,Народ!А із ними ж чемно треба-вищать як різані:"Сробода срова!","Дерьмократія!" ,"Путан-введи!","МУРка-на Майдан".От цинічна гидота-бр-р-р-р!
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Вы хотя бы интернет откройте.Не мы отказались от газа рф,а нам его отказались давать,потому что платить было нечем.
Что это за позиция такая,значит транспортировать газ агрессора и зарабатывать на этом моно,а покупать неззя .
Давайте тогда закроем тему транзита и это в контексте, отказа от газа рф, будет гораздо честней.Тема покупки газа и транзита рассматривается комплексно.Можем ли мы отказаться от ...... ярдов в год,возможно можем,возможно нам помогут не сдохнуть,но мы попадём в экономическую зависимость к тем,которые спокойно качают газ из рф. и их это не смущает.
Потом все будут бегать и кричать,почему иностранным латифундистам продают землю,но это же будет потом,да?
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Сдача страны такими текстами обычно и сопровождается.
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Рад, что вы любите смотреть каналы про жизнь животных.
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Мы транзитёр и несём ответственность перед Европой - зебилы не могут это вкурить ?
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Да они нас фактически продали за 3 коп,и положили они на ответственность и на транзит.
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Петя це перемога! Петро це ж ти призначив Аллерова НГУ. 30.12.15
- Экс-командующий Нацгвардии Аллеров сбежал в Россию
Порошенко: Повернутися до купівлі російського газу - це і є справжня капітуляція - Цензор.НЕТ 6566
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" 123" , ти за батьків своїх також триматимеш відповідь ?
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Зеленище пообещает рупь на субсидии и его биомасса будет верещать, что газ из расеи не есть торговля на крови, а вполне богоугодное дело.
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То отрежь газовую трубу от своего дома.
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Пітера...ними си...ілоїдами смердить-виродки 8-и центові сьогодні не тільки голосують проти розслідування Майдану,а у неті спамлять та стукають гнилими ратицями,бо вже всі їх опускають вафлерилих тупнів разом з їх хряком *********** брехлом за це.
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В Америці таких з грейдера швидко знімають-одна ця маленька в голову і astalavista baby.
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
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Но выглядит ваша речь точь в точь как несвязный бред перепившего.
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Венгрия предложила России совместно защищать нацменьшинства в Украине.
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С соответствующим предложением парламент Венгрии обратился к Госдуме Российской Федерации.Национальное собрание Венгрии обратилось к Госдуме России с просьбой "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине". Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, передает во вторник, 3 декабря, ТАСС."К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств".
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Получив транш из кремля, несколько венгров кинулись отрабатывать бабло.
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российское покупать нормально, а вот вас Вальцмана и Шеломова, чужеродные тела, нужно выкинуть на корм собакам...Россия как раз к Украине и Западную присоединила после раздела Польши (5 областей) и Новороссию и Крым подарила...а вы евменовские крысы только воду мутите...
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Крым повесил на шею украинскому бюджету Маленков - чтобы стоили ЛЭП и каналы.
Никакой России тогда и в помине не было: была нищенская РРСФР.
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Ага , точно, и не забудь що Росія ще й мільйони українців просто знищила за роки "правління" ...
Так - що "торгувати з РФ, то не аргумент а кабала з приниженням.
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Любой нормальный президент, работает для своих граждан. Потрох почему то решил, что граждане америки ему ближе.
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Между прочим, прямо через линию фронта в районе Желобок -- Фрунзе, проходит газопровод из Раши. Есть даже незакопанные участки (пропущены через овраги, с детства помню).
И какое странное совпадение, ни один снаряд, не сепарский не наш, туда не упал...
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Ну да, а сейчас мы японский газ покупаем!!!
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Та покупайте хоть монгольский.
МЫ покупаем словацкий.
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Да-да, особенно ВЫ!!! Напомни-ка откуда эти ВЫ???
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Мы в курсе. С той её части, куда эрэфия бесплатно газ поставляет. Так что: "сидите и не 3,14здите!"(с)
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Так ти навіть без прапорця України,-сєпар протухший!
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Кстати, подскажи-ка ещё объёмы добычи словацкого газа.
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Не знаю. Я також не знаю скільки Словаччина купує газу.
Але весь газ що вона купила вже є словацьким.

Саме так як квартира моя тому що я її купив.
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Петро-забий хер у відро-там твої 14-ть пунктів мирного плану Мінська,за які продав Україну.https://zn.ua/POLITICS/stali-izvestny-vse-punkty-mirnogo-plana-poroshenko-147456_.html
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рушатся потрошенкові скрепи. купить російський, але дорожче і у словачині
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Інтернет-хороша річ-глянь-з 100 його компаній 74-и завязані на окупанта через Литву,Білорусію,Європу Турцію,навіть Китай.Яка ж вона циглошно гидотна падла-ця придністровська мафіозна свинота.Коли вже НР,щоб чорта посадили з конфіскацією-нахрена тоді Україні той МВФ?
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