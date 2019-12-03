 Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого "знімання". Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу.
Особливо, коли я у важливому відрядженні та обговорюю потенційне стратегічне партнерство з великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку, які, на відміну на маловідомих переможців непрозорих конкурсів, проведених попереднім Міністром енергетики, хочуть співпрацювати саме з Нафтогазом. Бо наша команда довела свою здатність як бути надійним партнером, так і реалізовувати стратегічні ініціативи, дотримуючись принципів економічної доцільності та некорумпованості.
Тому працюємо далі: завершення анбандлінгу, проходження зими, старі та нові арбітражні процеси з Газпромом, застосування нового підходу до осовоєння покладів щільних колекторів (до 2019 року було декілька невдалих спроб), перехід від оцінки результатів видобутку за валом, до реальних комерційних обсягів, впровадження shared service centers та SAP, нові партнерства з лідерами ринку, запуск центру кібербезпеки, вихід на ринки ТКЕ, торгівлі нафтопродуктами та електроенергії, перехід на відносини "клієнт - надавач послуг" в питаннях буріння, ремонту та стимуляції свердловин тощо. І ще багато чого", - написав він.
Разом з тим Коболєв підкреслив, що любить свою роботу, хоча вона і коштувала йому багато, включаючи втрату кількох друзів.
"Я вірю в успіх нашої команди, бо вона сильна і вже багато разів доводила свою здатність перемагати. В найскладніших ситуаціях. І конкурсах. Навіть тих, на які нас не запрошували", - резюмував глава "Нафтогазу".
Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.
Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".
А з приводу зменшення ціни на газ - багатий бідному дрібно кришить.
Кстати я заметил у них даже темы для обсуждения поделены
Типа вон ткаченко всегда за газ свои пять копеек вставит , дидовик за церковь ну и т д и т п
Питання Кого звільнить уряд?
Больше информации https://antikor.com.ua/articles/97510-kak_ukraina_ustroila_rossii_razgromnoe_gazovoe_vaterloo__rossijskij_hurnalist
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.