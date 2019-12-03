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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (659) Коболєв (191) Милованов Тимофій (93) Олексій Оржель (37)

 Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі

Голова НАК "Нафтогаз" України Андрій Коболєв заявив про намір продовжити роботу в керівництві компанії.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого "знімання". Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу.

Особливо, коли  я у важливому відрядженні та обговорюю потенційне стратегічне партнерство з великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку, які, на відміну на маловідомих переможців непрозорих конкурсів, проведених попереднім Міністром енергетики, хочуть співпрацювати саме з Нафтогазом. Бо наша команда довела свою здатність як бути надійним партнером, так і реалізовувати стратегічні ініціативи, дотримуючись принципів економічної доцільності та некорумпованості.

Читайте також: "Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін", - Милованов спростував слова Оржель про заміну керівництва всіх енергетичних компаній

Тому працюємо далі: завершення анбандлінгу, проходження зими, старі та нові арбітражні процеси з Газпромом, застосування нового підходу до осовоєння покладів щільних колекторів (до 2019 року було декілька невдалих спроб), перехід від оцінки результатів видобутку за валом, до реальних комерційних обсягів, впровадження shared service centers та SAP, нові партнерства з лідерами ринку, запуск центру кібербезпеки, вихід на ринки ТКЕ, торгівлі нафтопродуктами та електроенергії, перехід на відносини "клієнт - надавач послуг" в питаннях буріння, ремонту та стимуляції свердловин тощо. І ще багато чого", - написав він.

Разом з тим Коболєв підкреслив, що любить свою роботу, хоча вона і коштувала йому багато, включаючи втрату кількох друзів.

"Я вірю в успіх нашої команди, бо вона сильна і вже багато разів доводила свою здатність перемагати. В найскладніших ситуаціях. І конкурсах. Навіть тих, на які нас не запрошували", - резюмував глава "Нафтогазу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ухвалено політичне рішення про зміну керівництва стратегічних компаній, серед яких "Нафтогазу" та "Укренерго", - Оржель. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.

Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".

Коболєв про свою відставку: Я звик до регулярного процесу мого зняття. Працюємо далі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163093
 
   
 Топ коментарі
 
Быкоте, как всегда, завидно. Какое у тебя бабло, нищеброд?
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О як вата засмерділа. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 4649 Коболев поганий, кацапський "газпром" щимить
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не пойму а, что так все наехали на него???? он и его команда впервые поставили раком Газпром за все годы Независимости!!!!! а премии..... ну так весь цивилизованный мир работает, менеджеры топ компаний получают большие премии!!!! он же не просто так ее получил а после удачного «нагибания» газпрома!!!! я так понимаю он вам и вашему «Зелентресту» мешает капитулировать перед газпромом????))))) вот такие вы патриоты хуевы!!!)))) занавес!!!!!!
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Я б цьому "пацюку" зарплату дав би середню українську і подивися б скільки він би на ній "попрацював"!
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Виженуть -поїде до мами. Там скільки вже нахомячено нашого з вами бабла...
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Быкоте, как всегда, завидно. Какое у тебя бабло, нищеброд?
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и кто его ему даст?"слуги"? Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 2167 он просто занебужилый
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Олігархе Цензорний -так тобі обділеному звилинами за ботство багато платять? Чи за субсидіями в черзі сидиш?
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Смотрю вам не повезло 😀 В нищебродную ботоферму устроились 😜
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Субсидії для тих, хто живе в собачих будках не передбачені, ланцюговий порохобобик отримає максимум за своє тявкання миску помиїв ввечері. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 6831
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Можно и так . А ты займи его место . На пять минут твоих мозгов хватит .
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у кого насколько мозгов хватает, тот столько и зарабатывает.
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непотопляемый пузырь! )))) ну просто... незаменимый)))))
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Мама у США сказала шо ще грошей мало.
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"Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство" з нарахування собі захмарних премій.
А з приводу зменшення ціни на газ - багатий бідному дрібно кришить.
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,зелю и кабмин проси,он тебе снизил уже Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 8221 доллар вишь как подешевел? Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 8221
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обязательно нужно вставить за "премии" Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523 Коболев о своей "отставке": Я привык к регулярному процессу моего "снятия". Работаем дальше - Цензор.НЕТ 7523
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Без этого ватные троли не могут , не важно даже оно из кацапии пишет или где то у нас
Кстати я заметил у них даже темы для обсуждения поделены
Типа вон ткаченко всегда за газ свои пять копеек вставит , дидовик за церковь ну и т д и т п
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сейчас трудно отличить ватных от "занебужилых" они слились в экстазе,только ватные за победу рашки,а наши "сделавшие всех разом" за проигрыш Украины!
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МВФ его поставила не для того, что бы его снять. Цэ вы нэзалежни, а Нафтогаз залэжный.
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Нарид считает, что лучше подарить мордве отсуженные 3 млрд $, лишь бы отобрать у проклятого Коболева и мамани неправедные премии. Это народно и просто прикольно.
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это тупо по хохляцкий)))) назло маме отморожу уши))
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О як вата засмерділа. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 4649 Коболев поганий, кацапський "газпром" щимить
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а ти її пери регулярно, може не смердітиме Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 7237 банда кобилєва з вальцманоїдними подєльніками "щемить" лише український народ барижними газовими тарифами
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Вато, не палай, смердить, як і від твого кацапського "газпрому"
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субсидію вже отримала? скажи мені дякую, що спонсорую тобі соєвий батончик за щоку
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не пойму а, что так все наехали на него???? он и его команда впервые поставили раком Газпром за все годы Независимости!!!!! а премии..... ну так весь цивилизованный мир работает, менеджеры топ компаний получают большие премии!!!! он же не просто так ее получил а после удачного «нагибания» газпрома!!!! я так понимаю он вам и вашему «Зелентресту» мешает капитулировать перед газпромом????))))) вот такие вы патриоты *****!!!)))) занавес!!!!!!
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они хотят торговать "на крови" Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 571 тем более скидка как в "черную пятницу" надо же выручать "братушек"!
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Коболев ничего не сделал. Весь его вклад - блеф. Если вы присмотритесь к его заявлениям, все это по существу голословно.
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ничего?????? ну видимо ты нагнул Газпром)))))) а , нет, забыл , это же Моника Зеленский нагнул газпром играя членом на рояле)))))))))
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Коболев нагнул Газпром? Не смешите мои тапки.
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если бы Газпром выплатил Украине деньги, тогда бы нагнул. А пока я вижу только, что Украину Коболеву и подельникам миллионные долларовые премии выплачивает непонятно за что. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 3816
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При этом Коболев залезает в Госбюджет за выплатой как в собственный карман. И где же все наши борцы с коррупцией?
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Украина не заплатила газпрому за уже потреблённый газ около 2 млрд. дол. США. И еще 3 сверху газпром остался должен. Тебе мало?
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ты мудило , по словам кобеля и ссук народа у раши газ не покупают 5 лет , без оплаты раша не отпускает, о какой не оплате идет речь,если поставок нет? или у тебя есть факт поставки газа Рашей нам в кредит ,тогда факт в студию !!!!а то что должен , ну так и мы много кому должны и что с того ?
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несколько вопросов, первый почему компания государственная ,а премию получают не все, в чем выражена премия ------ её владельцу народу или убытки нафтогаза как обычно погашают из бюджета (кармана народа ) ,а премии получают не те кто платит убытки ? Почему премия получена , а предмет спора нет( мифический ответ об аресте активов не в счет,он не факт осуществления).Согласно судебной практики исполнительная служба сперва забирает деньги у должника , а уж потом выплачивает пострадавшему на выполнение решения суда , или проигравший суд выплачивает сам ,ни того ни другого нет , так какие деньги были выплачены на премию ... не целевые,так это статья ?
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Правду говорят, что один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответит. Перевожу: ипать ты дебил😂
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Раком он ставит только налогоплательщиков в Украине... Где победы над Газпромом??! Только на бумаге! Хваленые суды, за которые премии получали миллионные, выигрывались нанятыми юристами, которым заплатили еще много миллионов, а не Коболевым и ко. И то этим судам ни цента Украина не получила. Так за что премии?!
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Кучернко сказал, что Коболев уже не может говорить о ГТС, но в Украине все проходит .
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МВФ деньги не даст и не обещает,пока беня рулит
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Рыжий хомяк еще не накушался... Выгонят, где оно харчеваться будет?! Очень трогательно и умильно выглядит помпезное хвастовство побед над засрашкинским газпромом. Наняли дорогих иностранных адвокатов, которым платили огромные деньги из бюджета, потом это существо по итогам суда назначило себе многомиллионное награждение, опять же из бюджета. Нагло и цинично. И все хавают... Глухо ворчат на кухнях, но хавают
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так еще и в ладоши хлопают. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 5725 чуть ли не "слава коболеву" кричат. Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 5725
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нафтогаз (Коболєв і Вітренко)-сплатив 136 млрд грн в бюджет 2018 Прибуток Укрнафта (менеджмент Бєні) за півріччя скоротився в 113 разів з 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн Центроенерго(менеджмент Бєні) з прибутку 439 млн перейшло на 1.2 млрд грн збитків
Питання Кого звільнить уряд?
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Кобилєв сплатив, чи може з кишені кожного українця ці бабки награбували? Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 637
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саме так - 7 кратный рост цены за газ и прочую чухню - низачто считаю!!!
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Все в стране изменится только, когда слово "отставка" заменят на "отсидка" Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі - Цензор.НЕТ 7190
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"Я считаю, что самую большую и необратимую победу над Путиным не только вообще в Украине, но и в мире одержал человек, которого зовут Андрей Владимирович Коболев. Я не уверена, что всем вам известно это имя. Это человек, который сразу после Майдана возглавил Нафтогаз Украины."
Больше информации https://antikor.com.ua/articles/97510-kak_ukraina_ustroila_rossii_razgromnoe_gazovoe_vaterloo__rossijskij_hurnalist
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как кацапов раздражает коболев, отимел скрепную без вазелина , негодяй)))
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Мы будем бродить по пустыне не 40 лет
03.12.2019 Сергей Марченко1--- Гонтарева, Коболев, Народный
фронт, Нафтогаз, Порошенко, Яценюк
Сергей Марченко
В 2014-15 г.г. Украина выстояла и спаслась от дефолта благодаря вполне конкретным людям: премьеру Яценюку, министру финансов Яресько, главе НБУ Гонтаревой, главе Нафтогаза Коболеву и президенту Порошенко, который вместе с НФ обеспечил политическую поддержку реформам и голосования в Раде.
После чудесного спасения экономики Украины, в которое мало кто верил, когда курс гривни летел в пропасть, а у трактористов Донбасса появились новенькие танки из Военторга, судьбы этих людей сложились так:
Яценюк. Репутация уничтожена. Партия НФ названа коррупционерами и выброшена из украинской политики.
Гонтарева. Репутация уничтожена медиакиллерами. Попала в странное ДТП. Дом сожжен. Затравлена, спасается от Коломойского в Лондоне. Существует реальная угроза жизни.
Яресько. Слава Богу, у нее американское гражданство. После Украины спасала Коста-Рику. Ездит по миру, читает лекции. В Украине забыта.
Порошенко. Был лучшим президентом в истории Украины. Разгромно проиграл выборы. Скорее всего, сядет в тюрьму.
Вопрос, когда уберут Коболева, был вопросом времени. Коболев не нужен там, где герусы Коломойского раздают задания министру энергетики.
В 2014 году, после бегства Януковича, на едином казначейском счету Украины осталось 108 тысяч гривен - 0,000002% от годового бюджета. Производство падает, налоги не платят целые области, внешних займов никто не дает вообще. И тут команда Коболева легким движением руки из нескольких миллиардов долларов убытков в Нафтогазе делает миллиардную прибыль. А сам Нафтогаз становится крупнейшим налогоплательщиком страны.
Но об этом никто не вспоминает. Простые люди помнят о Коболеве только то, что у него высокая зарплата. Была. Но об этом тоже никто уже не помнит.
В чем мораль? Она в том, что мы будем бродить по пустыне не 40 лет, а до тех пор, пока не научимся помнить людей, сделавших нам добро.
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Свой свояка видит издалека - прфнепригодный "министр экономики" Милованов полностью удовлетворен деятельностью коболева. Вопросы есть?
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