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 Політика України
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 Рада ухвалила поправки в закон про ДБР. ВІДЕО (оновлено)

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№2116).

За відповідне рішення проголосували 250 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Серед внесених поправок до закону про Державний бюро розслідувань є та, яка дозволить перевести команду слідчих у справі Майдану в ДБР. Це має забезпечити безперервність розслідування справ Майдану.

Зазначимо, законопроєкт передбачає зміну статусу ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, в державний правоохоронний орган.

Крім того, законопроєкт передбачає зміну підходу до формування структури Держбюро і призначенням його директора. Згідно з документом, призначати нового керівника ДБР буде конкурсна комісія, яка складатиметься з 9 членів: 3 представники від Офісу президента, 3 - від Верховної Ради і ще 3 - представники міжнародних організацій від Кабінету міністрів. Згідно із законопроєктом, президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України.

У чинному законі директор ДБР призначається на посаду президентом за поданням прем'єра України відповідно до подання конкурсної комісії. Крім того, забезпечення роботи конкурсної комісії тепер буде організовувати центральний апарат ДБР, а не секретаріат Кабінету міністрів України.

Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє свого першого заступника і заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без узгодження з Кабінетом міністрів.

Директор ДБР зможе мати не більше трьох заступників. У разі відсутності директора його повноваження здійснює перший заступник директора бюро, а в разі його відсутності - один із заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

Директори територіальних управлінь (а не органів, як зараз вони називаються в законі) ДБР і їхні заступники, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники призначаються і звільняються директором ДБР не за поданням конкурсної комісії, яка відбирає директора бюро, а конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади працівників ДБР. Положення про ці конкурсні комісії і порядок проведення відкритих конкурсів затверджує директор ДБР. Працівники апарату ДБР призначаються директором бюро на термін його повноважень і можуть бути звільнені ним достроково з ініціативи директора ДБР або керівника апарату директора.

Положення про Раду громадського контролю при ДБР і порядку її формування затверджується відтепер президентом України, а не Кабінетом міністрів України.

Зазначимо, що у зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР з дня набрання чинності законопроєкту, за заявою нардепів, припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163092
 
 
 Топ коментарі
 
смотрел заседание-разумков доволен,оппозиция не прошла!вот теперь в раде спокойно работается,по команде!чечетов покойный мечтать не мог о таком,зря из окна выбросился Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 9149
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"Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров."

Источник: https://censor.net.ua/n3163092

То есть, будет стопроцентно зеленый глава.
Он чем-то будет отличаться от Трубы, выполнявшего указания Богдана, своего однокурсника по университету?
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Трубе продлили полномочия за хорошие показатели?))))
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Трубе продлили полномочия за хорошие показатели?))))
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Якби ще були бодай якісь реальні результати. Девять правоохоронних відомств валяють дурку, а ми платимо.
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а как шустро, про команде моники зе!лоха - проголосовали "народные избиратели".. чечетов в гробу перевернулся от зависти..
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смотрел заседание-разумков доволен,оппозиция не прошла!вот теперь в раде спокойно работается,по команде!чечетов покойный мечтать не мог о таком,зря из окна выбросился Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 9149
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Невже в трубу затичку вставили щоб не протікала і не сифонила гівном? Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 3103
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"Кроме того, законопроект предусматривает изменение подхода к формированию структуры Госбюро и назначению его директора. Согласно документу, назначать нового руководителя ГБР будет конкурсная комиссия, которая будет состоять из 9 членов: 3 представителя от Администрации президента, 3 - от Верховной Рады и еще 3 - представители международных организаций от Кабинета министров."

Источник: https://censor.net.ua/n3163092

То есть, будет стопроцентно зеленый глава.
Он чем-то будет отличаться от Трубы, выполнявшего указания Богдана, своего однокурсника по университету?
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ГБР не должно зависеть ни от одного президента.
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в отличие от трубы назначенного через петин конкурс он не будет слушать указания портянки
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это документально подтвержденный факт?
главная зрада порохоботов лопнула как мыльный пузырь еще на той неделе я писал что пустому месту дадут пинка под зад т.к он своими действиями в отношении Маруси Зверобой только вредит президенту.,получилось еще быстрее.
кстати где ваши зрады про банкротство Украины,дефолт и прочие мыльные шарики? Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 8931
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Мои дефолты?
Вы явно путаете меня с Беней.
Когда хотя бы Рябошапка начнет расследование по пленкам и их фигурантам?
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беня президент- порохоботів ще одна ваша мильна бульбашка,
я про армагеддон і апокаліпсіс які обіцяли місцеві баби-ванги після програшу поросьонко на виборах Рада ухвалила поправки в закон про ДБР - Цензор.НЕТ 5864 розслідувань багато ще дізнаємось багато цікавого про всіх до речі розслідується і справа брильянтових прокурорів яку потужний брав на особистий контроль і майже поховав за 5 років.
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Почему "президент порохоботов" Беня заседает в кабинете преЗедента и угадывает наперед его назначения?
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Труба остался и.о. и будет участвовать в новом конкурсе, и не удивлюсь, если выиграет. Ну, и в чем радость радростная?
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3 місяця потім йому дадуть під сраку бо він тупий покидьок яким легко маніпулювати тому через липовий конкурс його призначив потужний тому що опікся на Ситнику.
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А чому сьогодні разом з голосуванням у ВР?- В НАБУ сообщили о задержании экс-главы Следственного управления Генпрокуратуры Щербины, правой руки Трубы, после получения взятки в $75 тыс. НАБУ учасник шоу ЗЕКОманди?
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Было бы хорошо если бы эту гниду Трубу выгнали бы с ДБР!
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статью дочитай, там не так уж много букв: "Отметим, что в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта, по заявлением нардепов, прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа."
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Одного выгонят, другого такого же поставят. С таким уровнем коррупции надо уже не выгонять, а сразу высшую меру давать - может, тогда следующий о чем-то задумается.
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Краем уха слушал голосование.
Я так понял гбр теперь полностью подконтрольно презу ( читай главе администрации) и труба покажется невинной овечкой по сравнению с тем кого туда сейчас воткнут.
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кого сунут? Портнова или его клон, это ж ясно, как день
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А скажыте мине, тупой деревенщине : "Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины" т.е. комиссию, которая выбирает директора ГБР само ГБР и будет обеспечивать?
Скрепно, мать его!
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Узаконили вплив богдана на трубу, чи як?
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Головне щоб другу трубу не назначили.Але я чомусь нерозумію чому петро не голосував за цей закон,чи труба його влаштовувує на цій посаді?Чи йому підходить коли патріотів дбр тягає на допити і на цьому собі рейтинг робити?Бо шось я починаю підозрювати що не тільки портнову вигідний труба а й нашому великому петрові...
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Тут дело не в личности руководителя структуры, а в изменении статуса ДБР и закреплении зависимости как руководителя так и всей структуры в целом от одного человека - Президента.
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я понимаю все последние действия ЗЕ, вместе с этим голосованием как простое засерание мозгов, нам. на самом деле ЗЕ простой ноль. даже ноль без палочки. а чем, скажите, он проявил себя как президент? а нихрена ни чем. мвф и сорос сказали продать землю и стратегические предприятия, нате. беня что то желает, на, юли авакова, рената, пороха люди делают что хотят. что изменилось за полгода кроме тех или иных рыл? нихрена! вывод, ЗЕ пока что сплошной НОЛЬ. но он не виноват, он же ничего не обещал а молчал всю предвыборную компанию. ВЫБРАЛИ ???? ЖРИТЕ!!!!!!!!
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забыл рассказать анегдот про большие изменения. После свадьбы, муж очень тяжело работая,в течении года, каждый вечер приходя домой не говорил жене ничего другого кроме, жена , борща, **..ть и спать. жене надоело и она попросила каких нибудь изменений. на следующий вечер муж сказал, жена борща не надо, давай **..ть и спать. вот такие изменения и нас ждут
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