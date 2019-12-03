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 Політика України
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 Садовий подав апеляцію на обрання йому застави в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Мер Львова Андрій Садовий подав апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про заставу в розмірі 1 млн грн.

Про це Садовий написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ми подали апеляцію. Це рішення не було складним, бо за весь час роботи міським головою я не раз переконався, що за справедливість треба боротись. Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

27 листопада суд визначив Садовому заставу в розмірі 1 млн 56 тис. грн.

Садовий подав апеляцію на обрання йому застави в розмірі 1 млн 56 тис. грн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163087
 
 
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зелєбоби вирішили позбутись всіх інвесторів.
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А почему тогда против продажу земли, Зе, как и Садовой хочет продать землю, только в больших размерах. Ты тоже против инвесторов?
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Пусть скажет спасибо,что не 70-100 млн залога дали.Пусть защищается.Есть и ЕСПЧ.
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