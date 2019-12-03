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 Політика України, Суспільство
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 Фінал переатестації прокурорів ГПУ стартував: 769 осіб пройдуть перевірку на компетентність, етику та доброчесність

Сьогодні, 3 грудня, розпочався завершальний етап переатестації прокурорів ГПУ. До нього допущено 769 прокурорів, які успішно пройшли тестування на знання та вміння в застосуванні закону, а також тестування на загальні здібності та навички.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на третьому етапі прокурори виконають письмове практичне (ситуаційне) завдання для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками, а також пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Планується, що співбесіди з усіма прокурорами ГПУ буде завершено до кінця грудня цього року.

Рішення щодо проходження співбесіди будуть оприлюднюватися кадровими комісіями того ж дня на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури із 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 % прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163085
 
 
 Топ коментарі
 
Пятый сезон . 18 - я серия . Финал переаттестации прокуроров ГПУ стартовал: 769 человек пройдут проверку на компетентность, этику и добропорядочность - Цензор.НЕТ 5395
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Старая система, старые методы, старые (нынешние) прокуроры. Можете хоть 101 левел пройти - результат будет прежний - коррупция!
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Тепер дурнів в Україні обирають по конкурсу. Хто дурніший - той і переміг. Ідеологія ідіотизму. Насправді це історічна еволюція. Первісний комунізм - рабовласницький лад - феодалізм - капіталізм - совковий комунізм - ідіотизм.
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Старая система, старые методы, старые (нынешние) прокуроры. Можете хоть 101 левел пройти - результат будет прежний - коррупция!
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"Быстро, на х#й, закрывайте это дело бл#дское"
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Блин, только запретите им свои часы снимать перед конкурсом!
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Фінал переатестації прокурорів ГПУ стартував: 769 осіб пройдуть перевірку на компетентність, етику та доброчесність - Цензор.НЕТ 6667ой бл я шо теперь будет!? "занебужилих" пополнение!
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Старая мудрость лентяя: "Как каждый день ходить в самых чистых носках!"
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После слова добропорядности мои тапки напки ржали и убежали под кровать
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