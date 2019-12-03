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 Політика України
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Все про:злодій у законі (134) законопроект (868) Зеленський (3744)

 За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

Організована злочинність та особи, які здійснюють таку організацію й керівництво – "злодії у законі", формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище. Для нього характерні: наявність жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, а також високий рівень організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці затримали в Києві злодія в законі на прізвисько Дато Сфан. ВIДЕО

Ініційований Президентом законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі", створення та участь у злочинних спільнотах тощо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163074
 
   
 Топ коментарі
 
Спроси у грузинских воров смешно ли было им после такой реформы от Саакашвили.
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Це політичне переслідування зеленою хунтою попередньої лігітимної влади!!!
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Единственное, что положительное моника предлагает
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Хороший закон,правильный.В прошлом созыве за такой закон не проголосовало Добло Ляшка и рыгыаналы
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Мер Чернигова Атрошенко, этого закона ждали многие. От тюрьмы и от суммы не зарекайся, передавай общак.
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Цікава ініціатива. Але на будь-яку дію є протидія. Наприклад, злодії в законі зберуться на сходку і проголосять, що тепер можна на запитання правоохоронців не визнавати себе "ворами" і це не буде вже впливати на їх статус у кримінальному світі. Або повтікають з України. Так що не факт, що такий закон вирішить цю проблему.
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В єтом поддерживаю зелебобку, воров всяких мастей нужно садить...............воровке в законе Йуле пора сидеть
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Еще нужно сажать на 10 лет за статус клоуна, со способностями игры на пианино...
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Ух ты вспомнил через полгода о "таком нужном законе". А закон про отзыв нардепов когда будет .
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Хороший закон.А то прям косяком прут со всего пос советского пространства.Прям как убежище.
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Потрох, ЖОПАблок і партія Джульки не проголосують!!!
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и "вор в законе", "чинуша безпредельщик", "конвертоприниматель в раде" - звенья одной цепи, ибо именно эти воры, чинуши, конвертоприниматели пишут все законы под себя
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"За статус "вор в законе" - уголовная ответственность: Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе" - воров в законе будут называть по-другому. Например - президент.
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Круто, але тоді може слід криміналізувати і пропаганду злочинного способу життя?
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