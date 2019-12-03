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Все про:ГПУ (3411) Жеваго (19) розшук (313)

 Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ

Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України III-VIII скликань Костянтину Жеваго, який підозрюється в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Йому оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

"У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України", - повідомили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163073
 
   
 Топ коментарі
 
Зате Каломийша, як ні в чому не винний, роздає поради і рекомендації про те як треба розвиватися і куди рухатися Україні і до нього немає жодної претензії.
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А если карточку поставят в базе Интерпола?
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Ставь.Но он уже Живагина Наталья Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7432
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Просто Наталья ЖиВагина. Что она всем из за рубежа и продемонстрирует. Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ - Цензор.НЕТ 291
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если будет желание, найти человека в Европе очень просто.

И при наличии ордера экстрадиция состоится.
Нужно политикам просто захотеть....
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Начнутся посадки-общество поверит во власть и будет учится опять жить по законам
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Все, це вже переходе всякі межі!! Хунта намагається знищити патріотів!!
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Зелені не Хунта а свої.Спитай у Ху..ла.
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Костя уже 20 лет живет в Лондоне и Вене , а тут окучивает территорию, как и другие олигархи.У Юли не прижился .у Овоща тоже .а на Пороха и ЗЕ уже решил забить .
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Ніхєра собі... невже посадять міліардера. Чи це наїзд на його бізнес.
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Зате Каломийша, як ні в чому не винний, роздає поради і рекомендації про те як треба розвиватися і куди рухатися Україні і до нього немає жодної претензії.
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Старая песня в исполнении нового репертуара.
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Очередной покупатель уголовного дела.
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Доминский сбежал и капец "Карпатам", теперь вот даст деру Живаго и капец "Ворскле". Минус два клуба Премьер лиги. Более умными оказались Коломойский "сливший" "Днепро", Ярославский " продавший" "Металлист", а самым первым и как оказалось самым ушлым был ( кто забыл) владелец Киевского " Арсенала" " четный фраер" , уголовник, и "борец за права народа" Опанажоповец "Вадим Рабинович. Суркисята вот еще в раздумиях,, но судя по тенденции дело движется в том же направлении.
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Та этот пи*дар уже 20 лет живёт в Европе.А в Украине за деньги депутатом всегда был
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Че это за херня с "одной из стран Европы"!?!?!?!
Нам нужна страна, явки, адресаты!
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