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Все про:НАБУ (2213) хабар (2828) Щербина (1)

 "Праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря, - НАБУ

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою в можливому шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що йдеться про ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і підприємця у сфері будівництва.

Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць $ 150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів. Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Осіб затримали після одержання ними першого траншу $75 тис. з обумовлених $150 тис. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Нагадаємо, раніше джерела видання "НВ" повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування отримання 300 тис. грн хабаря керівником Миколаївського облавтодору, - НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163072
 
   
 Топ коментарі
 
Ну вот вам и подтверждение вчерашних слов Зеленского на подачу Трампа о коррумпированной Украине - мы уже другая страна и другие люди! Нихрена не другие - те же самые взяточники и мздовымогатели. Другими за ночь эти люди не станут - это не то же самое, что одеть другие трусы.
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Допоки не почнуть реально саджати з конфіскацією ніхто не повірить в зміни.
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Ну вот вам и подтверждение вчерашних слов Зеленского на подачу Трампа о коррумпированной Украине - мы уже другая страна и другие люди! Нихрена не другие - те же самые взяточники и мздовымогатели. Другими за ночь эти люди не станут - это не то же самое, что одеть другие трусы.
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Допоки не почнуть реально саджати з конфіскацією ніхто не повірить в зміни.
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Із корупцією боротись неможливо. Потрібно усувати причини, що її спричиняють. Коли не буде причин і це будуть виняткові випадки, ось тоді буде сенс від боротьби із окремими злочинцями. А коли уся країна або хабарник, або хабародавець, це тупе витрачання коштів та часу.
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Граблями меряем пройденный путь, в цирке от клоунов не продохнуть.
Воры у воров украли страну - проснётся ли кто-нибудь?
Увидев стену, давим на газ, время уже не отпустит нас.
Но снова весна и всё, будто, как в первый раз...
(с.) А.Макаревич.
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хабарі не тільки беруть, їх ще й дають. Отже, садити треба і тих хто вимагає, і тих, хто несе. От тоді, можливо, справа зрушить з місця. А несуть же ж не інопланетяни. Ми і несемо.
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Нехіла така взятка в розмірі квартири😎
Ех не пощастило уроду прокурорському. А щастя було так близько😶
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эээ нее...! Тарапиться не надо! Это уважаемый человек...!
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Судячи по розміру взятки нуу дуууже " уважаємий человєк"😆
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Прессуют патриотов по политическим мотивам!
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Ну да порохопатриоты и и патриотичные 75 000 уе
😂😂😂😂😂😂😂
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у Трубы под ногами земля горит!.. и у Богдана тоже гореть будет!.. иначе, Йолка!
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И начнется диваномайдан !!!!
Все заводим боевые кресла
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У тебе диваномайлан не припиняється з листопада 2013 року, коли проти студентів пости писав. Просто ти робити більше нічого не вмієш. 😁
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почему якобы для передачи. почему не проследили кому несли
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человек вышел купить арбуз, а ему по ошибке взятку дали... с каждым может случиться, у Грымчака спросите.
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Тобто начальника "одного з правоохоронних органів" прикрили і будуть "ліпити" шахрай тяо. А я більш ніж упевнений, що гроші таки призначалися ому "чесному" служаці.
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Правильно - екс-порохобота затримали...
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Члена нової прогресивної і найчеснішої команди.
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какие- то подковерньіе интриги. не все так просто.
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Не тільки екс порохобота, ще й кума Труби.
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Да, сгустились тучи над барыжным выродком.
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Блин! Ну почему везде всегда фигурируют то эксы то замы то "соратники" как в этом случае? Кстати не очень понятно ,этот Щербина в чём соратник Трубы? Если он работает в ГБР где руководит Труба то это не "соратник" а сотрудник.
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Бувший керівник Труби, ще й кум, а так їх нічого не пов'язує.
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"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское" (с).
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Кумовья в общем то похожи -труба далеко от него не ушел - такое же
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За Трубу взялись жёстко,до нового года не доживёт
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Тут на днях вопли были, что следоков из ГПУ, ведущих дело Майдана не переводят в ГБР. Даже кто то голодовку объявил. Вы уж определитесь, переводить потенциальных взяточников или все же потерпеть немного.
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Хочу всем напомнить что господина Трубу было назначено самим Порошенко, и следовательно еще раз подтверждаем себя в проффесионализме попередников
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Правая рука трубы задержана под столом.... LOL!!!
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Вспомнил старый мультик про дракона

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" любите пока любится, воруйте пока воруется..."
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