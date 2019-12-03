EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  427  8
Все про:залізниця (355) ПЗЗ (1)

 На Південно-Західній залізниці зекономлені 71 млн грн спрямували на Програму поліпшення умов праці, - Веприцький

У рамках Програми покращення умов праці співробітників ПЗЗ наприкінці листопада філія придбала два нових автомобілі на платформі МАЗ для працівників відновлювальних поїздів станцій Дарниця та Козятин.

На Південно-Західній залізниці реалізується програма поліпшення умов праці залізничників. Днями працівники відбудовних поїздів Козятина і Дарниці отримали сучасні спецавтомобілі, пише УНІАН.

У планах – оновлення всього автопарку філії. У рамках Програми покращення умов праці співробітників ПЗЗ наприкінці листопада філія придбала два нових автомобілі на платформі МАЗ для працівників відновлювальних поїздів станцій Дарниця та Козятин. Це – потужні повнопривідні автомобілі, з опалювальною кабіною на 12 посадочних місць, обладнані потужним генератором. Куплений транспорт забезпечує комфортні умови для ремонтників, які часто працюють у важкодоступних місцях.

Південно-Західна залізниця – перша філія АТ "Укрзалізниця", яка забезпечує співробітників такою технікою. Гроші на купівлю знайшли за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. - Завдяки системі "Прозоро", ми заощадили в цілому 71 мільйон гривень за рік. Цей ресурс вирішили направити на Програму покращення умов праці, - коментує директор Південно-західної залізниці Роман Веприцький.

За його словами, існуючий ремонтний автотранспорт останній раз оновлювався 30-40 років тому і на сьогодні повністю вичерпав свій ресурс. У перспективі такі ж машини отримають бригади інших відновлювальних поїздів Південно-західної залізниці. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163066
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"На улучшение условий труда" прямо означает-в
никуда!Лучше бы людям в качестве премиальных раздали,текучка кадров же сумасшедшая.И зачем было экономить?Значит в следующем году урежут финансирование.
 показати весь коментар
 
 
Не разворованные-называйте вещи своими именами
 показати весь коментар
 
Скоро на дрезинах будем ездить, народ просто увольняетсяс ЖД и я их понимаю, копеечные зарплаты когда у руководства просто по 30 тысяч зеленых в месяц
 показати весь коментар
 
 
Юго-Западная железная дорога улучшает условия труда бизнеса пЭтиного предприятия Богдан
 показати весь коментар
 
Молодцы! Надеюсь со временем дойдет и до улучшения условий проезда. Шоб людям не ездить в вагонах образца позапрошлого века разбрасывающих фекалии по пути следования и закрытыми на станциях туалетами...
 показати весь коментар
 
Тонко подкололи. Не спешите, это вы будете в три раза дороже платить за то на чем ездите сегодня, улучшений в общей массе ждать не приходится. Я когда узнала что из за массового увольнения машинистам предлагают самим ремонтировать локомотивы то поняла что станция Тупик уже не далеко. Следует отметить что одна Польша приглашает и пригглашает ж/дорожников. Куда бы не поехал в Польше везде ремонтные и укладочные работы на жд, так что советую спецам не ждать манны с неба а ехать и работать за куда достойнее зарплаты.
 показати весь коментар
 
 
лучше статьи чтобы спизить деньги и не найти..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору