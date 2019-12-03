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 Політика України
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Все про:Аваков (1307) Зеленський (3744) РНБО (610)

 Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляє, що у вівторок планується засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на другій щорічній конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок вранці в Києві.

"Президент збирає Раду національної безпеки і оборони, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Аваков.

Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

"У нас сьогодні буде зустріч з послом Тейлором", - сказав Аваков.

Читайте: Першим питанням під час зустрічі в "нормандському форматі" буде повернення українських військовополонених, - секретар РНБО Данілов

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163065
 
 
 Топ коментарі
 
вы то чего к встрече готовитесь? вы готовитесь к реакции украинцев на встречу а не к встрече.
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Синяка сивуху тоже зовут..？ без него же никак...он обязательно должен свой тупой пятак вставить...
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В очах привиділося....
Зеленский собирает СНБО, готовимся к освобождению оккупированных территорий, - Аваков


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вы то чего к встрече готовитесь? вы готовитесь к реакции украинцев на встречу а не к встрече.
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вже час перейменовувати РНБО у РКЗУ (раду капітуляції та здачи України)
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Лучше свои сериальные декорации в Камазы собирайте, а то после 9-го на Ростов можете не успеть....
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Юрий Касьянов
11 ч. ·

В декабре 1917 года премьер УНР Владимир Винниченко всеми силами стремился избежать войны с советской Россией. Он считал, что войну провоцирует военный министр Симон Петлюра своими призывами противостоять большевистским отрядам, занявшим Харьков.
Петлюра был отправлен в отставку. Военное ведомство возглавил некто Николай Порш - кабинетный экономист, бесконечно далёкий от армии, и от войны. Он с энтузиазмом занялся насаждением украинства в армии, как залога безопасности украинской державы.

4 января 1918 года "старая" украинизированная царская армия была упразднена, как неблагонадёжная, и недостаточно украинская. Вместо неё принялись за формирование "народной милиции", и дореформировались до того, что через две недели от боеспособной группировки в 400 тысяч штыков осталось не более 15 тысяч солдат, разбросанных по всей Украине...
16 января 1918 года под Крутами советскими войсками Михаила Муравьёва были разбиты отряды юнкеров, студентов и гимназистов - всё, что могла выставить против коварного и беспощадного врага независимая Украина, отказавшаяся от армии и от войны.
27 января 1918 года красные заняли Киев. Правительство демагогов и капитулянтов бежало. Началась резня...
Винниченко умер во Франции в 1951 году. Порш пропал без вести в гитлеровском Рейхе в 1944-м. Петлюра был убит в Париже в 1926 году.
Миллионы украинцев умерли от голода и были замучены в концлагерях.
Зато не воевали.
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Відправ це на мило ЗЕ.Ш. і в РНБО Сивусі. Вони трохи не ту історію вчили.
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Вони скажуть, що в фільмі "лєнін_в_октябрє" все по-иншому.
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мабуть гіршого лайна, як винниченко, за всю історію України не було. Цей шмат прокакацапського червоного лайна сидів у Франції та все писав листи людоїдові сталіну. Розумієте: листи. сталіну.
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ще чекайте... може в нас з'явився нео-винниченко.
вчора була заява - ми ніколи за дамбас воювати не будемо.
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История учит, что она украинцев ничему не учит.
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Тема встречи:
"Особый статус Закарпатья"
Уже скоро
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"Ольгинские". Шо там у вас за фигня ?
Зеленский собирает СНБО, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - Аваков - Цензор.НЕТ 685
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Ну куда...куда ты с дивана,та ещё и с канистрой? На кого диван оставишь?
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Я не "бегу на помощь"
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Всё-таки решился пэтро.Маладец и свой сарай подпалил.
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Ось хтось може відповісти- чому Зеленському треба "ізнурьонной дихалкой" звертатись до людей ? щоб прочистити симптоматичну гнусавість?
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Коли щось коментує цей подонок мене нудить. Як від всієї поліції ОЗУ..
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Тема базару, "Як продати Україну, щоб себе нєабідєть?"
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як злити країну, але щоб потім не повісили на йолку))
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На йолку його не повісять, там охорона огого. Не дарма ми податки платимо!
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ніяка охорона не зможе нікого захистити від декількох тисяч розлючених громадян
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Історія революцій і масових протестів на просторі постсовка свідчить про те,що так звані правоохоронні органи і спецслужби,коли доходить до збройних сутичок, захищають правлячий режим не більше трьох-чотирьох днів,потім з неприхованою радістю розбігаються по хатах,при цьому іноді пограбувавши магазини та банки.
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у мене є мрія. Щоб оте Сивухо застряло в літаку на унітазі і його не змогли витянути цілком.
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Мабуть Аваков примусово зажене туди блаЗЄнського Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков - Цензор.НЕТ 4581
Може пояснить як і що. Бо, хай там що, але кому-кому, але Авакову кацапи не друзі. Саме він зірвав створення "хнр".
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тоді і ***** був патріотом, а зараз концепція змінилася.
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коломИйський має инший калібр. І в кремлі це знають. Я впевнений,що він уже про все домовився з путіном, а блаЗЄнського пошле на підис. Аваков мабуть це розуміє. І розуміє те, що на картині коломИйськог_путіна йому нема місця. Утім, може я помиляюся.
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Вочевидь ви праві.Аваков ворог як для лугандонської банди,так і для кремлівської.Скоріше за все його голову теж вимагатиме путін від Зеленського,як і голови Порошенка,Парубія і Пашинського.
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"зе" уже знает,что он будет подписывать в "нормандском формате" ,и то что он подпишет не исключено заставит украинский народ его встречать с "нормандского формата" ,но и возможно проводить (без почестей )с Украины...
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Звісно знає.Проекти цих документів нещодавно привозив в Київ міністр закордонних справ Німеччини.Ходять чутки,що Зеленський,готовий до поступок кремлю, впав в ступор від апетитів путлера,мікрона і фрау рібентроп.
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уклоніст збирає рнбо і с§ка, це не сон....
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Сделай портрет и повесь себе в комнату над кроватью
На кой ты эту рожу сюда тулиш
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Зеленому нужно собирать не РНБО (кста там не с кем что либо обсуждать - там одни зебилы) а собирать манатки для экстренной эвакуации, потому что Меркель с Макроном его обязывают пойти на условия Куйла и подписать акт о мягкой капитуляции и гарантий выполнения условий кремлем они никаких Украине не дают!!! И это уже понимают ВСЕ кроме Зе !!!
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Страшно . Он будет представлять Украину . Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков - Цензор.НЕТ 2892
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Уверен, Зеленский вернется победителем(на белом коне) с богатой трофейной добычей.
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Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков - Цензор.НЕТ 1053

лучше мафиози Аваков поехал бы....
Чем вот это....

Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков - Цензор.НЕТ 217
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Сабаков Черт!
Зелемойский слуга черта
Порохобыдло мимо
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Интересно кто напомнил мистеру комику о существовании СНБО ?
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Ааваков, візьмина на засідання віскарь та хлюпни ним в Сівуху...Інакше РНБО не запрацює.
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