 Убивство дитини в центрі Києва: зловмисникам оголосили про підозру

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.
"За погодженням із процесуальними керівниками готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Дату і місце розгляду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.
Не надо здесь мешать мухи с котлетами...
- покушение на убийство ст. 115 УК УКраины (от 7 до 15 лет)
- убийство по неосторожности ст. 119 УК Украины (от 3 до 5лет, в том числе и условно)
Это Серега напоминает выпускникам Жмеринского заочно-онлайнового юридически-коммерческого университета им. Сороса Мудрого...
Не состоялось там умышленное убийство. Хотя, рассматривать нужно все версии, в том числе и внутриполитическую конкуренцию в киевском элитном детском саде...
".... объявили подозрение..."
Что за идиотизм?!
"Преступники, убившие из огнестрельного(!) оружия ребёнка в центре Киева, задержаны, приговорены к расстрел. Приговор приведён в исполнение."
Всё.
Точка.
Похоже прокуроры никогда не открывали даже страницу в Википедии, где про умысел написано, не говорю уже о Римском праве и латыни - dolus!
Смотрим:
Преступный умысел (dolus) - это форма вины, при которой лицо, совершившее уголовно-противоправное деяние, осознавало общественную опасность своего действия (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасного последствия, желало наступления этого последствия или не желало, но сознательно допускало его наступление, а равно относилось к нему безразлично.
Т.е., если прокурор докажет, что стрелявший точно знал о присутствии и месторасположении ребенка в автомобиле (если там не полный бизнес-фарш о 100% атененными стеклами) то до 15-ти!
И в то же время покушение на убийство - те же до 15-ти, но гораздо легче доказывать.
Ответ на вопрос, почему у нас никого не садят, кроется в легенде об армянском комсомоле, который сам себе создает трудности, чтобы было что преодолевать. Потому как скучно жить, когда все уже куплено...