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Все про:НАТО (2192) Росія (21480) саміт (254) Луйк (2)

 Росія - загроза, немає сенсу цього приховувати, - міністр оборони Естонії Луйк

У Лондоні у вівторок, 3 грудня, відкривається саміт НАТО, приурочений до 70-річчя цього військового альянсу. За день до саміту міністр оборони Естонії Юрі Луйк висловився про загрозу з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

За оцінкою аналітиків, учасники шукатимуть можливість зміцнити альянс, який переживає не найпростіші часи на тлі посилення між членами союзу протиріч, передають ранкові новини ETV+.

У листопаді автором найбільш різкого на адресу альянсу висловлювання став лідер Франції Емманюель Макрон, який заявив про "смерть мозку" НАТО. При цьому міністр оборони Естонії Юрі Луйк не вважає, що НАТО загрожує втрата авторитету через розбіжності між державами-членами.

За його словами, потреба в НАТО зараз сильніша, ніж будь-коли, оскільки Росія, на думку міністра, знову стала загрозою.

"Ми маємо якомога більше зосередитися на спільних цінностях та реальних загрозах безпеці. Ми маємо чесно сказати, що якщо Росія - це загроза, то це загроза. Немає жодного сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", - заявив Луйк в інтерв'ю передачі Välisilm на телеканалі ETV.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Естонії важливим є посилення оборонних спроможностей України, - глава Міноборони Луйк

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що необхідний додатковий діалог з Росією. За словами Луйка, Естонія до цього ставиться скептично.

"Попрацювавши послом у Росії, я цілком собі уявляю, що такий діалог для росіян не має особливої ​​доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", - зазначив Юрі Луйк, не уточнивши при цьому, чого хочуть росіяни.

Луйк також розповів, що на саміті в Лондоні не буде обговорюватися оновлення планів оборони країн Балтії та Польщі.

"Хоча це дуже важливе для нас питання, це все ж не тема рівня глав держав", - пояснив Луйк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163062
 
   
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Саміт НАТО в Лондоні. А ось що говорить один з найвідоміших, політиків Великої Британії, очільник лейбористів:
Корбін
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я знову ж, в 3260-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали...
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Правильно каже.Коли Рус с Кия, князь Довгорукий прискакав з дружиною до Mosque(мечеті)на Mossy(болото)-навколишні аборигени-дикарі навпочіпки сцялися,немов баби,під себе.Скочив з коня князь,вийняв пісюна,тай їм каже-"Ми руси с Кия ссцимо настоячки" Дикарі не розуміють-попіднімали буддякові спідниці,обхватили пісюни,почали ссцятися примовляти "Ми руси с кия,ми руси с кия!"Сподобалося,видно-так і стали мокші настоячи сцяти,сруцкие,примовляючи "русския ".Кмітливі катсапи(мясники)-культура еп-та- чужа,мова- чужа,віра-чужа,прапор-чужий,навіть хрест-і то чужий.(УніяКиївськихРусів)УКРи на той час вже мала безліч діалектів-навіть ті пізні,що з Запорізької Січі і зараз на Кубані руси с Кия розмовлють староруським діалектом української мови,а мокша зрощеною щелепою,окрім "русскія" не розуміє,що він є розсіяний звідусіль россіянин,який своєї мови російської й досі ще не створив,а користується мовою руса с Кия,тобто руською,однією з багатьох діалектів мови укрів(УнітарнихКиївськихРусів).Хочеш в Россію-дуй туди-там "русския" та не мішай іншим жити й будувати свої держави,а то бродять тут всякі сруцкіє,погрожують,а потім речі пропадають.
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