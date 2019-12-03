 Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у Facebook президент Володимир Зеленський.

"Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться.

Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - написав він.

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