 Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у Facebook президент Володимир Зеленський.
"Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться.
Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - написав він.
Не так просто, щоб призначити свого сусіда, з яким крутили собакам хвости.
Зеленський обіцяв призначати на посади за результатами конкурсів, але цього не відбулося. У випадку з директором ДБР конкурс виписано у Законі.
p.s. Нехай спочатку відсторонять Трубу, хоча б на час розслідування.
Отже усе просто - трішки брехні, трішки маніпуляції ... і вуаля, сусід призначений керівником ДБР.
п.м.: Доки зелене янелох залишатиметься на троні - директором ДБР ставатиме "сусід" і буде обіймати посаду доти, доки не набере негативу для чергової зміни.
Зрештою вже більшого дурня, ніж ромко труба точно не знайдуть.
То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щердина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.
Меняй руку, Вова.
Пеботи будьте об'єктивними. Якщо Зе щось робить нормальне то так і кажіть, а якщо робить хєрню то тоді критикуйте.
Самі жерете півроку лайно та ще й нахвалюєте. Смачного
Зєля мав би ініціювати розслідування по цих плівках. Але як розслідувати проти самих себе?
Вигідніше розігнати ДБР, а на їхнє місце призначити таких же своїх, типу чесних.
Законодавство вже підкоректували, Зе одноосібно буде призначати голову ДБР.
2. что конкретно нарисовано в законопроекте 2116, который он просит принять и в каком виде его примут.?
3. что там с его Йосифовичем, который является средним звеном кукловода для марионетки Трубы?
Вот когда появятся конкретные положительные результаты от действия языком, вот тогда я скажу, что была не права на счет него.
пока НИКТО не видел )))
Чи я маю підтримувати капітуляцію?
Знаєш приказку - 3.14здіти не мішки ворочати?
А окрім слів, з під блазня ще нічого нормального не вийшло.
От мені цікаво, якби зєльоний не сказав про необхідність перезавантаження ДБР, то усі інші інституції України так би й чекали далі, що ще викине оця смердюча труба?!
Уважающий себя и свою страну президент должен говорить:
" МНЕ СТЫДНО. Я ВАС ПОДВЕЛ. ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ. ЭТИ ЧЕРТИ СЯДУТ НАДОЛГО. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ"
С чего вдруг назначение Трубы является ответственностью Зели? Другое дело, что Зеля в такой ситуации обязан был и Богдана погнать ссаными тряпками.
Та її ж немає! - Так ось хустка її висить..😁
а значить отримав від труби запевнення в відданості ( преданости ) ! І тому труба - це
черговий кадровий ПРОКОЛ твого клована !!
)))))
Нас ждет ещё как минимкм 5 лет разухи и нищеты