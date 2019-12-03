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 Політика України
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Все про:Зеленський (3744) Труба (207) ДБР (685)

 Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР

Те, що "права рука" директора ДБР Ігор Щербина підозрюється в отриманні хабаря в розмірі $150 тисяч, є ще одним аргументом на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у Facebook президент Володимир Зеленський.

"Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться.

Закликаю народних депутатів підтримати важливі поправки та загалом законопроєкт № 2116 щодо вдосконалення роботи Державного бюро розслідувань", - написав він.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163061
 
   
 Топ коментарі
 
все. будут менять трубу. наверное на сифон
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Давно пора. С учетом даже частичной правды в деле "Трубу прорвало" есть необходимость шерстить не только ГБР , но и собственно Офис Президента.
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На какое-то сифухо... разницы особой не будет - точно.
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все. будут менять трубу. наверное на сифон
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На какое-то сифухо... разницы особой не будет - точно.
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Директор ДБР призначається Президентом за поданням Прем'єр-міністра відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР. Комісію складають по три представники від Президента, Кабміну, Верховної Ради.
Не так просто, щоб призначити свого сусіда, з яким крутили собакам хвости.
Зеленський обіцяв призначати на посади за результатами конкурсів, але цього не відбулося. У випадку з директором ДБР конкурс виписано у Законі.
p.s. Нехай спочатку відсторонять Трубу, хоча б на час розслідування.
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І що? Президент, премєр, кабмін, ВР - суть одне зелене брлото в якому верховодять па-папередники з бенею.
Отже усе просто - трішки брехні, трішки маніпуляції ... і вуаля, сусід призначений керівником ДБР.

п.м.: Доки зелене янелох залишатиметься на троні - директором ДБР ставатиме "сусід" і буде обіймати посаду доти, доки не набере негативу для чергової зміни.
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Буде, якщо дійсно приймуть закон про збільшення повноважень голови ДБР.
Зрештою вже більшого дурня, ніж ромко труба точно не знайдуть.
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дык, так СИФОха вроде бы уже пристроен... в СНБО?))))
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як же ж його любить народ: він вже і сІвухА, і сівийхуй))
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Труба это человек Авакова, к тому же очень предан ему (наверное из за компромата)... сковырнуть Трубу не составит никакого труда - так он занял этот пост не участвуя в конкурсе на главу ДБР... Целый год проводился конкурс на граву ДБР, претенденты сдавали экзамены, проходили полиографы, больше половины претендентов комиссия отсеяла - а потом за день до назначения в число претендентов включили Трубу и наследующий день он стал главой ДБР... За это можно не только отстранить от должности но наверное и посадить...
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Предлагаю искать человека с фамилией Унитаз! Тогда дела будут спускаться не на Трубу, а на Унитаз
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Як трубу не міняй, а трубадур той самий. Тому не зміниться ні музика, ні манера гри. Міняти треба трубадура.
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Давно пора. С учетом даже частичной правды в деле "Трубу прорвало" есть необходимость шерстить не только ГБР , но и собственно Офис Президента.
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Що там з Богданом, також на перезагрузку?
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Как раз Трубу оставят. он теперь верный человек.повязан кровью.
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Надо бы нашему *********** перезагрузится и желательно заглючить.
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Зеленский заявил о необходимости "перегрузки" руководства ГБР
То, что "правая рука" директора ГБР Игорь Щердина подозревается в получении взятки в размере $150 тысяч, является еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро.

Меняй руку, Вова.
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Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 792Вові іже дупу міняти пора, А ти про руку в його дупі.
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Не виправдав так би мовити труба височайшої довіри Бєні Калашмойського . Доведеться йому видно таки перекваліфікуватися в управдоми 😕
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Яка там перезагрузка ??? Там суцільний кримінал-слідакам три роки риться ! З тим криміналом -Зєлю разом з Бєньою,Бодьою і Портянкою перезагружать доведеться !
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Невже дозрів.
Пеботи будьте об'єктивними. Якщо Зе щось робить нормальне то так і кажіть, а якщо робить хєрню то тоді критикуйте.
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Вони не можуть об'єктивно - тільки гімно, тільки хардкор.
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Як кажуть кацапи, чьйа бьі мьічяла...
Самі жерете півроку лайно та ще й нахвалюєте. Смачного
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Спробував би він не дозріти. Плівки, на яких Богдан та його заступник Смирнов дають вказівки Трубі, вже слухать в США та Європі.
Зєля мав би ініціювати розслідування по цих плівках. Але як розслідувати проти самих себе?
Вигідніше розігнати ДБР, а на їхнє місце призначити таких же своїх, типу чесних.
Законодавство вже підкоректували, Зе одноосібно буде призначати голову ДБР.
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1. языком мести - не мешки ворочать.
2. что конкретно нарисовано в законопроекте 2116, который он просит принять и в каком виде его примут.?
3. что там с его Йосифовичем, который является средним звеном кукловода для марионетки Трубы?
Вот когда появятся конкретные положительные результаты от действия языком, вот тогда я скажу, что была не права на счет него.
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Об'єктивності заради , а ЩО той бєнін блаЗєнь за півроку своєї каденції зробив для України "нормального"? Наразі видно лише одні його і "молодої командиЗє" ляпи і величезну шкоду. Поправ мене, якщо маєш що сказати по суті.
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а моника способно что нить делать нормально, кроме кривляния???
пока НИКТО не видел )))
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В темі про легалізацію грального бізнесу я казав, що підтримую. В темі про те, що перевага має надаватися розвитку та фінансуванню масового спорту, а не професійного спорту високих досягнень, я сказав, що підтримую. Але, даруйте, це все. Може Ви щось нагадаєте з позитиву? Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 1042
Чи я маю підтримувати капітуляцію?
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А що він робить нормальне, шоу? Так я завжди це визнаю (хоч і не пебот).
Знаєш приказку - 3.14здіти не мішки ворочати?
А окрім слів, з під блазня ще нічого нормального не вийшло.
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Ой спасибі тобі, зелений "царь-бітюшка"!
От мені цікаво, якби зєльоний не сказав про необхідність перезавантаження ДБР, то усі інші інституції України так би й чекали далі, що ще викине оця смердюча труба?!
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Ничего вы не понимаете ! Президентство, это встал в 12 дня, пошел в спортзал потом, нюхнул чистейшего кокса, встретился с богданом- узнал свое мнение, похмелился, поел шаурмы, потом в бассейн, потом на съемки ролика для народа, пошел, попрыгал по пенькам, поговорил, посоветовался со страусами. Это же тяжелейший труд !
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Президент должен говорить не "Жаль....Добрые намерения.....Перезагрузить.... и бла бла бла"
Уважающий себя и свою страну президент должен говорить:
" МНЕ СТЫДНО. Я ВАС ПОДВЕЛ. ПРОСТИТЕ МЕНЯ, ЛЮДИ. ЭТИ ЧЕРТИ СЯДУТ НАДОЛГО. ТАКОГО БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ"
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Зеленский подвел с тем, что Труба, назначенный Порошком, зашкварился?
С чего вдруг назначение Трубы является ответственностью Зели? Другое дело, что Зеля в такой ситуации обязан был и Богдана погнать ссаными тряпками.
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Якщо залишив його на посаді, то повинен відповідати за це. Авакяна теж залишив, до речі.
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Хто винен? - Невістка!
Та її ж немає! - Так ось хустка її висить..😁
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Tierre - зелений - ти СВОГО клована не захищай ! Бо він всіх змінював , а трубу залишив -

а значить отримав від труби запевнення в відданості ( преданости ) ! І тому труба - це
черговий кадровий ПРОКОЛ твого клована !!
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В Украине, это не реальное дело! Слишком не коррумпированная и слишком демократичная страна. Хотя с 2014 года, изменения произошли, в лучшую сторону.
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А я б ДБР ще і нагородив би. Зробили безкоштовну рекламу ПРЯМОМУ своїми обшуками. Раніше не дивився, а тепер дивлюсь.
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там все надо перегружать - одни пебилы и саботажники
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там все надо перегружать - одни пебилы и саботажники
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Авгиевы конюшни от порошенковского лайна чистятся со скрипом
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Зеро-команда даже грязь под ногтями не сможет вычистить!🎈😀😀🎈🎈
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федір - ти ще один зелепух - чистити потрібно було РАНІШЕ !! А раз кловун залишив трубу - то то вже стало ЙОГО - зеленского ЛАЙНО !!
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Я кот,который гуляет сам по себе,в отличие отВас,подсаженных на соивую иглу.
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Так тщательно барыга выстраивал структуру, а тут раз - и перезагрузить. Порохнявые уроды, страдать!
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а то что он получает указания из оп ниче?
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труба проявил себя недостаточно сепарским????
)))))
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Левая рука берет взятки а правая распределяет.) Судя по аудиозаписям,Труба очень услужливый "слуга", а такие ценные кадры не перегружаются))
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трубу давно нужно было менять на рояль
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Зеленський это пропутенское говнище как и падлошенко
Нас ждет ещё как минимкм 5 лет разухи и нищеты
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Ну и... Богдан просто будет другой трубе указывать что делать. От бы всех перезагрузить!
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Сейчас слугами будет принят закон, согласно которому новую трубу будет выбирать комиссия: 3человека от президента, три от кабмина и три от ВР. Точка. Узурпация власти идет полным ходом. ВЫРОДКИ ЗЕЛЕНЫЕ! Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 3526
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куда уж дальше?и так уже тянул до последнего Зеленський заявив про необхідність "перезавантаження" керівництва ДБР - Цензор.НЕТ 6700
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Это чудесно, 30 лет одно и то же. Чинуша спалился - его увольняют. А ответственность за превышение служебных полномочий в пользу олигарха где? Поставят нового шланга вместо трубы, проинструктированного не ляпать налево и направо о действительно "важных" делах? Или опять царь хороший и ничего не знал? Знал, с самого начала знал и знает, Богдан - придворный решака коломойских дел и смотрящий за Украиной от еврейской ОПГ, все остальные призначенцы - их пешки. Пока Богдан находится в Украине, будь то АП или Одесская ОГА, все решения в правительстве, парламенте и администрации президента будут приниматься ТОЛЬКО в интересах старого жида
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зеопарыш,перегрузи себя в первую очередь
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