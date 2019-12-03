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 Політика України, Технології
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Все про:Кабмін (3356) фінансування (574) стартап (18) Гончарук_Олексій (321)

 На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук

Обсяг програми фінансування українських стартапів становить 440 млн грн. Держава попередньо виділила 390 млн грн, але пізніше цю цифру збільшили ще на 50 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"В рамках роботи Українського фонду стартапів від сьогодні розпочато прийом заявок на фінансування українських бізнес-проєктів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed. Вже до кінця цього року бізнес-проєктам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного – по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік", — пояснив Глава Уряду.

Він додав, що основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

"Уряд прямо не втручатиметься в роботу бізнесу. Натомість, наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця. Ці аспекти є чинниками загального добробуту наших людей", – зазначив Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event, тобто коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за результатами якої будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, має відбутися вже до кінця цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд створив Фонд розвитку інновацій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163052
 
 
 Топ коментарі
 
а что с финансирование лайфхаков?
как они любят англицизмы - это просто комплекс какой то
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Які на фіг стартапи при такому оподаткуванні, тотально корумпованій правоохоронній, таможеній та фіскальній системах! Це дерибан за відкати для своїх! Результат гарантовано - нуль в систему. На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9045
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да уж. один стартапер уже получил 300 млн на "перепись" по данным мобильных операторов. спасибо - не надо так и таких поддерживать.
мне никто не даст этих денег ни копейки. а про мифические стартапы и комиссии по определению их важности можно только зебобикам вещать.
есть площадка - кикстартер. где стартапы собирают огромные деньги реальных спонсоров и люди оценивают полезность.
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а что с финансирование лайфхаков?
как они любят англицизмы - это просто комплекс какой то
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Про финансирование лайфхаков ничего сказать не могу, а вот на факапы у нас выделены достаточные, даже избыточные средства.
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производство заднеприводных самокатов на душу населения возрастет, как минимум, втрое
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Как Премьер-Министром может быть дегенерат без высшего образования?
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Запросто. текст завчити і все - ділов то.
Мізки потрібні доки вгору лізеш, а на горі вони зайві.
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Слабаки, до пів мільярду не дотягнули. Бюджет то гумовий і зайвих грошей безліч. А мало буде - )(уйло дасть за шмат країни.
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Это замечательно, что новая власть обратила на это внимание и готова финансировать.
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Так, так, розбазарювати вона готова. Ібо Роздавати не заробляти.
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Финансирование стартапов, это разбазаривание? Нет, это поддержка малого и среднего бизнеса, новаторских идей и тд. То, чего в Украине никогда не было.
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да уж. один стартапер уже получил 300 млн на "перепись" по данным мобильных операторов. спасибо - не надо так и таких поддерживать.
мне никто не даст этих денег ни копейки. а про мифические стартапы и комиссии по определению их важности можно только зебобикам вещать.
есть площадка - кикстартер. где стартапы собирают огромные деньги реальных спонсоров и люди оценивают полезность.
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Ага и все новаторства, изобретения и тд украинских стартаперов покупают иностранцы. Может пора уже Украине на это обратить внимание...
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Саме так розбазарювання. І доказ цьому оце й абзац:
что основные сферы финансирования включают искусственный интеллект, дополненную реальность, Big Data, блокчейн, кибербезопасность, оборону, медицину и здравоохранение, путешествия, финансовые технологии, образовательные технологии, робототехнику, профессиональные услуги, программное обеспечение как услугу, производство, электронную коммерцию и интернет Источник: https://censor.net.ua/n3163052"
А якщо додати до переліку "не основные сферы" - то вийде повний набір сфер, що існують в світі. А це є ніщо інше ніж розбазарювання.
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Что там замечательного, если на покупку техники можно потратить от стоимости только 50% гранта, остаток сам или кредит, нельзя потратить к примеру на покупку участка земли и т.д. Где тут поддержка стартапов, замыливание глаз
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Які на фіг стартапи при такому оподаткуванні, тотально корумпованій правоохоронній, таможеній та фіскальній системах! Це дерибан за відкати для своїх! Результат гарантовано - нуль в систему.
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На финансирование старперов уходит намного больше...)
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За рахунок цих "старперов" ти виріс і пишеш на форумах. А невдовзі приєднаєшся до них.
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Ох і годівничка. І не проконтролюєш її. Виділяй собі кошти на підставних і шикуй.
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Если и будет у кого хорошая идея, то лучше ее реализовать где-небудь в штатах или европе.
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