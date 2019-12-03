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 Політика України, Суспільство
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Все про:дороги (811) закон (801) Зеленський (3744) ремонт (559)

 Зеленський підписав закони про середньострокове планування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування" № 282-ІХ, який Верховна Рада України ухвалила в цілому 12 листопада 2019 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Документ скасовує погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Натомість, згідно із законом, Кабінет Міністрів України затверджує Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період з переліком доріг, на яких заплановані роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів і джерел фінансування таких шляхів у розрізі балансоутримувачів. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, складений відповідно до цієї програми, затверджується Кабінетом Міністрів щорічно.

Документ також передбачає надання субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування, серед іншого, проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженера-консультанта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З березня 2020 року почнеться "велике будівництво", - Гончарук хоче за 3-5 років побудувати "якісні дороги"

Також Глава держави підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг" № 283-ІХ, який парламент ухвалив також 12 листопада.

Цей документ вводить у Бюджетний кодекс поняття середньострокового зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Згідно із законом, за бюджетними програмами, які здійснюються із використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду в межах граничних показників видатків, передбачених законом про державний бюджет України, та прогнозних показників, визначених у Бюджетній декларації на середньостроковий період.

Ці закони впроваджують нові підходи до середньострокового планування будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, розширюють можливості регіонів щодо використання коштів територіальних дорожніх фондів і субвенції з державного бюджету.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163048
 
 
 Топ коментарі
 
Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 16 ч.16 часов назад

4 ролики Зе за один тиждень.Вова поплив.Він не розуміє,що відбувається і як втримати підтримку зелібобів.Сьогодні він намагався нам довести,що зради немає,це при тому,що сьогодні ж Оржель повідомив про намір звільнити Коболєва. Вам ніхто вже не вірить Узеленські.Зливай воду Вова
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Всюду куда дотягиваются ЗЕленые лапки...начинается хаос и бордель)))
Боюсь вопрос дорог не исключение...
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Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 16 ч.16 часов назад

4 ролики Зе за один тиждень.Вова поплив.Він не розуміє,що відбувається і як втримати підтримку зелібобів.Сьогодні він намагався нам довести,що зради немає,це при тому,що сьогодні ж Оржель повідомив про намір звільнити Коболєва. Вам ніхто вже не вірить Узеленські.Зливай воду Вова
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А вчора на Слабоді слова казав що звільнення на буде. Слуга збрехав?
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Никому не удобный Коболев

Коломойский угрожает Коболеву (Прослушка)
https://www.youtube.com/watch?v=nsWorYHw4VY
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шо шо?

у нас же с 1го ноября везде дороги европейского качества.. а он только подписал там что то..
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скоро будем ездить по самым лучшим в мире автобанам - украинским
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Всюду куда дотягиваются ЗЕленые лапки...начинается хаос и бордель)))
Боюсь вопрос дорог не исключение...
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ото буде хохма, якщо Зелі вдасться побудувати менше доріг ніж Петрусеві ))
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У вас в этом есть сомнения???)))
ЗЕня только трепатся мастак...

Учителя вам подтвердят!))))
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на цьому мільйони нажив і презом став.
лохи цей трьоп сприймають на ура.
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Кум газує, я кермую. Їдемо.
На дорозі щось маячить. Зіб"ємо.
Кум на дроті, я на плоті. Висимо.
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 11 ч.11 часов назад



На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.


Зеленский подписал законы о среднесрочном планировании строительства, ремонта и содержания автодорог общего пользования - Цензор.НЕТ 8274

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Хорошие, правильные инициативы и законы. Думаю с дорогами будет получше.
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Дороги, соответствующие европейским стандартам, в Украине уже с 01.11.2019. Зеленський підписав закони про середньострокове планування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування - Цензор.НЕТ 315 Или может ты не веришь президенту Зеленскому? Зеленський підписав закони про середньострокове планування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування - Цензор.НЕТ 8586
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Не очень умно верить в то, что за пару месяцев можно отремонтировать и построить то, что разрушалось и не делалось годами.
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А насколько умно это обещать или Организм изначально уверен в идиотизме своих избирателей? Зеленський підписав закони про середньострокове планування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування - Цензор.НЕТ 875
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То есть 5 лет предыдущих вешания лапши на уши про дороги, это была правда, а сейчас стало неправдой?)) Логики не вижу. А сейчас запускаются программы, в том числе сотрудничество с ****.. так что надежды на то, что с дорогами станет лучше, есть.
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што? опять потужный и мыролюбный ремонт дорог?
Может сначало спросить за уже построенные 10000000 км. дорог с предидущих мыролюбцев? и спросить куда они деньги дели.
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