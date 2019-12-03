 Зеленський підписав закони про середньострокове планування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Документ скасовує погодження з комітетом Верховної Ради з питань бюджету переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг.

Натомість, згідно із законом, Кабінет Міністрів України затверджує Державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на відповідний період з переліком доріг, на яких заплановані роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту, із зазначенням обсягів і джерел фінансування таких шляхів у розрізі балансоутримувачів. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, складений відповідно до цієї програми, затверджується Кабінетом Міністрів щорічно.

Документ також передбачає надання субвенції з державного бюджету України місцевим бюджетам на фінансування, серед іншого, проектно-вишукувальних, науково-дослідних робіт, функціонування інформаційно-аналітичних систем, паспортизації технічного нагляду, обстеження стану доріг, зокрема залучення інженера-консультанта.

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Також Глава держави підписав Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг" № 283-ІХ, який парламент ухвалив також 12 листопада.

Цей документ вводить у Бюджетний кодекс поняття середньострокового зобов’язання за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонти та експлуатаційне утримання автомобільних доріг.

Згідно із законом, за бюджетними програмами, які здійснюються із використанням коштів Державного дорожнього фонду, розпорядники бюджетних коштів мають право брати бюджетні зобов’язання понад фактичні надходження спеціального фонду в межах граничних показників видатків, передбачених законом про державний бюджет України, та прогнозних показників, визначених у Бюджетній декларації на середньостроковий період.

Ці закони впроваджують нові підходи до середньострокового планування будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, розширюють можливості регіонів щодо використання коштів територіальних дорожніх фондів і субвенції з державного бюджету.