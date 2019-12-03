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Все про:Коломойський (680) Труба (207) ДБР (685) Удовиченко Олександр (1)

 "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Керівництво ДБР могло протидіяти розслідуванню щодо "нафтових інтересів Коломойського". Увага, на записі присутня ненормативна лексика!

Про це свідчить запис розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, 1 липня 2019 року відбулася розмова глави ДБР Романа Труби та керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

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"Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського: "Ви що там охриніли? Передайте цьому п#дарасу, що його звільнять! Ви навіть собі не розумієте, у що ви влізли!". Удовиченко показує Трубі ролик з каналу "1+1" і каже, що не лізти в цю справу просив "Андрій Бліжайший", якому "дзвонив особисто Бєня", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.

"Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман усе вирішив. І ще Бєня буде винен Роману", - цитується на каналі репліка з розмови.

Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську: Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163046
 
   
 Топ коментарі
 
Навыбырали ЗЕговно. Просто Жесть!
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а разве Труба не должен быть отстранен от должности на время расследования по этим записям.., а само расследование начато немедленно ....?
Эй!, - мудрый и простой нарид по приколу.., вы как считаете?

"Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского - Цензор.НЕТ 1351
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В нормальной стране его бы уже задержали и выдвинули обвинения!
Так что походу всем нам придет труба раньше чем трубе.
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ну шо стадион лохов порхатый шо имеем ??? не понели ещё ??? даю намёк - педали от мёртвого
лисапета......... так вы когда внатуре митинги поддержки соберёте число на 8-е скажем ??? про-
тестующие против сливного бачка не прячатся, вы где ??? покажите сколько вас внатуре ???
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Поци не працюють, а рішають свої брудні дєлішкі. Мало повісити
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У нас политика, кого сажать, кого не сажать формирует Г + Г, дожились!!!!
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Горохи, давайте бухтите про свинарчуков в большом театре.
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Да, а то как-то даже скучно стало. Видно им еще новых методичек не подвезли, про успехи ***********-Зелупы в борьбе с коррупцией в ГБР.
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Его Помпео вчера похвалили за борьбу с коррупцией, для долбозебов этого достаточно.
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В Україні один Бог може побороти корупцію!!!
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