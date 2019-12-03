 "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Про це свідчить запис розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, 1 липня 2019 року відбулася розмова глави ДБР Романа Труби та керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

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"Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського: "Ви що там охриніли? Передайте цьому п#дарасу, що його звільнять! Ви навіть собі не розумієте, у що ви влізли!". Удовиченко показує Трубі ролик з каналу "1+1" і каже, що не лізти в цю справу просив "Андрій Бліжайший", якому "дзвонив особисто Бєня", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.

"Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман усе вирішив. І ще Бєня буде винен Роману", - цитується на каналі репліка з розмови.