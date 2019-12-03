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Все про:ОБСЄ (2338) Донбас (13942) блокпост (124)

 Найманці РФ на окупованій частині Донбасу тричі не пропустили патрулі місії ОБСЄ, - звіт

Протягом вихідних російсько-окупаційні війська на непідконтрольній території Донбасу на трьох блокпостах не пропустили патрулі спостерігачів ОБСЄ.

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"30 листопада на блокпості, розташованому приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили СММ в проїзді в південному напрямку до н. п. Саханка ( непідконтрольний уряду, 97 км на південь від Донецька) і в західному напрямку в сторону н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний уряду, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт з розмінування", - йдеться в звіті .

Крім того, 30 листопада на блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив патрулю СММ в проїзді, посилаючись на "роботи з розмінування".

1 грудня на блокпості поблизу н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії в проїзді в непідконтрольні уряду райони, посилаючись на те, що "недалеко від Саханки і Пікуз ведуться роботи з розмінування".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163041
 
 
 Топ коментарі
 
ну украинское то ЦВК пропустят точно!)
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А то вдруг увидят , что слишком далеко дырявые свои войска отвели.
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Это потому,что они пенсию не везли. С пенсией бы пропустили враз!
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ну украинское то ЦВК пропустят точно!)
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То мабуть тому шо вони пенсії не везли.
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А то вдруг увидят , что слишком далеко дырявые свои войска отвели.
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навіть якщо і побачать, то ЗЕ зробить вигляд, що нічого немає.
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Это потому,что они пенсию не везли. С пенсией бы пропустили враз!
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а ЗЕ про мир хочет говорить, да мир им нах.... не нужен
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Про що новина? Про то що патрулям ОБСЕ знову сепарня по носі шчолкнуло ?Та ми й так знаємо що вони лошари
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