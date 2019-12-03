 Найманці РФ на окупованій частині Донбасу тричі не пропустили патрулі місії ОБСЄ, - звіт

Про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ.

"30 листопада на блокпості, розташованому приблизно за 800 м на північ від н. п. Заїченко (непідконтрольний уряду, 93 км на південь від Донецька) два озброєні члени збройних формувань знову відмовили СММ в проїзді в південному напрямку до н. п. Саханка ( непідконтрольний уряду, 97 км на південь від Донецька) і в західному напрямку в сторону н. п. Пікузи (кол. Комінтернове; непідконтрольний уряду, 92 км на південь від Донецька), посилаючись на "проведення робіт з розмінування", - йдеться в звіті .

Крім того, 30 листопада на блокпості на захід від н. п. Безіменне (непідконтрольний уряду, 100 км на південь від Донецька) озброєний член збройних формувань знову відмовив патрулю СММ в проїзді, посилаючись на "роботи з розмінування".

1 грудня на блокпості поблизу н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний уряду, 85 км на південь від Донецька) член збройних формувань знову відмовив патрулю Місії в проїзді в непідконтрольні уряду райони, посилаючись на те, що "недалеко від Саханки і Пікуз ведуться роботи з розмінування".

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