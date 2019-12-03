 До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура

Про це журналістам перед початком засідання фракції "Слуга народу" сказав народний депутат Олександр Качура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я можу підтвердити, що надійшло понад 3 тисячі поправок. Тому ми зараз збираємося тут (на засідання фракції. - Ред.), щоб обговорити і консолідувати всі поправки і вирішити на фракції, які саме поправки і чиї будуть проголосовані. Ми проведемо сигнальне голосування щодо поправок, які, зокрема, є тотожними, і вже будемо виходити з готовою позицією на голосування (під час пленарного засідання у ВР. - Ред.)"- зазначив Качура.
Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.
https://twitter.com/i/status/1201518038052413440
2га земли для с/х деятельности
0,12 га для ведения садоводства
0,25 га под застройку в селе, 0,15га в поселке, 0,1га в городе
0,1га под строительство дачи
0,01га под гараж
Вот чего так: больше всех истерят те, кто к той самой земле отношения не имеет и не имеет того самого пая, о продаже которого ныне ведется речь?
Тогда вопрос: каким образом так вышло, что у нескольких частных агрохолдингов ныне по сотни тысяч га той самой земли, учитывая, что продажи земли в Украине не было и нет?
поэтому барыги и подонки ничего в земельных отношениях менять не хотят
Объясняю для, с особо отвисшими от слюны губами;
Земля в Европе по 10-20-30-40 тис. долл. за гектар таки продается. Но! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл., на которые натянуто в среднем пятнадцать тисяч метров проволоки (15 км), и плюс стоимость тысяч! самих кустов-сажанцев на том же гектаре.
До объясняю, что покупатель на следующий год с этого КУПЛЕННОГО гектара соберёт десятки тонн фруктов-ягод, которые оптом продаст за десятки тис. долл.
А голая земля под зерновые и в Европе стоит копейки!
Тож все буде
в шоколадіяк говорять в Україні Дурень думкою багатіє!!!!
Ай, да выстрел, только повезло опять не мне.
Вечереет, и над озером взлетают утки
Разжирели, утка осенью в большой цене.
Снова осень, закружила карусель мелодий.
Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь.
И сыграю, если я еще на что-то годен
И спою вам, если я на что-нибудь гожусь.
Я помню, давно учили меня отец мой и мать.
Лечить-так лечить, любить-так любить,
Гулять-так гулять, стрелять-так стрелять.
Но утки уже летят высоко,
Летать-так летать, я им помашу рукой.
Интересно, Качура расценит эту песню, как угрозу?
КА́ЧУР, а, ч. Самець качки; селезень. Хлюпощуться качаточка Поміж осокою. А качечка випливає З качуром за ними (Шевч., II, 1953, 363); Вага дорослих качурів 3,5-4 кг, а дорослих качок - 3-3,5 кг (Птахівн., 1955, 35);
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В действительности доверие не 52, а значительно ниже. Мало того, даже во время выборов доверие было значительно меньше 50%. У меня несколько знакомых голосовавших за ЗЕ и все они ему не доверяли и во время выборов, только голосовали против Порошенко.
Мессия нашего мудрого и простого нарида....✔
навіть, якщо 2 третини з них дублюються, то тисяча ....
Виродкам на Ростов пора, ой пора.
Самый большой мошенник человечества Коломойский ( как его признали в США 470 млрд. дол. отмыл), захватил самую большую страну в Европе , и пытается распродать ее землю. А народ молчит!
Карлик обещал прямое народовластие через референдум. Вот и запускай референдум.