EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  566  41
Матеріали за темою:
Все про:ВР (6245) ринок землі (42) Качура (20)

 До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура

До законопроєкту про ринок землі під час підготовки його до другого читання надійшло понад 3 тисячі поправок.

Про це журналістам перед початком засідання фракції "Слуга народу" сказав народний депутат Олександр Качура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що надійшло понад 3 тисячі поправок. Тому ми зараз збираємося тут (на засідання фракції. - Ред.), щоб обговорити і консолідувати всі поправки і вирішити на фракції, які саме поправки і чиї будуть проголосовані. Ми проведемо сигнальне голосування щодо поправок, які, зокрема, є тотожними, і вже будемо виходити з готовою позицією на голосування (під час пленарного засідання у ВР. - Ред.)"- зазначив Качура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи, - Стефанчук. ВIДЕО

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163039
 
 
 Топ коментарі
 
Лимит земли на одно рыло пересмотрен. Теперь всю украинскую землю скупит условно не 50 контор рогов и копыт с предстедателем Фунтом, а сотня Фунтов, за котор стоят западные барыги. Оч. похоже на историю про испанских конкистадоров, котор ограбили истребили Юж. Америку
 показати весь коментар
 
З 30 роками культа нуу точно не вийде. А з іншим ще поборемся...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лимит земли на одно рыло пересмотрен. Теперь всю украинскую землю скупит условно не 50 контор рогов и копыт с предстедателем Фунтом, а сотня Фунтов, за котор стоят западные барыги. Оч. похоже на историю про испанских конкистадоров, котор ограбили истребили Юж. Америку
 показати весь коментар
 
 
В декабре Украину поделят. Чернозем - Соросу. Лояльную России власть - Путину. Зеленскому - тридцать лет его культа.
 показати весь коментар
 
 
З 30 роками культа нуу точно не вийде. А з іншим ще поборемся...
 показати весь коментар
 
 
"Референдум про створення ринку землі не потрібен, оскільки Зеленський на виборах отримав мандат довіри на реалізацію цієї реформи" - Стефанчук

https://twitter.com/i/status/1201518038052413440
 показати весь коментар
 
 
Согласно статье 121 Земельного кодекса, каждый украинец имеет право на:
2га земли для с/х деятельности

0,12 га для ведения садоводства

0,25 га под застройку в селе, 0,15га в поселке, 0,1га в городе
0,1га под строительство дачи
0,01га под гараж
 показати весь коментар
 
 
хто не отримав то вже все - держава продасть за копійки коломойському.
 показати весь коментар
 
 
Раздайте людям положенные гектары и делайте рынок земли по Французской модели не по аргентиской, котор впаривает заднепроходный Гончарук и героиновый Милованов
 показати весь коментар
 
 
Особенно паи надобно все по новой раздерибанить! К законопроекту о рынке земли подали более 3 тыс. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 807
Вот чего так: больше всех истерят те, кто к той самой земле отношения не имеет и не имеет того самого пая, о продаже которого ныне ведется речь?
Тогда вопрос: каким образом так вышло, что у нескольких частных агрохолдингов ныне по сотни тысяч га той самой земли, учитывая, что продажи земли в Украине не было и нет?
 показати весь коментар
 
 
Змелю не имею, но подгорает сильно от мысли, что землю, котор тебе положена законом будет перепродана руснявым олигархам
 показати весь коментар
 
 
продажа земли на самом деле есть и была
поэтому барыги и подонки ничего в земельных отношениях менять не хотят
 показати весь коментар
 
 
А вышло так, потому что как сами собственники "паёв", так и их тупорылые детки-наследники, ни сами на земле работать не желают и не умеют, ни в аренду толком сдать не способны! А сейчас губы от слюны раскатали - бабло лопатой гребонуть размечтались.
Объясняю для, с особо отвисшими от слюны губами;
Земля в Европе по 10-20-30-40 тис. долл. за гектар таки продается. Но! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл., на которые натянуто в среднем пятнадцать тисяч метров проволоки (15 км), и плюс стоимость тысяч! самих кустов-сажанцев на том же гектаре.
До объясняю, что покупатель на следующий год с этого КУПЛЕННОГО гектара соберёт десятки тонн фруктов-ягод, которые оптом продаст за десятки тис. долл.
А голая земля под зерновые и в Европе стоит копейки!
Тож все буде в шоколаді як говорять в Україні Дурень думкою багатіє!!!!
 показати весь коментар
 
Треть, если не половина той самой земли, уже ныне проданы по сути за бутылку водки. Или никогда не слышали фразу "продам пай"?
 показати весь коментар
 
так згідно Конституції України ЗЕМЛЯ належить народу україни (правда забули вказати якому) ...
 показати весь коментар
 
я качура доноси на патріотів в дбр строчить.
 показати весь коментар
 
 
Зє зібрав у своїй партії всю сєпарську шваль.
 показати весь коментар
 
 
В плавнях шорох, и легавая застыла чутко
Ай, да выстрел, только повезло опять не мне.
Вечереет, и над озером взлетают утки
Разжирели, утка осенью в большой цене.
Снова осень, закружила карусель мелодий.
Поохочусь, с ветерком по нотам прокачусь.
И сыграю, если я еще на что-то годен
И спою вам, если я на что-нибудь гожусь.

Я помню, давно учили меня отец мой и мать.
Лечить-так лечить, любить-так любить,
Гулять-так гулять, стрелять-так стрелять.
Но утки уже летят высоко,
Летать-так летать, я им помашу рукой.

Интересно, Качура расценит эту песню, как угрозу?

КА́ЧУР, а, ч. Самець качки; селезень. Хлюпощуться качаточка Поміж осокою. А качечка випливає З качуром за ними (Шевч., II, 1953, 363); Вага дорослих качурів 3,5-4 кг, а дорослих качок - 3-3,5 кг (Птахівн., 1955, 35);
 показати весь коментар
 
 
на данный момент тока один чел может разрудить вопрос о земле - мудрец виталя, он знает о земле все
 показати весь коментар
 
а какое, сопсно, дело порохоботам до моей зесли? до моей частной собственности? они действительно за меня переживают?
 показати весь коментар
 
Звичайно ж, відберуть у вас землю, де ви тоді пастися будете?
 показати весь коментар
 
До твоєї? - Та ніякої, за свою клопочуться.
 показати весь коментар
 
Я вообще не понимаю как можно собраться и быстренько обсудить 3000 поправок, да там если по нормальному работы на месяц.
 показати весь коментар
 
 
Фантастычни зныжки . До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 6999 . В том числе и " благодаря" законопроекту о рынке земли ..
До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 8093 .
 показати весь коментар
 
 
Они врут. Мошенники с заказными результатами опросов. После опросов заказчики и исполнители корректируют совместно результаты, а потом только публикуют.
В действительности доверие не 52, а значительно ниже. Мало того, даже во время выборов доверие было значительно меньше 50%. У меня несколько знакомых голосовавших за ЗЕ и все они ему не доверяли и во время выборов, только голосовали против Порошенко.
 показати весь коментар
 
так и будет...., да что там уже .....
Мессия нашего мудрого и простого нарида....✔

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 4036

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура - Цензор.НЕТ 5212
 показати весь коментар
 
 
Правильно он говорит,вон как Трамп реверансы ВАЗу бьёт.Президент - не хапуга и упорно идёт вперёд.США поддерживают политикуВАЗа. Для меня это -главное,а не соивый вой на болотах.
 показати весь коментар
 
 
3000 поправок- метод заволокитить принятие закона на века.Не пройдёт!!! Вой на соивых балотах никого не калышить!
 показати весь коментар
 
 
Це ж яке лайно прийняли 240 зебілів, аби до нього три тисячі поправок?
навіть, якщо 2 третини з них дублюються, то тисяча ....
Виродкам на Ростов пора, ой пора.
 показати весь коментар
 
 
Считаем. На 450 депутатов 3000 поправок. То есть в среднем 6,67 на одного. Включая монобольшинство (СН) подавшее законопроект. Вывод. Перед выборами надо проверять кандидатов на психическое здоровье и профпригодность. Слишком много во власти "кухарок" обоих полов.
 показати весь коментар
 
 
Не ту страну назвали Гондурасом!
Самый большой мошенник человечества Коломойский ( как его признали в США 470 млрд. дол. отмыл), захватил самую большую страну в Европе , и пытается распродать ее землю. А народ молчит!
 показати весь коментар
 
Зеленая плесень обнаглела до предела, пытаются морочить головы лохам. Пусть даже миллион поправок. Народ против любого рынка земли, без поправок или с поправками.
Карлик обещал прямое народовластие через референдум. Вот и запускай референдум.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору