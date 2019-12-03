 Генсек ООН Гутерреш назвав три головні завдання для порятунку планети, які потрібно вирішити до 2100 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомляється у твітері ООН.

Згідно із заявою Гутерреша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 року - досягти вуглецевого нейтралітету. До 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.

Для того щоб уникнути катастрофи, стверджує генсек ООН, "викопне паливо має назавжди залишитися там, де йому і належить бути, - під землею".

"Якщо ми не позбудемося цієї залежності від вугілля, то всі наші спроби стримати зміну клімату будуть приречені на провал", - попередив генсек.

Генсек визнав, що багато країн, компанії, фінансові інститути роблять обнадійливі кроки. Але, за словами Гутерреша, зміни відбуваються надто повільно - у той час, коли потрібна кардинальна перебудова. І в першу чергу перебудуватися мають країни "великої двадцятки", на які припадає три чверті викидів парникових газів у глобальному масштабі.

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Крім добувної промисловості, свій "внесок" у зміну клімату вносять сільське господарство, транспорт, неефективне міське планування, будівництво, виробництво цементу і сталі, так само, як і багато інших галузей промисловості.

"Ми маємо нарешті довести, що всерйоз маємо намір зупинити цю війну з природою, що ми володіємо політичною волею, необхідною для того, щоб до 2050 року звести емісії вуглецю парникових газів нанівець", - заявив генсек ООН.

Двотижнева Кліматична конференції ООН відбудеться в Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 200 країн світу.

Нагадаємо, напередодні 25-ї конференції зі зміни клімату 28 листопада в Страсбурзі Європарламент ухвалив резолюцію про "Надзвичайну ситуацію в галузі клімату та довкілля в Європі і на планеті".

Законодавці рекомендували Єврокомісії простежити, щоб усі ухвалені Брюсселем ініціативи повністю відповідали меті Паризької угоди - не допустити глобального потепління більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.