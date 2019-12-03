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 Суспільство, За кордоном
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Все про:глобальне потепління (5) клімат (21) ООН (1344) екологія (493) Гутерреш (78)

 Генсек ООН Гутерреш назвав три головні завдання для порятунку планети, які потрібно вирішити до 2100 року

У Мадриді на Конференції ООН з питань клімату Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш визначив три чіткі завдання з порятунку планети, головною метою яких є обмеження підвищення температури на планеті.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомляється у твітері ООН.

Згідно із заявою Гутерреша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 року - досягти вуглецевого нейтралітету. До 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.

Для того щоб уникнути катастрофи, стверджує генсек ООН, "викопне паливо має назавжди залишитися там, де йому і належить бути, - під землею".

"Якщо ми не позбудемося цієї залежності від вугілля, то всі наші спроби стримати зміну клімату будуть приречені на провал", - попередив генсек.

Генсек визнав, що багато країн, компанії, фінансові інститути роблять обнадійливі кроки. Але, за словами Гутерреша, зміни відбуваються надто повільно - у той час, коли потрібна кардинальна перебудова. І в першу чергу перебудуватися мають країни "великої двадцятки", на які припадає три чверті викидів парникових газів у глобальному масштабі.

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Крім добувної промисловості, свій "внесок" у зміну клімату вносять сільське господарство, транспорт, неефективне міське планування, будівництво, виробництво цементу і сталі, так само, як і багато інших галузей промисловості.

"Ми маємо нарешті довести, що всерйоз маємо намір зупинити цю війну з природою, що ми володіємо політичною волею, необхідною для того, щоб до 2050 року звести емісії вуглецю парникових газів нанівець", - заявив генсек ООН.

Двотижнева Кліматична конференції ООН відбудеться в Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 200 країн світу.

Нагадаємо, напередодні 25-ї конференції зі зміни клімату 28 листопада в Страсбурзі Європарламент ухвалив резолюцію про "Надзвичайну ситуацію в галузі клімату та довкілля в Європі і на планеті".

Законодавці рекомендували Єврокомісії простежити, щоб усі ухвалені Брюсселем ініціативи повністю відповідали меті Паризької угоди - не допустити глобального потепління більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163038
 
 
 Топ коментарі
 
Климат? Да это выхухоль по сравнению с тем, что срочно нужно спасать планету от зловония и дерьма Параши и северных макак с ядерным арсеналом.
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главные задачи для спасения планеты,уничтожение империи зла россии!!!!
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Для начала реформировать или распустить ООН- ибо это деньги на ветер, изжила себя эта организация и при чем давно
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Климат? Да это выхухоль по сравнению с тем, что срочно нужно спасать планету от зловония и дерьма Параши и северных макак с ядерным арсеналом.
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ООН не интересует Украину. Это её внутренние дела
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Сами то поняли, что навояли? Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 6441
ООН не интересует Украину. Это её внутренние дела Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 9061
Впрочем, безграмотностью северных макак из Параши, меня уже не удивить. Генсек ООН Гутерреш назвал три главные задачи для спасения планеты, которые надо решить до 2100 года - Цензор.НЕТ 7108
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отож..бо підірве десь ядерну зброю і все.
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)(уйло их успокоит и Грету и Гутереша "ядерной зимой".
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без украины ции вопросы решать бесполезно, особенно в области сокращения выбросов париниковых газов
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Некисло тебя бомбонуло, мокша. Прям в половину годовых выбросов всей Украины.
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так це не меня бомбануло, а ты бомбанул...парниковыми
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Я не вижу катастрофы. С удовольствием начну выращивать ананасы вместо картошки и ходить в шортах зимой.
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Ну, одну грядочку оставлю. А вообще самое благодатное время на земле было во времена юрского периода, везде тепло и динозавры огромные вырастали из-за изобилия пищи.
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Оно вату будет выращивать, шо с него взять с ватопитека
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главные задачи для спасения планеты,уничтожение империи зла россии!!!!
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Дегенерат раскукарекал о вещах в которых нихрена не понимает неизвестными ему терминами.
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Для начала реформировать или распустить ООН- ибо это деньги на ветер, изжила себя эта организация и при чем давно
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Ага - сократить поголовье пердяших гуманоидов, "золотого миллиарда" вполне достаточно...)
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Все це означає: дайте нам мільярди доларів; ми витрачатимемо, але ефективність вжитих заходів перевірити буде неможливо; завжди можемо сказати, що потрібні ще більші суми.
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Бесполезная говорильня сделала очередной бесполезный пук, увеличив количество парниковых газов.
Неужели эти дебилы всерьёз верят, что человечество оказывает заметный эффект на погоду? Динозавры тоже добывали ископаемое топливо?
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Надо же как-то оправдать своё существование. Конечно, войны в Украине и Сирии, оккупация Осетии и Крыма - не повод для действий. Вот парниковый эффект - то да. Людей пусть убивают, территории пусть оккупируют, но главное - снизить рост температуры. Чтоб не потеть, ага.
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главное бабла сколько моно срубить на всяких "программах по спасению"!
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Нашего с вами, между прочим. Бабло, которое ООН тянет в виде взносов, это налоги, которые можно было бы потратить лучше.
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Одни профаны за другими дураками всякую чушь повторяют про "потепление" и это когда очередной ледниковый период буквально "на носу" /главное солнечная активность, а она имеет устойчивую тенденция к дальнейшему снижению/. У Земли только одна проблема - люди ЗАСРАЛИ планету отходами своей жизнедеятельности, что пора уже говорить об общей интоксикации Земли как единого ЖИВОГО организма, а это грозит такой защитной реакций как "озноб" /массовые землетрясения/ и прочие неприятности для источника инфекции!
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