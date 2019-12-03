 Генсек ООН Гутерреш назвав три головні завдання для порятунку планети, які потрібно вирішити до 2100 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це повідомляється у твітері ООН.
Згідно із заявою Гутерреша, до 2030 року потрібно скоротити викиди парникових газів на 45%. До 2050 року - досягти вуглецевого нейтралітету. До 2100 року - обмежити зростання глобальної температури до 1,5 градуса за Цельсієм.
Для того щоб уникнути катастрофи, стверджує генсек ООН, "викопне паливо має назавжди залишитися там, де йому і належить бути, - під землею".
"Якщо ми не позбудемося цієї залежності від вугілля, то всі наші спроби стримати зміну клімату будуть приречені на провал", - попередив генсек.
Генсек визнав, що багато країн, компанії, фінансові інститути роблять обнадійливі кроки. Але, за словами Гутерреша, зміни відбуваються надто повільно - у той час, коли потрібна кардинальна перебудова. І в першу чергу перебудуватися мають країни "великої двадцятки", на які припадає три чверті викидів парникових газів у глобальному масштабі.
Крім добувної промисловості, свій "внесок" у зміну клімату вносять сільське господарство, транспорт, неефективне міське планування, будівництво, виробництво цементу і сталі, так само, як і багато інших галузей промисловості.
"Ми маємо нарешті довести, що всерйоз маємо намір зупинити цю війну з природою, що ми володіємо політичною волею, необхідною для того, щоб до 2050 року звести емісії вуглецю парникових газів нанівець", - заявив генсек ООН.
Двотижнева Кліматична конференції ООН відбудеться в Мадриді з 2 по 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 200 країн світу.
Нагадаємо, напередодні 25-ї конференції зі зміни клімату 28 листопада в Страсбурзі Європарламент ухвалив резолюцію про "Надзвичайну ситуацію в галузі клімату та довкілля в Європі і на планеті".
Законодавці рекомендували Єврокомісії простежити, щоб усі ухвалені Брюсселем ініціативи повністю відповідали меті Паризької угоди - не допустити глобального потепління більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм.
ООН не интересует Украину. Это её внутренние дела
Впрочем, безграмотностью северных макак из Параши, меня уже не удивить.
Неужели эти дебилы всерьёз верят, что человечество оказывает заметный эффект на погоду? Динозавры тоже добывали ископаемое топливо?