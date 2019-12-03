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 Політика України
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Все про:Зеленський (3744) Путін (12041) Кулеба Дмитро (180) нормандська четвірка (729)

 Особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива як відступ від нормандського саміту, - віцепрем'єр Кулеба

Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним можлива як "відступ" від плану проведення нормандського саміту.

Про це 2 грудня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Саміт чотирьох - формат доволі гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, але від неї можливі відступи в разі, якщо для цього виникне потреби. У "нормандії" ми не будемо дозволяти нашим колегам із Російської Федерації створювати будь-яке враження про те, що президент Зеленський домовляється про щось із президентом Путіним за спиною наших союзників із Франції або Німеччини та українського народу", – сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцепрем'єр Кулеба: Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юридичних зобов'язань для України. ВIДЕО

Він зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна в межах нормандського саміту може відбутися спонтанно.

"Якщо для захисту інтересів Україні буде необхідно провести зустріч, вона буде проведена, якщо вона дасть можливість зробити крок уперед", – додав Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163037
 
 
 Топ коментарі
 
Вова, може ну його нафіг той Париж, зразу в ростов?
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Про марні сподівання, бо судять по справам його....



Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2518

Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9111
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мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление Источник: https://censor.net.ua/n3163037
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
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Вова, може ну його нафіг той Париж, зразу в ростов?
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Ні! Консерва має "вскритись" перш ніж її пожбурять в сміттєвий бак.
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ЗЕ НЕ СОМНЕВАЙСЯ ЧТО кремлевский говнюк будет тебя писать и разводить на дерьмо для пропагандонов
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Отступления?

Ну спасибо, что признали. Хотя еапитуляция более подходящее слово.
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Капитуляция.

Никак не приловчусь текст "по-президентски" набирать.😉
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складно мабуть набирати з шоколядкою в руці Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5647
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точно удобнее чем тебе с зеленым дерьмом в руках
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Та хоть в обеих руках. Я ж тебе написал, что "по-президентски" учусь. Удобно, щнаешь ли. Хочешь шоколадки лерди в руках, хочешь, брейся, хоть крестиком вышивай. А сам в жто время текст печатаешь. Правдп по кнопкамклавиатурв сложно попадать. Не пианино ж...
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Говорят в Госдуме на днях будет рассмотрен законопроект о переносе празднования дня победы с 9го мая на 9е декабря! Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 5731
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мы не будем позволять нашим коллегам из Российской Федерации создавать впечатление Источник: https://censor.net.ua/n3163037
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
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Он отметил, что встреча Зеленского и Путина в рамках нормандского саммита может произойти спонтанно.Источник: https://censor.net.ua/n3163037

Типа, если в случае внезапной страсти?
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я могу только представить что будет лепетать вазелин один на один с ******
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Один на один можно только лепетать о возврате в прежнее московское вонючее стойло Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 4577
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Зеленский сравнил отсутствие диалога с Путиным с бегом на беговой дорожке .... в нашей и московской гибридности какой диалог может быть на одной ДОРОЖКЕ? вот если мы были с Московией на азиской дорожке ,что в таёжный Союз та да. Пусть кремлёвский хФюрер бежит себе ,а наш Президент пусть будет поближе будет к Франции Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9000
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Надо будет затребовать стенограмму переговоров.
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мид Украины - это что-то такое невообразимое... гонору на 10 копеек, а ума - на ноль...
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Про марні сподівання, бо судять по справам його....



Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2518

Личная встреча Зеленского и Путина возможна в качестве отступления от нормандского саммита, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 9111
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Сейчас зелеботное скажет что : а мы не знали,нас никто не предупредил.

Смысл этих откровений?
Это все равно что рассказывать ватаноиду про ихтамнет.
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звичайно буде бо треба ще домовлятися по газу.
росія хоче довгостроковий контракт на пряме постачання
газу в україну на 10 років на 15 млрд. куб. і на один рік договір про
транзит з мінімальними об'ємами. наші інтереси прямо протилежні.
з
транзитом на газ звичайно бажано надовго і побільше. що буде побачимо
але найпесимістичний варіант договір транзиту на один рік краще повного
перекриття транзиту.
чесно кажучи не розумію в чому патріотизм купувати російський газ в посередників дорожче. це більше схоже на корупцію.
тому б не відкидав повністю можливість купувати російський газ напряму. але є нюанси.
по перше в минулому 10річному контракті на постачання російського газу теж була знижка 20% але тільки один рік.
по
друге якщо до європи буде надходити більше неросійського газу то це
буде створювати конкуренцію і відповідно впливати позитивно на ціну газу
в європі.
третє коли підписували газові угоди(тимошенко) ціна на
російський газ формувалась формулою де ключовий параметр це ціна на
нафту. тоді коли ціна на нафту досягала 120$ ціна на російський газ
відповідно була майже 500$. потім ціна на нафту впала і в 2016 коли
україна припинила купувати російський газ напряму нафта коштувала десь
40$ а російський газ близько 210$. такі прив'язки в довгостроковому
періоді якщо будуть тенденції до зростання цін на нафту можуть привести
до неприємних сюрпризів.коротше я б поставив як на можливі
результати газових переговорів - на однорічне пряме постачання
російського газу і на однорічний транзитний договір(якщо росія буде
наполягати на ньому). потім через рік будуть нові газові переговори, які
між україною і росією завжди проходять складно.
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и шо, зеля там будет на кулачках драться?
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Он публично обещал стать на колени.
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Украина с 12 июля повела себя на международной арене как классический «украинский эксперт по вызову» на российском телевидении.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
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а зачем идти на поводу у фюрера и без свидетелей тет-а-тет говорить?)) канючить, сопли пускать или стать на колени все равно не поможет изменить ситуацию)) очень глупо и политически не целесообразно, достаточно и одного первого рукопожатия с ху-м)) один на один - мутная встреча, возникает слишком много дополнительных вопросов))
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tZE inform

@tZEinform

Кулеба никак не может подобрать слово определяющее формат встречи Зеленского и Путина в формате "нормандской встречи". Теперь он называет ее "отступлением от формата". Не мучтесь. Назовите встречу президента страны на которую напала страна другого президента просто - ИЗВРАЩЕНИЕ.
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А тем временем кацапы и орки откровенно издеваются над нашим миролюбивым презиком - "В ДНР задумали «отказаться» от украинского языка" с целью типа интеграции дальнейшей с россией:
https://www.rosbalt.ru/world/2019/12/02/1816205.html

А перед этим Закон типа о границах приняли. Бенинцы слуги какого народа вообще?
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ℳγr 🌐tvorets.center 🇺🇦‏ @myrotvorets_ 11 ч.11 часов назад

На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.


Особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива як відступ від нормандського саміту, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 1076

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Премьер заявил, что слова оржеля неправильно поняли (!!! ) и отстранять глав Нафтогаза и Укрэнерго никто не собирается.
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я вважаю, що фуйло погодить обговорювати виключно нашу капітуляцію.
тепер питання - чому ЗЕ туди так поспішає ?
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Тут Израиль больше похож на Россию. Именно Израиль захватил территорию Палестины. Палестина тут как Украина. Только Палестинцы готовы бороться за свою землю с камнями в руках, а украинцы нет.
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В корне с Вами не согласен и Вашего мнения не приемлю.
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Для президента воюющей страны встреча с руководителем государства агрессора тэт-а-тэт равнозначна смертельному диагнозу для его политического будущего в родной стране. Публичный деятель должен помнить, что только в постели с женой он наедине, может быть, а последняя видеокамера установлена перед дверью в спальню. Поэтому никто не знает, как он это делает, но все знают с кем он это делает. Поэтому, если он не хочет чтобы на следующий день после его интимной встречи с Путиным в соцсетях и умах не появилась новая версия "1000 и одной ночи с Путиным" - гони на фиг Ермака и других советчиков. Это даже не Пакт РиббентропаЛаврова и МолотоваПристайко - это уже уединение Черчилля и Гитлера в период битвы за Англию...
Ахренеть....
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Посмотрите фильм "Премьер-Министр" , вчера по ICTV был. Очень поучительный в смысле как нужно работать спецслужбам при устранении неугодных президентов больших стран. Держим кулачки перед Парижем. Будет весело.
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якщо буде зустріч тет-а тет
то тоді буде йолка!
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