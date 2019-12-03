 Особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива як відступ від нормандського саміту, - віцепрем'єр Кулеба

Про це 2 грудня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Саміт чотирьох - формат доволі гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, але від неї можливі відступи в разі, якщо для цього виникне потреби. У "нормандії" ми не будемо дозволяти нашим колегам із Російської Федерації створювати будь-яке враження про те, що президент Зеленський домовляється про щось із президентом Путіним за спиною наших союзників із Франції або Німеччини та українського народу", – сказав Кулеба.

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Він зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна в межах нормандського саміту може відбутися спонтанно.



"Якщо для захисту інтересів Україні буде необхідно провести зустріч, вона буде проведена, якщо вона дасть можливість зробити крок уперед", – додав Кулеба.