 Особиста зустріч Зеленського і Путіна можлива як відступ від нормандського саміту, - віцепрем'єр Кулеба

Про це 2 грудня в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Саміт чотирьох - формат доволі гнучкий. Безумовно, передбачена певна протокольна частина, але від неї можливі відступи в разі, якщо для цього виникне потреби. У "нормандії" ми не будемо дозволяти нашим колегам із Російської Федерації створювати будь-яке враження про те, що президент Зеленський домовляється про щось із президентом Путіним за спиною наших союзників із Франції або Німеччини та українського народу", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що зустріч Зеленського і Путіна в межах нормандського саміту може відбутися спонтанно.
"Якщо для захисту інтересів Україні буде необхідно провести зустріч, вона буде проведена, якщо вона дасть можливість зробити крок уперед", – додав Кулеба.
Ну спасибо, что признали. Хотя еапитуляция более подходящее слово.
Никак не приловчусь текст "по-президентски" набирать.😉
Авжеж, не будете, бо "договорняк" трьох вже відбувся, а четвертому (Зе) лише повідомлять про його зміст та навчать, що казати люду, аби той не дуже пручався..
Типа, если в случае внезапной страсти?
Смысл этих откровений?
Это все равно что рассказывать ватаноиду про ихтамнет.
росія хоче довгостроковий контракт на пряме постачання
газу в україну на 10 років на 15 млрд. куб. і на один рік договір про
транзит з мінімальними об'ємами. наші інтереси прямо протилежні.
з
транзитом на газ звичайно бажано надовго і побільше. що буде побачимо
але найпесимістичний варіант договір транзиту на один рік краще повного
перекриття транзиту.
чесно кажучи не розумію в чому патріотизм купувати російський газ в посередників дорожче. це більше схоже на корупцію.
тому б не відкидав повністю можливість купувати російський газ напряму. але є нюанси.
по перше в минулому 10річному контракті на постачання російського газу теж була знижка 20% але тільки один рік.
по
друге якщо до європи буде надходити більше неросійського газу то це
буде створювати конкуренцію і відповідно впливати позитивно на ціну газу
в європі.
третє коли підписували газові угоди(тимошенко) ціна на
російський газ формувалась формулою де ключовий параметр це ціна на
нафту. тоді коли ціна на нафту досягала 120$ ціна на російський газ
відповідно була майже 500$. потім ціна на нафту впала і в 2016 коли
україна припинила купувати російський газ напряму нафта коштувала десь
40$ а російський газ близько 210$. такі прив'язки в довгостроковому
періоді якщо будуть тенденції до зростання цін на нафту можуть привести
до неприємних сюрпризів.коротше я б поставив як на можливі
результати газових переговорів - на однорічне пряме постачання
російського газу і на однорічний транзитний договір(якщо росія буде
наполягати на ньому). потім через рік будуть нові газові переговори, які
між україною і росією завжди проходять складно.
Следующим масштабным шагом на пути к капитуляции стало согласование тем же Ермаком 18 ноября в Москве с Сурковым секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Подручный Суркова убежденный враг Украины Алексей Чеснаков торжествующе заявил, что «именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
tZE inform
@tZEinform
Кулеба никак не может подобрать слово определяющее формат встречи Зеленского и Путина в формате "нормандской встречи". Теперь он называет ее "отступлением от формата". Не мучтесь. Назовите встречу президента страны на которую напала страна другого президента просто - ИЗВРАЩЕНИЕ.
https://www.rosbalt.ru/world/2019/12/02/1816205.html
А перед этим Закон типа о границах приняли. Бенинцы слуги какого народа вообще?
На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.
тепер питання - чому ЗЕ туди так поспішає ?
Израильский голубь мира
Ахренеть....
то тоді буде йолка!