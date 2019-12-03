EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Київські новини, Суспільство
  953  14
Матеріали за темою:
Все про:Новий рік (195) Хрещатик (1)

 До закінчення новорічних свят рух транспорту Хрещатиком у вихідні дні не перекриватимуть

Від початку грудня дозволено рух транспорту вулицею Хрещатик щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769.

Це пов'язано з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:

- обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правою смугою в напрямку руху до Михайлівської площі;
- заборонено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, із 14 грудня 2019 р. до 12 січня 2020 р. зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.

Під час святкувань рух транспорту в центрі столиці обмежуватимуть також 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня.

Офіційне святкування Нового року і Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме із 14 грудня до 19 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163034
 
 
 Топ коментарі
 
Зеліні кортеджи теж киянам не заважатимуть ?
 показати весь коментар
 
Так зє їзде на роботу вєлісапєтом по велодоріжкам, що ви таке про бубочку кажете! Він же сказав був- кортежі нах!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеліні кортеджи теж киянам не заважатимуть ?
 показати весь коментар
 
 
Так зє їзде на роботу вєлісапєтом по велодоріжкам, що ви таке про бубочку кажете! Він же сказав був- кортежі нах!
 показати весь коментар
 
 
А шо такоє ? В Топора днище відірвало ?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору