 До закінчення новорічних свят рух транспорту Хрещатиком у вихідні дні не перекриватимуть

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769.
Це пов'язано з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.
Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:
- обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правою смугою в напрямку руху до Михайлівської площі;
- заборонено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).
Нагадаємо, із 14 грудня 2019 р. до 12 січня 2020 р. зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.
Під час святкувань рух транспорту в центрі столиці обмежуватимуть також 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня.
Офіційне святкування Нового року і Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме із 14 грудня до 19 січня.