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 Політика України
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Все про:Азовське море (1265) корабель (652) Чумак (73)

 Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак

Росія передала Україні захоплені військові кораблі в межах рішення Міжнародного трибуналу з морського права.

Про це в інтерв'ю "BBC Україна", яке вийшло 2 грудня, сказав головний військовий прокурор Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія намагалася "втюхати" ці кораблі як речові докази в межах їхньої кримінальної справи, але Україна на це не погодилася.

"І вони передавалися в межах рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - сказав він.

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Чумак повідомив, що кораблі були прийняті "в дуже поганому стані", і за цим фактом буде відкрито кримінальне провадження про розкрадання.

За його словами, військові прокурори обов'язково мусили оглядати військові кораблі. "Більше того, скажу вам, що військові прокурори брали участь у передачі цих кораблів, ми це все контролювали, абсолютно все правильно, питань немає", - каже він.

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, серед іншого, зникла навіть його спідня білизна.

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163033
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто ? Чумак банально збрехав навіть в цьому.Українська сторона (к1р Сидоренко) ПІДПИСАЛА акт,в якому прямо зазначалося,що кораблі передавалися по кримінальній справі згідно законодавства рф.Зауваження стосувались лише комплектності і цілісності майна .
Чумак нам в очі сцить.У вас з цього звіту інші висновки ?:
Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 8640
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саме так, тільки дійшло до них, шо обісрались
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А унітази та решту майна схмиздили вєлікоскрєпні таки.
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саме так, тільки дійшло до них, шо обісрались
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прямо молодці, щитай фуйла перемогли Россия пыталась втюхать захваченные корабли как вещественные доказательства, но Украина на это не согласилась, и РФ передала их в рамках решения Международного морского трибунала, - Чумак - Цензор.НЕТ 1110
від дурнів багато не очікують.. хоч на це спромоглись.
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Тобто ? Чумак банально збрехав навіть в цьому.Українська сторона (к1р Сидоренко) ПІДПИСАЛА акт,в якому прямо зазначалося,що кораблі передавалися по кримінальній справі згідно законодавства рф.Зауваження стосувались лише комплектності і цілісності майна .
Чумак нам в очі сцить.У вас з цього звіту інші висновки ?:
Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 8640
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Зрада по любому ...😄
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А теперь надо вспомнить всех, кто кто истерил про "передачу на ответственное хранение" ....)
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то что рассказывает это младший клоун из цирка "дю соплей" мало интересно.
доказательства есть?

а про ответ.хранение информации вагон и еще маленькая тележка
корабли передали на ответственное хранение
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Стрелок дострелялся до того, что заявления МИД РФ для него являются доказательством?
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Расскажите тогда, чем лучше заявление чумака? Нахрен было забирать разворованное и нахер убитое барахло? Задолбали нелохи пиариться!!! Куда как красивее было осмотреть корабли, отказаться принимать их в таком виде и выкатить претензию, но ведь для лохов нужна была картинка, как великий зезенот победил путю! Ан нет, стул оказался жидкий! Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 9869
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А ты читал решение морского трибунала? оно ж ведь не только для засрашки, а и для Украины.
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Никакое решение не может заставить нас забирать металлолом вместо кораблей!!!
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Тобто Ви стверджуєте що ніяке рішення не може заставити засрашку віддати кораблі? Якщо нас ніяке рішення не може заставити забрати металлолом ? Як на мене то добре що забрали, і потрібно висвітлювати які ті москали злодійкуваті та таке інше. Та побільше. Кораблі чудово для цього підходять.
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после того как клоунская команда постоянно опровергает друг друга честно - в этом вопросе я больше верю кацапам
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Кацапы спионерили унитаз, что бы вывести его на орбиту, а то там совсем дела плохи, космонавты уже все памперсы скрепами заполнили.
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Нифига себе шустро и оперативно иніормацию выдают в условиях военных действий роисси против Украины.

Да куда ж вы так летите? Всего ж две недели прошло то?
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Отримали підсрачника і почали виправдовуватись.
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главный военный прокурор Виктор Чумак,Источник: https://censor.net.ua/n3163033
ну ты и трепло... акты приемо-передачи покажи ))))
во дешОвки эти прокуроры )))))
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Хорошая сказка для зебов, если Трибуналу теперь нечего требовать, т.к. и моряки и корабли в Украине...
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А моряков,начальник, начальника Чумака принял? По решению трибунала или все таки в качестве "вещщдоков"? Даже обязательство являтся по первому требованияю следователя для них оставили!
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Жаль что Зебил не стал действовать в рамках принятого решения международного суда и выкупил наших моряков, хотя ***** должно было их отдать...
Теперь для ***** и возврат в ПАССЕ и в большую политику и послабление санкций - ведь если Украина плюет на решения в ЕЕ ПОЛЬЗУ, то почему другие должны что то учитывать?.....
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***** много чего ДОЛЖЕН, ты у моряков и их семей спроси правильно или нет что "их выкупили"
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а что,к о то предлагал их не забирать? знакомая риторика.... папиредники- уроды... Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак - Цензор.НЕТ 6229
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А вообще есть глобальный вопрос-почему ОНИ на каждом шагу и ВСЕ врут. Вот,что ни слово от должностного лица зеленых-обязательно ВРАНЬЕ!! Даже в акте указанно ,что передаются по ст 81 УК РФ. И ни слова об трибунале!
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Мама в детстве не учила, что врать некрасиво?
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Чумкак тоже пытается сейчас что то втюхать
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Чумак аба повинен вийти з гучою заявою про договорняки та дєлішкі Єрамака , або він той же втюхувальщік від ЗЕКОманди - якось швидко вона рухаеться до команди ЗЕКА-1 . Моряків втюхали а на окраблях спіткнулись???
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Рашка отчиталась перед Трибуналом что катера переданы Украине в рамках решения.Так что Чумак 100% прав.Слова РФ-и о том что катера переданы на ответственное хранение не более чем лапша на уши рядового рос. обывателя.Типа мы такие большие и страшные что можем начхать на любые решения всяких там Трибуналов.Бравада все...Если бы могли то начхали бы...Но дело в том что Рашка в любое время может оказаться в подобной ситуации сама....
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