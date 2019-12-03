 Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю Зеленського, яке той дав кільком іноземним ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На тлі заяв Зеленського Трамп вважає "закритою" тему щодо "Українагейту".

Глава Білого дому також закликав членів Демократичної партії в Палаті представників знову повернутися до роботи.

"Дякую президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають, нарешті, повернуться до роботи", - написав Трамп у твітері.

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У написаному раніше твіті Трамп наголосив, що Зеленський знову сказав журналістам, що американський президент жодним чином не поводився некоректно щодо України, в тому числі й під час телефонних переговорів.

Як повідомлялося, Зеленський у своєму інтерв'ю низці ЗМІ спростував наявність домовленостей із президентом США про розслідування щодо Гантера Байдена, сина потенційного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв із президентом США за принципом "послуга за послугу", - сказав Зеленський.

Так само в іншому дописі Трамп назвав розгляд справи про його імпічмент продовженням "полювання на відьом", що триває вже три роки. Дещо раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів закинув демократам, що ті поводяться "не вельми мило", запросивши його 4 грудня на слухання у справі про імпічмент, тобто саме на дату проведення саміту НАТО в Лондоні.

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Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.