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 Політика України
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Все про:Зеленський (3744) США (5914) Трамп (2295)

 Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи

Президент США Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за його слова про відсутність тиску під час телефонних переговорів, що викликало в США так званий "Українагейт".

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю Зеленського, яке той дав кільком іноземним ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На тлі заяв Зеленського Трамп вважає "закритою" тему щодо "Українагейту".

Глава Білого дому також закликав членів Демократичної партії в Палаті представників знову повернутися до роботи.

"Дякую президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають, нарешті, повернуться до роботи", - написав Трамп у твітері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми вже зовсім інші люди, - Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну

У написаному раніше твіті Трамп наголосив, що Зеленський знову сказав журналістам, що американський президент жодним чином не поводився некоректно щодо України, в тому числі й під час телефонних переговорів.

Як повідомлялося, Зеленський у своєму інтерв'ю низці ЗМІ спростував наявність домовленостей із президентом США про розслідування щодо Гантера Байдена, сина потенційного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв із президентом США за принципом "послуга за послугу", - сказав Зеленський.

Так само в іншому дописі Трамп назвав розгляд справи про його імпічмент продовженням "полювання на відьом", що триває вже три роки. Дещо раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів закинув демократам, що ті поводяться "не вельми мило", запросивши його 4 грудня на слухання у справі про імпічмент, тобто саме на дату проведення саміту НАТО в Лондоні.

Читайте: Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163031
 
 
 Топ коментарі
 
"Дело закрыто" должна сказать комиссия в Конгрессе, а не американский "клоун" в тви.
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в этом мире кроме зебилов еще трамп верит шмаркле. судя по всему у них одинаковый уровень развития мозга
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Трамп и его союзники хотят признать Украину виновной во вмешательстве в выборы.
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Ну і яка тут може бути відповідь ? Підіграй Трампу - отримаєш від демократів, відмовиш - отримаєш від республіканців. Заварили з Байденом в 14-му.
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це ви не намажете, а блаЗЄнський може й намаже. І цілком реальний товстий шар. Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 149
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ага, ездит позорница, по всему миру, с протянутой рукой... попрошайка зеленая! Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 6662
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в этом мире кроме зебилов еще трамп верит шмаркле. судя по всему у них одинаковый уровень развития мозга
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за рояль в смысле ???...............................
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а в парыж на саммит каждый со своим роялем едитЬ ???
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Спасибо Зеленскому. Дело закрыто, - Трамп поблагодарил президента Украины и призвал демократов вернуться к работе - Цензор.НЕТ 6372

A diplomat says he overheard a phone conversation in a restaurant in which a senior US ambassador told Donald Trump that the Ukrainian president would do "anything."

According to David Holmes' recently released statement to Congress, he also overheard Ambassador Gordon Sondland tell Mr Trump that Ukraine President Volodymyr Zelensky "loves your ass."

Mr Trump then asked Mr Sondland: "So, he's gonna do the investigation?"
Mr Sondland then said that Mr Zelensky will "do anything you ask for."

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-impeachment-latest-sondland-ukraine-zelensky-restaurant-call-a9205261.html
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"Дело закрыто" должна сказать комиссия в Конгрессе, а не американский "клоун" в тви.
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О, да, Монике Zelensky есть где разгуляться. "Пышечка" ©.

Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 8485
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Друзья познаются в беде. Трамп теперь во многом обязан Зеленскому. Надеюсь, эта дружба сохранится и в последующие каденции.
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Следующим президентом США будет Миша Блумберг.
Пришло его время.
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Що саме смішне, рашапроп штампує пророцтва ванги з наростаючими темпами. Більше всього про крах України і США, та про процвітання расєї і всєдєржатєля її ***** нерукопожатного.
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Респект! - Друзі пізнаються в біде... І так далі по тексту 😁
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...сказав один глист іншому

Вибач, не втримався)
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Литвин. Україна та США - це не Білорусь чи расєя. Які ще наступні каденції?)))
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А ну-ка,про каденции по шире,БАРАН! Я уже слышал про декадентство от наших безмозглых ватников! Сверкни талантом,КРЕТИН ЛУКАШЕНКОВСКИЙ!
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В стабильных странах и руководство стабильно. Это у вас в Молдове все непредсказуемо, то капиталисты, то коммунисты у власти.Вы уж как то там определитесь, а то весь мир смеется.
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У нас нестабильно,потому что слишком много прокремлевских идиотов-ТАКИХ КАК ТЫ! Но иногда хоть какие-то изменения есть.А у вас что -стабильный колхозный лукашенизм? И с вас никто не смеется,кретин? Да с вас все смеются (ну,иногда жалеют),скоро и африканские страны будут с вас смеяться! Ты про каденции расскажи,ИДИОТ!
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Тэкс, листаем мировой рейтинг процветания, Legatum Institute стран за 2019г. Смотрим, ищем, анализируем. Упс, а Молдова то ниже. Вы там подтягивайтесь.

Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 8200
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Що за маячня? Покажи хоч одну нормальну країну, де при владі одні й ті ж протягом десятків років? Це з Білорусі всі сміються. 21 століття, а ви ще й досі під керівництвом диктатора. Фактично в центрі Європи.
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Королева Англії невдалий приклад. Вона як антураж. А законодавча влада у них парламент та прем'єр-міністр. Пробуй ще.
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ну если оба ещё и сало не едят то........ нас ждут тяжолые времена
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Демократы прекрасно что на одобрение Сенатом шансов нет, все это делается только для снижения рейтинга Трампа перед выборами в 2020.
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Спасибо, Земоника. Грудь побрита, - Трамп.
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Паскудні видно справи в Трам Пам Пам Па. Імпічмент дихає ковбою в плечі , а в нього залишилося скільки ще нереалізованих сексуальних фантазій з Монічкою Зелінскі що і годі собі уявити 😃
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За ПДЧ в НАТО турбується тільки ЄС, а сн чого не турбується? Чи вони хочуть назад у варшавський договір?
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Зе "заручився" підтримкою демократів, які виграють наступні вибори. Блискучий політик....
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Не Трамп открыл дело, не ему и решать когда оно будет закрыто. Это типа как у рашки "вопрос Крыма не обсуждается".
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хотів те саме написати, поки листав стрічку, побачив такий комент
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Зєля вчергове заявив,що тиску не було ,Трамп вчергове послався на слова цього міжнародного лідера,що тиску не було .Ну,як лідера....його іноді терористи з ОРДЛО обсцикають,але то такє...
А американські чиновники брешуть.ДБР на них немає...
Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 9007
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а, мы и не сомневались. Украина чорноброва красуня стоит на этом перекрестке - 7 дорог и сумно усмихаясь каже: - На все века мы дружбу заимели одним путем, - Ув. штатовский народ! для нас ваш выбор свят, как и обратное, - для вас наш, выбор свят. поэтому в текущей ситуации мы всегда поддержим того кто взял приз,
- Белый Дом.
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Ваня, ты свой способ "дружить" с украинским не путай. Если ты так "дружбу" заводит не надо других в сём обвинять и замазывать грязью всех вокруг, абы выглядели не лучше тебя!
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пробач. я это делаю осознанно показывая всем - как переломана судьба народа и сам являюсь частью той. может вы нас в печках сожжете? или выйдем в чисто поле и на мечах кто - кого?
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почем час у стоящей на дороге чернобровой красуни ?
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стоит на Перекрестке ,,семи дорог,,. где Вечность ждет всех без исключения, и это выше чем дрязги клоунов от политики. Макрон тоже странный какой то и предпочтение как для сопляка очень странное и видимо Меркель подметила это и быстренько на покой. О времена о нравы!
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мне сильно непонятно при чем здесь термин "народ"..... все эти "дружбы народов" и "интерна
циональный долг" у меня ещё с совка вызывает изжогу и метиоризмы.........
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Скоро.
Дякую зеленському за здачу України.
путін.
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Трамп написал на своей странице в Twitter Источник: https://censor.net.ua/n3163031
Ну це як сказати "мабуть буде дощ" Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 3795
Рудий текст, зелений відео постять. А результат однаковий - ніякий.
З буцегарні писати буде рудий, а зелений відео з ростова викладати. Сподіваюсь незабаром (і де той бар знайти....)
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Говорят в Госдуме на днях будет рассмотрен законопроект о переносе празднования дня победы с 9го мая на 9е декабря! Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 6296
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Синяки есть, порванная одежда и нижнее белье есть, свидетели есть, но жертва говорит - "насилия не было"! Какие у могут быть мысли после таких заявлений кроме как о подкупе либо запугивании жертвы насилия?!
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Это рыжий поц думает, что дело закрыто.

Комиссия по импичменту считает иначе.
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Спасибо Зеленскому и Кадырову (который раньше направил в нужный русл взорвавшегося Владимира). Дело закрыто, - Трамп поблагодарил президента Украины и призвал демократов вернуться к работе... как в Кремле говорят ...у всех есть семья и детиДякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 7037..
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Трамп назвал Путина "прекрасным парнем"
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
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Cпасиба бальніце, спасиба врачам!
Астался без х..., с одними я... (А.Сєвєрний)
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Так написано....
Как будто, Трамп подлагодарил и деньги оставил на тумбочке!...
Ну так написали..... Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи - Цензор.НЕТ 2083
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Зеленський зробить "все, що ви попросите його", тому що він "loves your ass" (дослівно - "любить вашу дупу", - ред.).

Посол США в ЄС Сондленд.😁
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Когда там начнется усиленная работа демократов на слушаниях? Не забудь памперс,клоун! Не-не,украинцы,я не про Вашего!
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Порохоботам так нравилось, когда порошенко и его ко нагадили тогда с выборами в США, что до сих пор не може отмыться.
Теперь, когда Зеленский довольно мастерски вышел из этой ситуации, порохоботы, конечно, недовольны.
Порохоботы всегда очень недовольны, когда в Украине все нормально: гривна не по сто, как они хотели, а наоборот, укрепилась.
Теперь вот предрекают сдачу Украины, причем очень заметно, что им этого очень хочется, так это хоть раз оправдает их никчемные прогнозы и брехню.
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Пой, ласточка, пой!
Дай сердцу покой!
Песню свою о блаженства любви
Ти повтори.
😁
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Сифилитик и Лохматое Чмо - два петушка, вылизывают друг другу по очереди. А пахан у них уйло. Что скажет - то и сделают.
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Боже, сколько ж еще выгребать стране после барыги...
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Вовік сказав те, що мав сказати. І це зовсім не є подарунком Трампу. Це є знаком, що Україна не втручається у внутрішні справи Америки. It`s all
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Думаю и давления Путина на Зеленского не будет. Наш Вова прям так и скажет, когда тот попросит (прикажет) подтвердить.
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Так что, теперь в Америке все будет так, как скажет президент Украины?!
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Не для того идиота ставили в США , что бы так просто все спустить. Республиканцы молодцы, красиво переигрывают иудеев-демократов.
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"В Киеве принято решение о смене руководства "Нафтогаза". Этот шаг давно назрел. Нынешние менеджеры компании - "газовые боевики" эпохи Порошенко, они способны лишь воевать, но не договариваться", - сделал скандальное заявление Пушков. Иными словами, один из главных приспешников режима Путина одобрительно отозвался о решении по "Нафтогазу", которое нельзя назвать однозначным, а даже неэффективным для Украины. "Ныне время Зеленского. И премьера заменили, и Климкина. Пришло время замен и в "Нафтогазе"", - добавил Пушков, фактически похвалив и одобрив решения команды Зеленского

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/195887_1575359871
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Дык выпускай всех из тюрем!!! Там же сидят совершено невиновные люди!!!! С их слов....
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а в оригинале можно это вот линкануть..... а то у нас переводчики знаете ли отредактировать
могут...... в свободном художественном стиле так сказать...........
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Може він дякувати кому завгодно. США це не Україна, там за подібні речі треба відповідати.
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