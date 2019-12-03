 Дякую Зеленському. Справу закрито, - Трамп подякував президенту України і закликав демократів повернутися до роботи

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter у відповідь на опубліковане інтерв'ю Зеленського, яке той дав кільком іноземним ЗМІ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
На тлі заяв Зеленського Трамп вважає "закритою" тему щодо "Українагейту".
Глава Білого дому також закликав членів Демократичної партії в Палаті представників знову повернутися до роботи.
"Дякую президенту Зеленському. Справу закрито. Демократи, які нічого не роблять, мають, нарешті, повернуться до роботи", - написав Трамп у твітері.
У написаному раніше твіті Трамп наголосив, що Зеленський знову сказав журналістам, що американський президент жодним чином не поводився некоректно щодо України, в тому числі й під час телефонних переговорів.
Як повідомлялося, Зеленський у своєму інтерв'ю низці ЗМІ спростував наявність домовленостей із президентом США про розслідування щодо Гантера Байдена, сина потенційного кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена. "Я не розмовляв із президентом США за принципом "послуга за послугу", - сказав Зеленський.
Так само в іншому дописі Трамп назвав розгляд справи про його імпічмент продовженням "полювання на відьом", що триває вже три роки. Дещо раніше цього ж дня президент Сполучених Штатів закинув демократам, що ті поводяться "не вельми мило", запросивши його 4 грудня на слухання у справі про імпічмент, тобто саме на дату проведення саміту НАТО в Лондоні.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Із середини листопада в Конгресі США відбуваються публічні слухання в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа.
A diplomat says he overheard a phone conversation in a restaurant in which a senior US ambassador told Donald Trump that the Ukrainian president would do "anything."
According to David Holmes' recently released statement to Congress, he also overheard Ambassador Gordon Sondland tell Mr Trump that Ukraine President Volodymyr Zelensky "loves your ass."
Mr Trump then asked Mr Sondland: "So, he's gonna do the investigation?"
Mr Sondland then said that Mr Zelensky will "do anything you ask for."
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-impeachment-latest-sondland-ukraine-zelensky-restaurant-call-a9205261.html
Пришло его время.
Вибач, не втримався)
А американські чиновники брешуть.ДБР на них немає...
- Белый Дом.
циональный долг" у меня ещё с совка вызывает изжогу и метиоризмы.........
Дякую зеленському за здачу України.
путін.
Ну це як сказати "мабуть буде дощ"
Рудий текст, зелений відео постять. А результат однаковий - ніякий.
З буцегарні писати буде рудий, а зелений відео з ростова викладати. Сподіваюсь незабаром (і де той бар знайти....)
Комиссия по импичменту считает иначе.
"Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча", -
Астался без х..., с одними я... (А.Сєвєрний)
Как будто, Трамп подлагодарил и деньги оставил на тумбочке!...
Ну так написали.....
Посол США в ЄС Сондленд.😁
Теперь, когда Зеленский довольно мастерски вышел из этой ситуации, порохоботы, конечно, недовольны.
Порохоботы всегда очень недовольны, когда в Украине все нормально: гривна не по сто, как они хотели, а наоборот, укрепилась.
Теперь вот предрекают сдачу Украины, причем очень заметно, что им этого очень хочется, так это хоть раз оправдает их никчемные прогнозы и брехню.
Дай сердцу покой!
Песню свою о блаженства любви
Ти повтори.
😁
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могут...... в свободном художественном стиле так сказать...........