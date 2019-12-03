 SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
За його словами, планується використовувати кілька джерел інформації. Він назвав це електронним переписом населення.
"По-перше, ми збиратимемо інформацію з операторів мобільного зв’язку. Далі ми проводимо так звані калібрувальні соціологічні дослідження. Ми вже опитали близько 31 тис. домівок… Отримали доволі репрезентативну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, скільки в середньому SIM-карт, у яких груп населення", – сказав Дубілет.
Інформацію про внутрішню міграцію, за потреби, також можна отримати від мобільних операторів, а про осіб, які виїжджають за кордон, від ДМС.
Міністр додав, що зазначену інформацію доповнюватимуть з таких джерел, як реєстр дітей та реєстр пенсіонерів, оскільки в цих груп населення менше мобільних.
Якщо певної інформації не вистачатиме, то можуть замовити точкові соціологічні дослідження.
Старий метод перепису населення має дуже велику похибку, адже 10-20% осіб просто не відчиняють двері.
Нагадаємо, з 1 грудня у кількох районах Києва розпочали пробний перепис населення.
Это профанация
Возрастно половой состав ?
Национальный состав ?
Образование?
И тд и тп
Все это остается за кадром такой "переписи"
- Гиви, сколько будит дважды два?
- Нэ знаю, учитэл...
- Дмытрыку, наш разумнык, скажи этому дэбылу сколько будыт дважды два!
- Нуу, среднестатистически получится где-то пять...
- Ай маладэц, правыльно! Гдэ-то так - пять, пять с половиной...
иначе выть будут и грозится с боевых диванов петямайданом ))
уже хорошо
А ведь это статья!!!
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