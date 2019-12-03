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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3356) перепис населення (35) Дмитро Дубілет (52)

 SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет розповів про нову методологію перепису населення. Під час проведення перепису населення в Україні планується використовувати кілька джерел інформації, щоб скласти повну картину про кількість жителів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, планується використовувати кілька джерел інформації. Він назвав це електронним переписом населення.

"По-перше, ми збиратимемо інформацію з операторів мобільного зв’язку. Далі ми проводимо так звані калібрувальні соціологічні дослідження. Ми вже опитали близько 31 тис. домівок… Отримали доволі репрезентативну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, скільки в середньому SIM-карт, у яких груп населення", – сказав Дубілет.

Інформацію про внутрішню міграцію, за потреби, також можна отримати від мобільних операторів, а про осіб, які виїжджають за кордон, від ДМС.

Міністр додав, що зазначену інформацію доповнюватимуть з таких джерел, як реєстр дітей та реєстр пенсіонерів, оскільки в цих груп населення менше мобільних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Оболонському районі Києва і в одній з ОТГ області розпочинається пробний перепис населення. ВIДЕО

Якщо певної інформації не вистачатиме, то можуть замовити точкові соціологічні дослідження.

Старий метод перепису населення має дуже велику похибку, адже 10-20% осіб просто не відчиняють двері.

Нагадаємо, з 1 грудня у кількох районах Києва розпочали пробний перепис населення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163028
 
 
 Топ коментарі
 
интересно, сколько ворот, "умных домов", смарт-часов и фитнес-браслетов они перепишут таким образом.
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Кілліан Деро Гоффман з Нью-Йорка, обурений надписом про «російський борщ» в одному з магазинів у США, через суд довів, що ця страва є українською.
(С)
@Kharkov_2019

Усім Доброго Ранку, а мені На Добраніч
🤔😄
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Ось вам приклад фієричного довбня)))
У людей цих сімок не по одній, як визначати вік і стать, найбільше , що можна визначити це ім'я, а скільки імен однакових, на сотні номерів, а скільки людей дали свої сімки батькам, а прив'язки до імені залишилися. А скільки безіменних сімок? Зупиніть хтось цей цирк і цих клоунів, від просирання грошей.
Чи це така собі підготовка до закону, як на расєї, сімку без паспорта не купиш?
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Зеленое стадо голодное...пилит бюджет даже в тех темах где рыги не пилили...
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Хто печеться про особисті дані, скажу так. Моб. оператори з запаребріка і їм пофігу таємниця ваших даних.
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Это не перепись
Это профанация
Возрастно половой состав ?
Национальный состав ?
Образование?
И тд и тп
Все это остается за кадром такой "переписи"
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Урок математики в украинско-грузинской школе им. Сороса:
- Гиви, сколько будит дважды два?
- Нэ знаю, учитэл...
- Дмытрыку, наш разумнык, скажи этому дэбылу сколько будыт дважды два!
- Нуу, среднестатистически получится где-то пять...
- Ай маладэц, правыльно! Гдэ-то так - пять, пять с половиной...
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При таких методиках підрахунку похибка буде складати від 80% до 150%, скоріше всього планується маштабний розпил фінансування. ( кількість назвуть - наприклад 41 мільйон, нічого не рахуючи, а гроші просто поділять, між потрібними шмарклями) SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 9315 SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 9315 SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 9315
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главное чтобы песикам досталось пожирнее SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення - Цензор.НЕТ 7822
иначе выть будут и грозится с боевых диванов петямайданом ))
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вполне логично - заметно что пошла модернизация
уже хорошо
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Чтоб узнать кло-во пенсов реальных и фейковых надо посмотреть реестры пенсионного фонда Браво!
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Это уже она и есть,,странавсмартфрне,,? Или зебилы что то еще тупее придумают?
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Нужно срочно купить в запас десяток симок - ну их нахрен с ихними изысканиями!
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Новые методологии переписи- значит, что открыто на камеры и в камазах , как янукович - бюджет не решились осваивать)))
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Конечно глупый вопрос - а кто им дал право собирать мою личную информацию без моего письменного разрешения?
А ведь это статья!!!
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А если у человека 5 сим-карт - значит запишут 5 человек! И население увеличиться и деньги на распил.
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Цей зможе !

Кожен , хто мав змогу порівняти роботу Приват24 з іншими відповідними сервісами , а пізніше користування Монобанком з іншими українськими банками - має бути зі мною згоден .
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Штук десять этих симок валяется.Меня посчитают за десятерых?
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