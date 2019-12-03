 Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- у районі Старогнатівки - зі стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

- поблизу Авдіївки - з АГС, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"Учора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли: "Втрат з нашого боку немає".