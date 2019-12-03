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 Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

2 грудня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.

Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Авдіївки - з АГС, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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"Учора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли: "Втрат з нашого боку немає".

Ворог за добу пять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163027
 
 
 Топ коментарі
 
Щось безальтернативно мирний план Зеленського не діє.
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Свідомі Українці розуміють що з масковією домовлятись не можливо, а бобочка цього не розуміє, старі звички заважають!!
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Бубочка з 1998 року жив в основному в Москві. Російський менталітет, він росіянин.
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Щось безальтернативно мирний план Зеленського не діє.
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Свідомі Українці розуміють що з масковією домовлятись не можливо, а бобочка цього не розуміє, старі звички заважають!!
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Бубочка з 1998 року жив в основному в Москві. Російський менталітет, він росіянин.
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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Рани які важкі.
А нам розказують про бойові травми.
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Ну так вибрали ж малороса, вихованого мамою в величезній повазі до ссср та діда НКВД-иста.
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нет потерь. конечно нет.

только за последние 10 дней в львовский госпиталь дважды доставляли тяжело раненных с передовой. последний раз 11 человек. а так да - потерь нет
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Слів не вистачає від обурення.... Щодня на фронті ворожі обстріли в госпіталі везуть важкопоранених. Ховають молодих воїнів. А зелена погань далі розповідає всім свою брехню бо інакше в говнокомадующєго Вофкі Сцикуна буде мігрєнь і срачка
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