 Ворог за добу п'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського.
Чотири ворожі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- у районі Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;
- поблизу Авдіївки - з АГС, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
"Учора, 2 грудня, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли: "Втрат з нашого боку немає".
А нам розказують про бойові травми.
только за последние 10 дней в львовский госпиталь дважды доставляли тяжело раненных с передовой. последний раз 11 человек. а так да - потерь нет