EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1821  4
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2828) Правоохоронні органи (492) Харків (1574)

 Під час одержання хабаря за закриття кримінального провадження в Харкові затримано поліцейського, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві затримала на хабарі за закриття кримінального провадження слідчого одного з районних відділів Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав від чоловіка, обвинуваченого у шахрайстві, $6 тисяч. За таку суму слідчий обіцяв закрити кримінальне провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності", - наголошується в повідомленні.

Поліцейського затримано в спальному районі Харкова під час одержання першого "траншу" в сумі 75 тис. грн. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування СБУ підозрюються в хабарництві за непритягнення до кримінальної відповідальності, - Варченко

Під час одержання хабаря за закриття кримінального провадження в Харкові затримано поліцейського, - СБУ 01
Під час одержання хабаря за закриття кримінального провадження в Харкові затримано поліцейського, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163026
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нічого портнов не має. Має лише ниточки, за які смикає маріонеток сформованої ним "судової_системи".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору