 Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із джерел видання "НВ".

За даними видання, Ігор Щербина, близький соратник Труби, і В. Шевченко намагалися продати закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тисяч доларів і отримали 50% суми.

Зараз у Щербини і Шевченка проводять обшуки. А Романа Трубу, як стало відомо НВ, перевіряють на причетність до злочину.

Ігор Щербина - ексначальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За інформацією "Дзеркала тижня", Труба є кумом Ігоря Щербини.

Як свідчить фото, яке опинилося у розпорядженні видання, Щербина роздавав візитки з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Також читайте: Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро. ІНФОГРАФІКА



