EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  18163  89
Все про:обшук (821) Труба (207) ДБР (685) Щербина (1)

 Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ. ФОТО

НАБУ проводить обшук у Ігоря Щербини, близького соратника голови ДБР Романа Труби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із джерел видання "НВ".

За даними видання, Ігор Щербина, близький соратник Труби, і В. Шевченко намагалися продати закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тисяч доларів і отримали 50% суми.

Зараз у Щербини і Шевченка проводять обшуки. А Романа Трубу, як стало відомо НВ, перевіряють на причетність до злочину.

Ігор Щербина - ексначальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За інформацією "Дзеркала тижня", Труба є кумом Ігоря Щербини.

Як свідчить фото, яке опинилося у розпорядженні видання, Щербина роздавав візитки з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

Також читайте: Труба і все керівництво ДБР мають бути завтра ж звільнені парламентом, - нардепка від "Голосу" Устінова навела статистику "успішних" справ Держбюро. ІНФОГРАФІКА

Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ 01
Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163025
 
   
 Топ коментарі
 
Гребаный стыд. ПреЗЕдент обратился к народу с беговой дорожки. Спасибо что хоть не с унитаза. Шут позорный 14 минут дергается, гундосит и кривляется. Мерзкое зрелище. Давайте дружно перейдем по ссылке и влепим идиоту дизлайк. У него от этого горит:

https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
Мордвін, Marko Tarangul, нафтогаз (Коболєв і Вітренко)-сплатив 136 млрд грн в бюджет 2018 Прибуток Укрнафта (менеджмент Бєні) за півріччя скоротився в 113 разів з 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн Центроенерго(менеджмент Бєні) з прибутку 439 млн перейшло на 1.2 млрд грн збитків
Питання Кого звільнить уряд?
 показати весь коментар
 
ты реально не понимаешь, шо тебя, ольгинскую шестёрку, всерьёз никто на форуме не воспринимает ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ТРУБУ В СИЗО, В КАМЕРУ С ЯРЫМИ ИЗВРАЩЕНЦАМИ---пусть они его в АРФой сделают !!!!!!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зебиылы, а когда вы посадите Пороха? Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 1582
 показати весь коментар
 
 
Мордвін, Marko Tarangul, нафтогаз (Коболєв і Вітренко)-сплатив 136 млрд грн в бюджет 2018 Прибуток Укрнафта (менеджмент Бєні) за півріччя скоротився в 113 разів з 2,06 млрд грн до 18,2 млн грн Центроенерго(менеджмент Бєні) з прибутку 439 млн перейшло на 1.2 млрд грн збитків
Питання Кого звільнить уряд?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Безнадійно . Такі речі до свідомості зєбілів не доходять . Ці хворі на всю голову , зразу починають мантру : "А соя за 5 років ......." . Певно ці 73% варті такої України яку ми всі маємо сьогодні . Тільки нам це для чого?
 показати весь коментар
 
 
які-такі 73%? Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1058

за партію шмарклі голосувало23% виборців Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8372

за шмарклю голосувало теж 23%(+21% "протіф Порошенко")
а 73% це фейк з лахти...

пс. а те що ХУЦПАТІ наїзди клоуна з підтримкою бєні-та-пукіна ЗАКІНЧИЛИСЯ НІЧИМ.. це ж ФАКт медичний
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
********* кадри понеслись по трубах. От тут потрібен "турборежим".
 показати весь коментар
 
 
ты реально не понимаешь, шо тебя, ольгинскую шестёрку, всерьёз никто на форуме не воспринимает ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та канєшно. Це ж ти тут - звізда.
 показати весь коментар
 
 
Гребаный стыд. ПреЗЕдент обратился к народу с беговой дорожки. Спасибо что хоть не с унитаза. Шут позорный 14 минут дергается, гундосит и кривляется. Мерзкое зрелище. Давайте дружно перейдем по ссылке и влепим идиоту дизлайк. У него от этого горит:

https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну і до чого тут цей опус? Ми спілкуємося з нумерним стецьком.
 показати весь коментар
 
 
Dідколи розумКово відсталий гуманоїд став називати себе - "ми"?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохнявому тролю лишь бы высраться.
 показати весь коментар
 
 
Ты когда бдуешь жить в Украине, что-то можешь предлагать. Пока мы видим тебя под британской тряпкой. Может ты путинский троль. В любом случае тебе не место тут.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Спочатку вивчи українську мову, манкурт, а потім мені відповідай.
 показати весь коментар
 
 
Дурнів цінують тільки у Кацапстпнані.
вставай-дурень - той взагалі національний герой Кацапстану.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти з якого переляку під прапором Королеви вчиш жити мене в Україні? Напрямок показати?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кацапією засмерділо. "На пляшку". Фу... убогий кацапський збочинець. Вони вже навіть не маскуються!
 показати весь коментар
 
 
Тупизна мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії. )))Ніякої послідовності у москалика. Воно і не дивно. Брехати - не мішки носити. Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 6153
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та хто ж проти, що б кремляді виздихали? Тільки, мабуть, віртуальні огенти кремля, яких порохоботи обгавкують, на них не реагують. Оце і злить.
 показати весь коментар
 
Що ще набрешеш, москалику?
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
Собака гавкає - москаль бреше.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
От неправильно ти брешеш. Треба про огента кремля і розхитувача панамської будки. І залипни стецьок. Моїх козацьких генів вистачить ще не на одне покоління Українців. І до Майдану нам пішки пройтись.
 показати весь коментар
 
 
І до Майдану нам пішки пройтись


з Маріінського парку
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Там ваші ригівські ********* стояли.
 показати весь коментар
 
 
О, дивина! Москаль бреше і не виправдовується. Це щось новеньке.Олександр І казав: «Хто не бреше і не краде - той не москвин».

Я ось теж з тебе ржу, навіщо ти на себе одягаєш каліги з трави?
Мабуть, щоб рабам було важко тікати від господарів?
А кокошник у тебе навіщо на зелений балді?
Щоб мух від їжі відганяти?
Або щоб воші в тарілку не падали?
 показати весь коментар
 
 
Тут Брайтонський привіт всім передає !!!! В кожному жарті - ї крапля жарту, бо решта - всьо правда !!!!!

Соратник главы ГБР Трубы Щербина пытался продать закрытие дела в ГБР за $150 тыс., - "НВ" - Цензор.НЕТ 8673
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ніколи барижний запроданець не буде Президентом України. Запам"ятай.
 показати весь коментар
 
 
Киш на пляшку , бо " бутилка " в українській відсутня .
 показати весь коментар
 
 
як цікаво... пукін - ашкєназі.. мєдвєдєв-ашкєназі.. володін-ашкєназі.. (їх там до 75%) ау тебе кацапи винні? Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9006
 показати весь коментар
 
та я спілкуюся українською на виш більш ніж ти,

а те, шо тобі, лугандонцю, доплачують за мову - так штірліц також не на рязанском языкє спілкувався з Мюллером
 показати весь коментар
 
 
А-а-а-а-а-а ! Це той Шевчєнко розказував,що Альпєрін йому мільйон пропонував ? Получі отвєточку від контрабасників !
Те ДБР простіше повністю розігнать,аж до прибиральниці з сантехніком !
 показати весь коментар
 
 
Прибиральницю з сантехніком залишити, там прізвища іванова та сідоров
 показати весь коментар
 
такі ж да... дядя шльома своїх"богообраних" туди по=блату влаштував..

Вони як були дебілами так і залишились, але імідж сантехніка з ДБР значно вище...
І цей вже"знатний"сантехнік в поза-робочий час ремонтує унітази у "своїх" за великі гроші...

ось так влаштовані взаємодії мішпухи "сваі люді" Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3643
 показати весь коментар
 
От мені цікаво, де ж ця зелена срань гроші бере?🤔
 показати весь коментар
 
есть какое-то бурление... может Помпео и не зря говорил про усилия...
 показати весь коментар
 
Бурление в унитазе, и головах зебилов одеого порядка)))
 показати весь коментар
 
 
бурление разных видов г...., может и в вате твоей
 показати весь коментар
 
Вот что точно можно утверждать, так это то, что и при По' и Югике, такого точно не было...
 показати весь коментар
 
 
Да, при Пе точно за слова к девушке Альфу не высылали))
 показати весь коментар
 
 
Всех коррупционеров на таких местах, нужно сажать минимум на 15 лет! Нужно серьезные срока давать, потому что такое место несет большую ответственность и если ее предает, то должен нести уголовное наказание минимум 15 лет с конфискацией имущества!
 показати весь коментар
 
 
В Україні неможливо перемогти корупцію,а тільки зменшети частково.Але це зробити дуже і дуже важко і на це потрібно роки,можливо навіть десятиліття.Тому що,в нас скрізь корупція.
 показати весь коментар
 
Читайте посты умных людей - к примеру пряники всем чиновникам уже раздали, теперь же отдельные негодяи получают кнута.
 показати весь коментар
 
у вас - такі Ж да... Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1063

І тому "ваших" слід прибрати на підставі закона про мафію.
Без рішучих дій проти всесвітньої мішпухі "богообраних" людство буде буде приречене на життя по-панятіям (чого і прагне фашист=пукін) Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4295
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Не всех песиков вычистили из сбу, разрабатчывают по указу шоколадника, его противников .
 показати весь коментар
 
Непогана назва для служби,яка бере-патронатна Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6179
 показати весь коментар
 
 
Мож і в Портнова провести обшук, з десяток ГБРівських справ точно у нього знайдеться
 показати весь коментар
 
 
вот так поворот. сказал бы, что неожиданно, но в Украине это пока норма. в порядке вещей, так сказать.
 показати весь коментар
 
Через пару діб випустять під заставу, а потім закриють провадження через порушення при вилучені коштів і затриманні! Так як поступають з кожним корупціонером, щоб показати, що ведуть боротьбу з корупцією. Досить обманювати український народ, чому корупціонери не сидять на нарах???
 показати весь коментар
 
"Соратник главы ГБР Трубы Щербина"

что еще сюда добавить

порошенковские выкормыши
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору