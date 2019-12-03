 Соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис., - ЗМІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це стало відомо із джерел видання "НВ".
За даними видання, Ігор Щербина, близький соратник Труби, і В. Шевченко намагалися продати закриття справи в Державному бюро розслідувань за 150 тисяч доларів і отримали 50% суми.
Зараз у Щербини і Шевченка проводять обшуки. А Романа Трубу, як стало відомо НВ, перевіряють на причетність до злочину.
Ігор Щербина - ексначальник головного слідчого управління ГПУ у 2014-2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. За інформацією "Дзеркала тижня", Труба є кумом Ігоря Щербини.
Як свідчить фото, яке опинилося у розпорядженні видання, Щербина роздавав візитки з інформацією, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.
Питання Кого звільнить уряд?
за партію шмарклі голосувало23% виборців
за шмарклю голосувало теж 23%(+21% "протіф Порошенко")
а 73% це фейк з лахти...
пс. а те що ХУЦПАТІ наїзди клоуна з підтримкою бєні-та-пукіна ЗАКІНЧИЛИСЯ НІЧИМ.. це ж ФАКт медичний
https://www.youtube.com/watch?v=bCxnKgW5NSQ&feature=emb_logo
вставай-дурень - той взагалі національний герой Кацапстану.
І щодо ворогів. Будь-який кацап - ворог.
Ти в тому числі.
Москаль як не збреше, то хоча би вкраде шось чуже. Навіть якщо це говірка.
Собака гавкає - москаль бреше.
з Маріінського парку
Я ось теж з тебе ржу, навіщо ти на себе одягаєш каліги з трави?
Мабуть, щоб рабам було важко тікати від господарів?
А кокошник у тебе навіщо на зелений балді?
Щоб мух від їжі відганяти?
Або щоб воші в тарілку не падали?
а те, шо тобі, лугандонцю, доплачують за мову - так штірліц також не на рязанском языкє спілкувався з Мюллером
Те ДБР простіше повністю розігнать,аж до прибиральниці з сантехніком !
Вони як були дебілами так і залишились, але імідж сантехніка з ДБР значно вище...
І цей вже"знатний"сантехнік в поза-робочий час ремонтує унітази у "своїх" за великі гроші...
ось так влаштовані взаємодії мішпухи "сваі люді"
І тому "ваших" слід прибрати на підставі закона про мафію.
Без рішучих дій проти всесвітньої мішпухі "богообраних" людство буде буде приречене на життя по-панятіям (чого і прагне фашист=пукін)
что еще сюда добавить
порошенковские выкормыши