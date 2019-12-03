EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4596  57
Все про:застава (243) СІЗО (450) Альперін Вадим (23)

 Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави

Одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого підозрюють у даванні великого хабаря, вийшов із СІЗО - за нього внесли заставу в 70 мільйонів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Слово і діло", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

За їхньою інформацією, Альперіна мали вже випустити із СІЗО.

Сам бізнесмен у фейсбуці привітав Київ із першим снігом і зазначив, що хоче "підкинути" свіжих новин про себе.

"Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! Дякую всім, хто чекав", - написав Альперін.

Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Його взяли "набушники". Вони відмовилися від мого подарунка", - Зеленський про винагороду за упіймання контрабандиста Альперіна. ВIДЕО

Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.

30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.

В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".

Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.

26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.

27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163024
 
 
 Топ коментарі
 
А порохнявые суды лучше были? Может вспомнить тебе Насирова и других десятки громких дел? Вся власть в Украине всегда была воровской и обслуживала воровские кланы а не народ.
 показати весь коментар
 
Подумаешь 70 лямов сюда, семдесят лямов туда... Для них ето копейки. Завтра в 100 раз больше с рабов соберут.
Почему украинцы такие тупые и голожопые? Потому что до сих пор верят что чиновники и олигархи ето слуги народа, а не обычные воры и преступники живущие за счет оббирания народа.
 показати весь коментар
 
ЭТО ЖЕ НЕ БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ САЖАТЬ!
НАВЕРНО САМ ЗЕЛЯ и вСен заставу.после записи видосика.где он похвалился,что посадил его
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Слава Слава ЗЕленому суду - самому честному и справедливому в мире. Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 6711
 показати весь коментар
 
 
А порохнявые суды лучше были? Может вспомнить тебе Насирова и других десятки громких дел? Вся власть в Украине всегда была воровской и обслуживала воровские кланы а не народ.
 показати весь коментар
 
 
Питання для тих, хто ніпанімаєт кагда дорал попіісят:

Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 8401
 показати весь коментар
 
 
"Иногда сигара - это просто сигара" Зигмунд Фрейд.
 показати весь коментар
 
 
То есть ничего не изменилось и можно было не менять профессионального политика на клоуна?)
 показати весь коментар
 
 
Как ничего не изменилось? Пацан ЗЕ пообещал ценный "подарок" тому кто поможет поймать Альперина, Альперин помог поймать Альперина,. Зе, как конкретный пацан, выполнил свое обещание и вручил НАБУ свой "подарок" в виде залога за Альперина, который НАБУ, просто так, брать вчера "отказалось"...
 показати весь коментар
 
 
а хто з цих двох клоун? хто професійний крадій я здогадуюсь
 показати весь коментар
 
 
Есть закон, по которому за эти преступления можно выйти под залог до суда. И суд в данном случае не Зелёный, а украинский.
 показати весь коментар
 
 
Ага. "Реформированному" мальдивским офшорником.
 показати весь коментар
 
Мдя. Приходь до нас в Київ на ялинку. Стій біля ліхтаря.
 показати весь коментар
 
 
Подумаешь 70 лямов сюда, семдесят лямов туда... Для них ето копейки. Завтра в 100 раз больше с рабов соберут.
Почему украинцы такие тупые и голожопые? Потому что до сих пор верят что чиновники и олигархи ето слуги народа, а не обычные воры и преступники живущие за счет оббирания народа.
 показати весь коментар
 
 
ну это ж не Генерал Марченко на съемной квартире.
Боевой Генерал будет сидеть, а урка гулять

ЗЕльоный суд Подозреваемый в даче взятки бизнесмен Альперин вышел из СИЗО - за него внесли 70 млн залога - Цензор.НЕТ 4924
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А кто его выпустил в 2017 году всего за смешные 141тыс.грн.? Тоже ЗЕленые суды?
 показати весь коментар
 
 
Ну этот вопрос ты можешь адресовать и себе. Или ты какой-то невероятно умный человек ????
 показати весь коментар
 
ЭТО ЖЕ НЕ БОЕВЫХ ГЕНЕРАЛОВ САЖАТЬ!
НАВЕРНО САМ ЗЕЛЯ и вСен заставу.после записи видосика.где он похвалился,что посадил его
 показати весь коментар
 
 
А дальше кривое следствие, суды-муды и пшик.
 показати весь коментар
 
 
Его взяли "набушники"... Потом я предложил им подарок, но они сказали нет - Зеленский Источник: https://censor.net.ua/v3162951
 показати весь коментар
 
Так этого черта выпустили теперь снова ловить придётся. Так что подарок ещё пригодиться.
 показати весь коментар
 
Мы ведь подстраиваемся под ЕС, а это нормальная европейская практика, если человек богатый, он никогда не будет сидеть, ведь европейские суды создавались только для богатых людей.

Вот поэтому все коррупционеры против ужесточения наказания, как например в США и рекламируют за европейское правосудие, как самое гуманное для преступников.

А то, что нет справедливости, так не для этого европейское правосудие создавалось.
 показати весь коментар
 
 
На западе решают деньги в том плане что за них можно нанять лучших адвокатов которые в клочья разнесут обвинение если у него недостаточно улик, или были нарушения. Такая система подразумевает что у них и в прокуратуре работают лучшие специалисты. Если прокуратура хорошо и чисто выполнила свою работу, доказательсва железные, то там никакие деньги не помогут. У нас же даже с железными доказательствами судьи не могут вынести приговор, прокуроры продажные да и адвокаты больше похожи на решал, которые в большей мере специализируются не на построении защиты а знают кому можно занести.
 показати весь коментар
 
 
У нас так судебная система и работает. Не знаю не одного судью который бы скромно жил. У всех частный дом минмум два этажа, парк машин, и так д.
 показати весь коментар
 
 
такие деньги Кацманавт находят зато собирают по копейкам просят скинутся зрителям 1+1 а Беня акцентирует оплатит сам перелет от МАУ (КАКАЯ ЩЕДРАЯ ДУША)на какую то операцию ребенку по пересадке или раке а тут бандитам уходит да и много больниц требующе меньше денег на ремонт покраски,или плесени
 показати весь коментар
 
Реформированные соевые суды надо разгонять!
 показати весь коментар
 
 
перереформовувати . Але не форму змінювати , а сутність.
 показати весь коментар
 
 
Ну и? Завтра будет Майдан?
Не созрели мы еще, ребята, не созрели. Хотим из сраного, забитого совка и сразу в Европу. Так не бывает. Лет 200 нам еще развиваться, чтобы превратиться в людей.
 показати весь коментар
 
 
Совок уйдёт с 3 поколением. Оно ещё даже не родилось. Минимум через 5-10 лет только начнут рождаться эти люди. Через 20-30 лет начнёт уходить. Если вектор к Европе не поменяется конечно, обратно на россию.
 показати весь коментар
 
С таким развитием как бы обратно в питекантропов не превратиться...
 показати весь коментар
 
Точно знаю - это проделки клятого Путина )
 показати весь коментар
 
А за Марченка 76 000 000 застави встановлювали... Це така в нас справедливысть...
 показати весь коментар
 
так в нас злодіїв не саджають.. Порошенко живий приклад
 показати весь коментар
 
 
Дедушка Трамп немного врезал в штангу, мы не на 3, а на 1 месте по коррупции в мире.
 показати весь коментар
 
 
Якщо уявити, що корупція це бордель, то Вовік, що озброївсь на боротьбу з корупцією, зайшов в цей бордель і загубивсь...
 показати весь коментар
 
Порохореформы это очень суровые реформы. Особенно судебная! Столько времени петя про%бал впустую. Но это для страны впустую - себя и своих подельников это шоколадное животное определённо не обидело...
 показати весь коментар
 
 
Вовік - гідний послідовник Пєцєних реформ! Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави - Цензор.НЕТ 4130
 показати весь коментар
 
 
Сначала хотел поинтересоваться, не взломан ли аккаунт, только потом дошло, что имя и фамилия в другом порядке. ))
 показати весь коментар
 
бабло побеждает всё!..... а ролик с вознаграждением от презедента это пыль в глаза......
 показати весь коментар
 
Заметка в фейсбуке этого урки - это ведро помоев на головы всех без исключения украинцев.
 показати весь коментар
 
там расценки есть - украл лимон баксов -застава такая то, два лимона-такая то....
 показати весь коментар
 
 
Альперина не отпустили, а выпустили под залог до суда. НАБУ здесь не при чем. Они сделали свою работу. Теперь очередь за прокурорами и судами. А законы нужно менять- вотр должен сидеть, а не откупаться.
 показати весь коментар
 
 
Перефразовуючи блаЗЄнських: ...за плохоВо чєлавЄка такой залоґ нє внЄсут... Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави - Цензор.НЕТ 2890
 показати весь коментар
 
 
Вовік за впіймання цього Альперіна обіцяв дати власнотуч винагороду. Тепер відпускають. Вовік взагалі чим думає? І так рейтинг вже меньше 50%. Вовік сам себе вважає готовим бути президентом України?
 показати весь коментар
 
теперь он "бизнесмен" судя по заголовку,а недавно был "контрабандист" Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави - Цензор.НЕТ 7792

17.07.19 17:50 "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО И.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на youtube рассказывает журналист Евгений Плинский.
"Со дня инаугурации Зеленского ситуация с контрабандой в Одессе стала просто катастрофической. Речь не о том, что Зеленский оседлал какие-то темы, наоборот, он с ними борется. Но за его спиной, используя смену власти, надеясь на недалекость комманды президента, некоторые товарищи организовали настолько наглую, дерзскую схему, что за два месяца они украли из бюджета около 110 миллионов гривен и крадут дальше - по два миллиона в день", - говорит Плинский.
 показати весь коментар
 
 
грустно весь этот цирк смотреть они воруют миллиардами залог миллионы и вся эта банда продолжает грабить страну и народ.
Я же писал что Он пришел сам не просто так был договорняк что и подтвердилось теперь дело будут динамить и все замнется а кто то из правоохранительной системы станет богаче на хатинку или элитное авто.
А мы почувствуем это на кармане теперь деньги надо отмыть и потоки контрабанды только увеличаться
 показати весь коментар
 
 
На одесск таможне ворочают миллиардами. Альперин даже одеть клетчатое одеяло не успел, как за него моментально все порешали и внесли залог. А недостачу на таможне оплатят ФОПы, учителя, врачи и пенсионеры. Нефёдов же сказал, шо работает только с документами и ничего не решает
 показати весь коментар
 
 
Які катастрофічні маштаби розкрадання та руйнації держави!!! Вори-злодії вже дійшли до того, що просто доять один одного але при цьому ті кого подоїли зовсім через це не переймаються!
 показати весь коментар
 
Кто-то хоть на секунду усомнился, что так и будет?
 показати весь коментар
 
70 лямов просто......так....Вышел на свободу,снежок,птички,естественная мимикрия,воздух свободы полной грудью...А люди все говорят:-В деньгах счастье,в деньгах счастье!
 показати весь коментар
 
А что там наш Президент вчера про подарки говорил?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору