 Підозрюваний у даванні хабаря бізнесмен Альперін вийшов із СІЗО - за нього внесли 70 млн застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Слово і діло", посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.
За їхньою інформацією, Альперіна мали вже випустити із СІЗО.
Сам бізнесмен у фейсбуці привітав Київ із першим снігом і зазначив, що хоче "підкинути" свіжих новин про себе.
"Вдихнути на повні груди морозне повітря свободи, особливо приємно! Дякую всім, хто чекав", - написав Альперін.
Як повідомлялося, відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін пропонував хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ за зняття арештів із рахунків підконтрольних йому підприємств.
30 листопада 2017 року в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в 21 млн гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперіна до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов з-під варти.
В інтерв'ю "Цензор.НЕТ" Євген Шевченко, який співпрацював з НАБУ, розповів, що "Альперін запропонував мільйон доларів за зняття арешту зі своїх рахунків".
Улітку 2019 року журналіст Євген Плінський заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін організували схему, за якою за два місяці вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень.
26 листопада НАБУ затримало заступника голови київської митниці Сергія Тупальського і ще 6 осіб у справі Альперіна. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подарунок за допомогу в затриманні самого Альперіна.
27 листопада Альперіна затримали в приміщенні САП співробітники НАБУ.
27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.
28 листопада Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру затриманому бізнесменові Вадиму Альперіну.
Почему украинцы такие тупые и голожопые? Потому что до сих пор верят что чиновники и олигархи ето слуги народа, а не обычные воры и преступники живущие за счет оббирания народа.
Боевой Генерал будет сидеть, а урка гулять
ЗЕльоный суд
НАВЕРНО САМ ЗЕЛЯ и вСен заставу.после записи видосика.где он похвалился,что посадил его
Вот поэтому все коррупционеры против ужесточения наказания, как например в США и рекламируют за европейское правосудие, как самое гуманное для преступников.
А то, что нет справедливости, так не для этого европейское правосудие создавалось.
Не созрели мы еще, ребята, не созрели. Хотим из сраного, забитого совка и сразу в Европу. Так не бывает. Лет 200 нам еще развиваться, чтобы превратиться в людей.
тебя повесить надо подумаешь 70 лямов так не фунт изюма..
17.07.19 17:50 "Контрабандист Альперин и ручной начальник одесской таможни Передерий за 2 месяца украли из бюджета 110 млн и продолжают красть - по 2 млн в день", - журналист Плинский. ВИДЕО И.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем видеоблоге на youtube рассказывает журналист Евгений Плинский.
"Со дня инаугурации Зеленского ситуация с контрабандой в Одессе стала просто катастрофической. Речь не о том, что Зеленский оседлал какие-то темы, наоборот, он с ними борется. Но за его спиной, используя смену власти, надеясь на недалекость комманды президента, некоторые товарищи организовали настолько наглую, дерзскую схему, что за два месяца они украли из бюджета около 110 миллионов гривен и крадут дальше - по два миллиона в день", - говорит Плинский.
Я же писал что Он пришел сам не просто так был договорняк что и подтвердилось теперь дело будут динамить и все замнется а кто то из правоохранительной системы станет богаче на хатинку или элитное авто.
А мы почувствуем это на кармане теперь деньги надо отмыть и потоки контрабанды только увеличаться