 Віцепрем'єр Кулеба: Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юридичних зобов'язань для України. ВIДЕО

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.
Комюніке нормандського саміту - лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.
"Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про які-небудь юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Поки комюніке є дуже дипломатичним. Я вам скажу, що цей документ не містить якихось суперпроривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів", - заявив Кулеба.
Він також підтвердив, що за результатами Нормандської зустрічі підготовлений в МЗС проєкт документа може бути доповнений новими пунктами.
"Безумовно. Адже це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитися", - додав він.
Газпром пока спасают долгосрочные контракты, но и они заканчиваются.
Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США.
(С)
@sergiy_taran
🤔
Звісно, сам документ не буде. Усі "юридические обязательства для Украины." викладуть у доповненнях, протоколах, і решті папірців що супроводжуватимуть підписаний документ.
Не перший раз, плавали - знаємо.
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Відео з ютуб каналу : Киевская Русь
https://www.facebook.com/100001812782691/videos/3219412658129129/?multi_permalinks=2472166066391387¬if_id=1575207854391135¬if_t=group_highlights
Минские вообще не юр документ и подписаны неизвестными лицами без полномочий, а КАК нас нагинают!!!!