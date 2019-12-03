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 Політика України
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 Віцепрем'єр Кулеба: Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юридичних зобов'язань для України. ВIДЕО

Документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не міститиме жодних юридичних зобов'язань для України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

Комюніке нормандського саміту - лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.

"Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про які-небудь юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Поки комюніке є дуже дипломатичним. Я вам скажу, що цей документ не містить якихось суперпроривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів", - заявив Кулеба.

Він також підтвердив, що за результатами Нормандської зустрічі підготовлений в МЗС проєкт документа може бути доповнений новими пунктами.

"Безумовно. Адже це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитися", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жодну країну, яка не є членом Альянсу, не запрошено, - Кулеба пояснив відсутність Зеленського на саміті НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163023
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський записав відеозвернення на біговій доріжці. Вся політика Зеленського - це ходьба на місці. Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 6488
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На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 2330
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Елена Зеркаль - последняя из старой команды МИДа Украины показывала плешивому ушлепку его реальное лицо.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 9197
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Зебилы собираются признать Крым кацапским, амнистия и удостоверения всем кацапам с армий ДНР, ЛНР, посадки всех кто обстреливал повстанцев Донбасса, пенсии (самые большие) повстанцам Донбасса, восстановление Донбасса за счет Украины, русский первый государственный, украинский второй. СПАСИБО ЗЕЛЕНСКИЙ
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На росії дякують Зеленськову за кроки, які призводять до послаблення обороноздатності і економіки країни. І це не жарт.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 2330
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НАБУ проводить обшук у соратника очільника ДБР Труби Ігора Щербини. Він намагався продати закриття справи за 150 тисяч доларів! І це в переддень відставки самого Труби..
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Зеленський записав відеозвернення на біговій доріжці. Вся політика Зеленського - це ходьба на місці. Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 6488
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Смотрите это видео :https://www.youtube.com/watch?v=BBS6KyrcZJs&feature=share
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Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет, до $170 за тысячу кубов. При этом спотовые цены в Нидерландах - $110 - $120.
Газпром пока спасают долгосрочные контракты, но и они заканчиваются.

Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за наплыва СПГ из Катара и США.
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Елена Зеркаль - последняя из старой команды МИДа Украины показывала плешивому ушлепку его реальное лицо.

Вице-премьер Кулеба: Документ по итогам нормандского саммита не будет содержать юридических обязательств для Украины - Цензор.НЕТ 9197
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На западе Москвы объявлен карантин по бешенству
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А навіщо тоді цей саміт? Чи Кулеба дурить?
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73/43%зебіли не розуміють, що їх кловани розводять. Ті вміють, ті навчилися, навіть на роялі...
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#ІНСАЙД У фракції «Слуги» розробляється законопроект «Про загальне прощення». Ідея - під виглядом ніби-то «християнської» риторики протягнути механізм амністії русотерористів. Саме про цей концепт прохопився Сивохо, коли говорив, що «для миру» треба «прощати та просити вибачення»
(С)
@sergiy_taran
🤔
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О, уже начались отмазки **********. Тот еще только планирует обосраться, а кулеба уже памперс приготовил
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Зобов'язання буде лише для Зєлєнского. Це зрозуміло і так. Бо зобов' язати Україну самознищитися не може ніхто.
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Активное общение Пристайко с администрацией президента РФ и ее главой Вайно, не прошло мимо внимания Германии. Вчера Маас общаясь с Кулебой , обратил его внимание на этот факт. "мы не хотим быть прикрытием для ваших переговоров" - суть общения с Кулебой.
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Документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3163023
Звісно, сам документ не буде. Усі "юридические обязательства для Украины." викладуть у доповненнях, протоколах, і решті папірців що супроводжуватимуть підписаний документ.
Не перший раз, плавали - знаємо.
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По темі зекоманди - робіть висновки самі:
Зеленський тікає від прем'єр-міністра Чехії
Відео з ютуб каналу : Киевская Русь

https://www.facebook.com/100001812782691/videos/3219412658129129/?multi_permalinks=2472166066391387&notif_id=1575207854391135&notif_t=group_highlights
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Зрозуміло. Херню підписати вже заплановано, але вона, типу, без будь-яких юридичних наслідків. Всього лиш якісь там політичні. Слухайте. вони дійсно ідіоти чи нас такими вважають?
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БРЕХЛО К-Е!!!!!
Минские вообще не юр документ и подписаны неизвестными лицами без полномочий, а КАК нас нагинают!!!!
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