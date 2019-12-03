EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  4943  113
Все про:допит (544) ДБР (685) Звіробій Маруся (14)

 Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР

Ветерана Марусю Звіробій, яку підозрюють у причетності до погроз убивством щодо президента Володимира Зеленського, повторно викличуть на допит у Державне бюро розслідувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Вона зазначила, що Марусю Звіробій сьогодні, 2 грудня, викликали на допит, однак вона на ньому не була.

"Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, але на допит слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій", - зазначила Іванова.

Вона додала, що на допит підозрювану викличуть повторно. Коли саме - не уточнила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Як відомо, сама Звіробій після виходу з будівлі ДБР розповіла: "У виклику не зазначений мій статус, тобто я не є підозрюваною, я не є свідком, я взагалі не є суб'єктом якогось кримінального провадження. На яку слідчу дію мене сюди викликають - також незрозуміло, допит це, вручення підозри".

За словами ветерана, виклик до ДБР їй вручили під час обшуку за місцем проживання в Калинівці 28 листопада.

Звіробій додала, що поїхала з адвокатами "поцікавитися", ким вона є цій справі.

"Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, чекатимемо відповідей і законно складеного виклику", - додала підозрювана.

Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163022
 
 
 Топ коментарі
 
В одной из веток я уже писал
Найдите нарушение закона в высказываниях ЗвІробій:
даю по сути
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
Где тут угроза жизни?
 показати весь коментар
 
Зедібіли, а тепер хто пиздить ваші гроші? За "баригу" такого не було!

Ветерана Звиробий повторно вызовут на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9026
 показати весь коментар
 
Стаття КК погроза вбивством має чіткий перелік фактів, які підпадають під трактування погроза вбивства. Те що між собою говорили дві пані, це образа, зневага і матюкання, і якщо це вони робили привселюдно, то більше ніж на адміністративний штраф їх дії не тягнуть. Зеленський якби був мужиком, то не позорився б.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"...Анжеліка Іванова..."
===
синдром кацапо-совкового "смаку" Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 6398
 показати весь коментар
 
Таких как портнов, труба и подобные должны сдать забег по Азовскому морю под присмотром украинских морпехов.
 показати весь коментар
 
 
немає гарантій що через якийсь час дбр будуть визивати на допит не марусю а до марусі '
 показати весь коментар
 
 
я тебе таких картинок сейчас 20 штук сделаю. И все будут с разными цифрами.
 показати весь коментар
 
"...Ветерана Звіробій..."
===
Тут би фемінітив був до місця.
 показати весь коментар
 
 
Говорят, что, после выступления Звиробий, уже две недели у дома президента сотрудники нескольких фирм, оказывающих ритуальные услуги, круглые сутки дежурят. Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР - Цензор.НЕТ 2846
 показати весь коментар
 
 
Хоть бы не позорились дальше. И так уже в полном дерьме!
 показати весь коментар
 
 
А медведчука, коломойського, ахметова... ?!
 показати весь коментар
 
 
посадить , скорее, не посодют, но наказать безмозгльіх куриц все же надо серьезно. чтоб єти овцьі не считали себя вутками
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору