 Ветерана Звіробій повторно викличуть на допит, - ДБР

Як передає Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла речниця ДБР Анжеліка Іванова.

Вона зазначила, що Марусю Звіробій сьогодні, 2 грудня, викликали на допит, однак вона на ньому не була.

"Вона була у будівлі Держаного бюро розслідувань, але на допит слідчого не прийшла… Вона була викликана для проведення слідчих дій", - зазначила Іванова.

Вона додала, що на допит підозрювану викличуть повторно. Коли саме - не уточнила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій. ВIДЕО

Як відомо, сама Звіробій після виходу з будівлі ДБР розповіла: "У виклику не зазначений мій статус, тобто я не є підозрюваною, я не є свідком, я взагалі не є суб'єктом якогось кримінального провадження. На яку слідчу дію мене сюди викликають - також незрозуміло, допит це, вручення підозри".

За словами ветерана, виклик до ДБР їй вручили під час обшуку за місцем проживання в Калинівці 28 листопада.

Звіробій додала, що поїхала з адвокатами "поцікавитися", ким вона є цій справі.

"Ми щойно в канцелярії залишили ці питання, чекатимемо відповідей і законно складеного виклику", - додала підозрювана.

Нагадаємо, 28 листопада ДБР зі спецназом "Альфа" прийшли з обшуком до учасниці бойових дій Звіробій.

Пізніше в ДБР повідомили, що обшуки у Звіробій відбуваються в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом погроз президенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 листопада слідчі ДБР направили в ГПУ проєкт повідомлення про підозру нардепці Федині та волонтерці Звіробій за висловлювання на адресу Зеленського.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.