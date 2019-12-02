 "Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін", - Милованов спростував слова Оржель про заміну керівництва всіх енергетичних компаній

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. Стосовно Нафтогазу ніякого процесу немає - ні щодо наглядових рад, ні щодо керівництва", - підкреслив Милованов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що прийнято політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".