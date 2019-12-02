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 Політика України
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Все про:Нафтогаз (657) Милованов Тимофій (92) Олексій Оржель (34)

 "Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін", - Милованов спростував слова Оржель про заміну керівництва всіх енергетичних компаній

Міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов заявив, що ніякого процесу щодо зміни керівництва НАК "Нафтогаз України" не відбувається.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Конкретно щодо Нафтогазу немає жодних змін. І не буде. Це або неправильно зрозуміли, або було перекручено. Стосовно Нафтогазу ніякого процесу немає - ні щодо наглядових рад, ні щодо керівництва", - підкреслив Милованов.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що прийнято політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163020
 
   
 Топ коментарі
 
Унылый ольгинский, когда лаптеголовые отдадите долги за газ Украине? А?
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Просто неправильно поняли слова Оржеля "Это касается и Нафтогаза".

Оржель подразумевал под этими словами то, что это не касается Нафтогаза.
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Просто неправильно поняли слова Оржеля "Это касается и Нафтогаза".

Оржель подразумевал под этими словами то, что это не касается Нафтогаза.
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Мами вітренка і коболєва не постраждали.
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Унылый ольгинский, когда лаптеголовые отдадите долги за газ Украине? А?
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Ти ж дивись, яке согласіє у *********** і зеленських. Хай коболєв поверне премію, до мами в штати перераховану (з неповернутих коштів) і візьме газом. Як зараз кацапія пропонує.
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У Оржеля сегодня руки тряслись, как у Язова... Слишком велики ставки, - Оржель имеет шансы не просто вылететь из Кабмина, а сесть надолго в тюрьму. Будем наблюдать
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О! Тільки закінчилась Слабода слова, а він вже тут.
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А как вам такое?

Київстар, найбільший з операторів, спочатку був створений українськими підприємцями разом з норвежцями з Telenor. Потім туди увійшли росіяни з «Альфа Груп», і витіснили спочатку українців (давним-давно, років п'ятнадцять тому), а зараз і норвежців. Тепер оператор на 100% російський.
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Слы ПЦ. А наверное пора людям, которые прошли сложные 80е и лихие 90е уже писать мемуары, реальной инфы в инете не найдешь....Мобильная связь в Украине UMC с 1993! а КС это лоховская херня с 1994, и только благодаря, что хозяйка-дочь Л.Д.кучмы, оно поперло, причем кредиты на оборудование и сети предоставлялись под гос горантии.
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как говорится:
Я и старый мой приятель
Вам частушки пропоем,
Я начну, а он подхватит,
Ох, я о том, а я о сем.

Тары-бары-растабары,
Ни кола и ни двора,
Мы гавайские гитары
Превратили в балала…
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Ни кола и ни двора


Ну при чём тут Юлия Владимировна ? !!!
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