 Помпео похвалив Зеленського за зусилля у боротьбі з корупцією

Про це глава зовнішньополітичного відомства США заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це крок вперед, немає жодних сумнівів. Він (Зеленський - ред.) наполегливо працює", - зазначив Помпео.
Глава Держдепу при цьому підкреслив, що Вашингтон продовжить надавати допомогу, щоб "зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією і відсутністю корупції".
При цьому, визнав Помпео, "залишається ще дуже багато роботи". Але, за його словами, Зеленський "безумовно досяг прогресу", зробивши кроки в правильному напрямку.
"Ми радіємо у зв'язку з цим і продовжимо підтримувати його зусилля", - підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства США.
Надеюсь, вы понимаете, что Зеленский ничего не забыл и не простил? Но...
Оцените, что сейчас важнее: закрыть Пороха - или открыть рынок земли? Закрыть Пороха - или заполучить инвесторов?
Порох (еще) на свободе, потому что Президент Зеленский должен сначала спасти экономику. Первый год с 5% роста ВВП Украины Порох на свободе не переживет.
Ничего, мы подождем.
невыполнение бюджета на 2019 20 %. ДВАДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ!!!
впервые за последние 4 года ВВП падает! производство ПАДАЕТ!
откуда вы беретесь дауны? кто вас рожает?
Ну тогда Порох может и не переживать вовсе . Экономику зюзя может спасать очень - очень долгие годы ,, и не факт что вообще спасёт . .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
З 2014 року насільник - Харченко Олександр Олександрович
а ты не думай, просто проверь)
"Нічого особливого, просто захід від ОАЕ", - підписали журналісти фотографію Зеленського....
.😬😬😬😬Лісапєда не вистачає
. .
сорвётся!
зебобик за усилия, оно постоянно дуется твое ЗЕ, а толку)))
"безусловно достиг прогресса"
Стесняюсь спросить, если Зе сделал шаг вперёд, то кто позади? И если прогресс, то по сравнению с кем?
- суслика видишь?
- нет.
- а он есть.
- какой лять суслик, это море!!!
Создание НАБУ, НАПК, ГБР, антикоррупционный суд - не считается