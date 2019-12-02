 Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

Петро Порошенко передав вітання Президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю та Президентові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляйєн у зв’язку із вступом на посаду з 1 грудня та висловив сподівання щодо наступництва в політиці ЄС у підтримці України.

Відбувся обмін думками щодо підготовки до Нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року. Петро Порошенко окреслив чіткі "червоні лінії", які мають бути збережені українською стороною за результатами переговорів.

Читайте також: Наша мета - до 2023 року досягти умов необхідних для подачі заявки в ЄС, - Порошенко привітав новий склад Єврокомісії

Він також закликав європейських лідерів зберігати єдність і солідарність з Україною у протидії російській агресії та забезпечити продовження секторальних санкцій до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.

П’ятий президент України звернув увагу Посла Європейського Союзу на факти політично вмотивованих переслідувань і вибіркового правосуддя проти опозиції та активістів, а також ініціативу "Європейської Солідарності" щодо створення тимчасової слідчої комісії в парламенті у зв’язку із тиском влади на роботу органів правосуддя. Було також наголошено на важливості недопущення утисків свободи ЗМІ в Україні.

Окремо було обговорено підготовку до засідання Парламентського комітету асоціації, яке відбудеться у грудні у Страсбурзі.