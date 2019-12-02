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 Політика України
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Все про:Порошенко (10165) представництво (44) Євросоюз (2714) Матті Маасікас (5)

 Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні

П’ятий Президент України, голова політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з Главою Делегації ЄС в Україні Матті Маасікасом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".

Петро Порошенко передав вітання Президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю та Президентові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляйєн у зв’язку із вступом на посаду з 1 грудня та висловив сподівання щодо наступництва в політиці ЄС у підтримці України.

Відбувся обмін думками щодо підготовки до Нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року. Петро Порошенко окреслив чіткі "червоні лінії", які мають бути збережені українською стороною за результатами переговорів.

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Він також закликав європейських лідерів зберігати єдність і солідарність з Україною у протидії російській агресії та забезпечити продовження секторальних санкцій до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.

П’ятий президент України звернув увагу Посла Європейського Союзу на факти політично вмотивованих переслідувань і вибіркового правосуддя проти опозиції та активістів, а також ініціативу "Європейської Солідарності" щодо створення тимчасової слідчої комісії в парламенті у зв’язку із тиском влади на роботу органів правосуддя. Було також наголошено на важливості недопущення утисків свободи ЗМІ в Україні.

Окремо було обговорено підготовку до засідання Парламентського комітету асоціації, яке відбудеться у грудні у Страсбурзі.

Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163017
 
   
 Топ коментарі
 
Порох робить що може, поки Янєлох остаточно не здав Україну ху#лу.
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Він зганьбиться, а соромно буде нам, як завжди.
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Уявляю як зганьбиться Зе під час Нормандської зустрічі😏
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Порох робить що може, поки Янєлох остаточно не здав Україну ху#лу.
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ну кто-то же должен,
если тот, кто должен, не способен
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Уявляю як зганьбиться Зе під час Нормандської зустрічі😏
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Він зганьбиться, а соромно буде нам, як завжди.
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******* не попускає...
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Як ви вже запіпчили, стецьки. Те, що зеленський і Ко - малограмотий зброд не означає, що ****** - молодець.
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Ато ж. Кому не подобається петрик з стадом і зе команда - огенти кремля.
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Саме так. Ти або з Зелупой, або з Петром. Все інше сміття.
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Йди лікуйся. Я, мабуть, в іншій країні живу. Бо у розумних людей безальтернативних шляхів нема.
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Тролятино, ти нижче порогу моєї уваги. Тому посидь у спамі.
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Та вас тут така купа гівнобидла, що визнаю за честь. Спамте!
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Я бачу яка тут купа гівнобидла. Тож кукурікай у спамі, ЗЕлений "пєтух".
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От які ви обмежені. Вільна людина, завжди!, знайде у влади недоліки і буде їх тицять носом. Тільки не адепти святого петруся стецьківського. Там все запущено.
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Пеца ржёт как всегда,алкоголь его победил окончательно,белка у него налицо
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Это чучело алкогольное до сих пор считает себя Президентом, умора просто Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 9725
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Путін на зустрічі з президентом України Зеленським вимагатиме віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини української території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області, так вважає політичний експерт Андрій Смолій.
"Путін ніколи не поїде на зустріч із жодним світовим лідером, особливо паном Зеленським, не маючи свого плану і не маючи чіткого бачення, що він отримає з цієї зустрічі. І тому в останні дні особливо підливається масло в вогонь з боку "ДНР" і "ЛНР", які просто яскраво демонструють українському президенту, українській владі, світовій спільноті про те, що ні на які перемовини, ні на які поступки вони не збираються йти. Це стосується і встановлення парламентом так званих "ДНР" і "ЛНР", що фактично вся територія Донецької та Луганської областей - це їхня територія. Це ключова річ. Це кричуща річ", - сказав Смолій.
Він зауважив, що це було зроблено лише за вказівкою Кремля.
"Це для того, щоб у Кремля, у Путіна були більш потужні позиції при розмові з Зеленським. І цілком можливо, що там Путін буде вимагати віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини нашої території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області. А це буде означати, що Україна втратить ще стільки ж своєї території, скільки вона зараз не має на території Донецької та Луганської областей", - додав Смолій.
https://prm.ua/putin-na-zustrichi-z-zelenskim-vimagatime-viddati-pid-osobliviy-status-vsyu-donetsku-i-lugansku-oblasti-smoliy/
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Схоже на те , та будем споглядати , як розгорнуться справи...
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Порохоботва, узбогойтесь уже. Вовопукина на этой встрече вообще не будет интересовать мнение человека который, обладая абсолютной властью в стране, боится восьмипроцентного меньшинства. Капитуляция уже оговорена, остались формальности, типа совместного фото.

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П. Рошенко прагне очилити Міністерство секторальних санкцій ЄС?
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9 грудня на нормандській зустрічі запустять процедуру зняття санкцій з РФ. Капітуляція відбудеться пізніше, під час зустрічі в Казахстані у столиці Нур-Султан (колись Цілиноград/ Астана), а перша назва Ак-Мола - в перекладі Біла могила.
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Поки зелена жаба в треніках позує, Порох працює на Україну. Що вам, ********** зелені, не вистачало? *****, яке ви тупе стадо.
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"Он обратил внимание Посла Европейского Союза на факты политически мотивированных преследований и выборочного правосудия против оппозиции и активистов, а также инициативу "Европейской Солидарности" о создании временной следственной комиссии в парламенте в связи с давлением властей на работу органов правосудия".

Ябеда *****, однако... ))
Ну и заодно себя, "грозу всея кацапии" похвалить не забыл.
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- За что сидишь?
- Я ругал Порошенка, сел за неуважение к власти.
- А ты за что сидишь?
- А я хвалил Порошенка, сел за распространение фейков.
- А ты за что сидишь?
- А я сам Порошенко! Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 4633
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А я не сижу Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 4383
Я упоротый полезный идиот, вопивший ЗЕ!!!
Теперь правда, слегка притихший, про голосование за ЗЕ стыдно вспоминать.
Всё что мне остаётся - гадить на тех кто не был ЗЕ!
Ибо мне, полудурку стыдно признать себя идиотом...
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Правильнее писать - Порошенко - не пятый президент, а министр времен Януковича! Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні - Цензор.НЕТ 5237
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После отставки Ланы Зеркаль остался один Порошенко, который хоть и без официального статуса, но защищает Украину на международной арене. Это пока легитимный ролики снимает в тренажерном зале. С ужасом жду саммита Норманди, там роликом не отделаешься.
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У свыни,как всегда морда припухшая.Шарль солому с пинджака убирает.Видно опять в сарае спал.
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