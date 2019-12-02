 Необхідно забезпечити збереження секторальних санкцій проти Росії, - Порошенко на зустрічі з главою делегації ЄС в Україні

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Європейської солідарності".
Петро Порошенко передав вітання Президентові Європейської Ради Шарлю Мішелю та Президентові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляйєн у зв’язку із вступом на посаду з 1 грудня та висловив сподівання щодо наступництва в політиці ЄС у підтримці України.
Відбувся обмін думками щодо підготовки до Нормандського саміту в Парижі 9 грудня 2019 року. Петро Порошенко окреслив чіткі "червоні лінії", які мають бути збережені українською стороною за результатами переговорів.
Він також закликав європейських лідерів зберігати єдність і солідарність з Україною у протидії російській агресії та забезпечити продовження секторальних санкцій до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави.
П’ятий президент України звернув увагу Посла Європейського Союзу на факти політично вмотивованих переслідувань і вибіркового правосуддя проти опозиції та активістів, а також ініціативу "Європейської Солідарності" щодо створення тимчасової слідчої комісії в парламенті у зв’язку із тиском влади на роботу органів правосуддя. Було також наголошено на важливості недопущення утисків свободи ЗМІ в Україні.
Окремо було обговорено підготовку до засідання Парламентського комітету асоціації, яке відбудеться у грудні у Страсбурзі.
если тот, кто должен, не способен
"Путін ніколи не поїде на зустріч із жодним світовим лідером, особливо паном Зеленським, не маючи свого плану і не маючи чіткого бачення, що він отримає з цієї зустрічі. І тому в останні дні особливо підливається масло в вогонь з боку "ДНР" і "ЛНР", які просто яскраво демонструють українському президенту, українській владі, світовій спільноті про те, що ні на які перемовини, ні на які поступки вони не збираються йти. Це стосується і встановлення парламентом так званих "ДНР" і "ЛНР", що фактично вся територія Донецької та Луганської областей - це їхня територія. Це ключова річ. Це кричуща річ", - сказав Смолій.
Він зауважив, що це було зроблено лише за вказівкою Кремля.
"Це для того, щоб у Кремля, у Путіна були більш потужні позиції при розмові з Зеленським. І цілком можливо, що там Путін буде вимагати віддати під так званий особливий статус не лише наразі окуповані частини нашої території, а в тому числі і всю Донецьку і Луганську області. А це буде означати, що Україна втратить ще стільки ж своєї території, скільки вона зараз не має на території Донецької та Луганської областей", - додав Смолій.
https://prm.ua/putin-na-zustrichi-z-zelenskim-vimagatime-viddati-pid-osobliviy-status-vsyu-donetsku-i-lugansku-oblasti-smoliy/
Ябеда *****, однако... ))
Ну и заодно себя, "грозу всея кацапии" похвалить не забыл.
- Я ругал Порошенка, сел за неуважение к власти.
- А ты за что сидишь?
- А я хвалил Порошенка, сел за распространение фейков.
- А ты за что сидишь?
- А я сам Порошенко!
Я упоротый полезный идиот, вопивший ЗЕ!!!
Теперь правда, слегка притихший, про голосование за ЗЕ стыдно вспоминать.
Всё что мне остаётся - гадить на тех кто не был ЗЕ!
Ибо мне, полудурку стыдно признать себя идиотом...