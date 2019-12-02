 Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР на запит РБК-Україна.
У Держбюро розслідувань зазначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих, а тимчасово виконуючим обов'язки призначено Павла Нікульнікова.
Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу в ДБР.
Також Бюро повідомляє, що станом на 29 листопада жодне кримінальне провадження так і не було передано з Генеральної прокуратури в "майданівський підрозділ" ДБР.
Цікаво,що профіль зареєстровано в 2013 році. Репости-з 2017 (до 2017 активно користувався ВКантактє). Зазвичай Портнов з Луганщини дружків підтягує.
Просто были бы украинцы поумнее и не такие наивные, клоун еще бы выхватил за эбонитовые палочки во времена майдана
Правильно говорят социологи, что коллективное бессознательное украинского народа - это одна большая тупая блондинка бальзаковского возраста. Клоун хорошо знает, что достаточно ей проехать по ушам, всплакнуть в день голодомора, или прийти на встречу с героями небесной сотни, и тупая блондинка растает от любви к зеленой жабе
От де був цей мордоворот під час Майдану? Неважко здогадатись де він був та що робив.