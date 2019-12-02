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 Суспільство
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Все про:майдан (558) розслідування (1589) ДБР (685)

 Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро

Тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу Держбюро розслідувань (ДБР) у справах Майдану став колишній поліцейський з Луганської області Павло Нікульніков.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді ДБР на запит РБК-Україна.

У Держбюро розслідувань зазначили, що в управлінні з розслідування військових злочинів створено відділ для розслідування "майданівських" злочинів. У підрозділі працюють 13 слідчих, а тимчасово виконуючим обов'язки призначено Павла Нікульнікова.

Нікульніков до кінця 2018 року був начальником слідчого відділу в Станично-Луганському районі, а потім перейшов на роботу в ДБР.

Також Бюро повідомляє, що станом на 29 листопада жодне кримінальне провадження так і не було передано з Генеральної прокуратури в "майданівський підрозділ" ДБР.

Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163009
 
 
 Топ коментарі
 
Может уже сразу из Ростова назначить следователя на расследование дел Майдана?
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Лицо ну, просто внушает доверие.
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Да, надо было сразу в ДНР передавать...(
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Да, надо было сразу в ДНР передавать...(
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чепушиле? а чего. это вариант. он бы наверное быстрее все расследовал.
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Непогано було б також розслідувати по яких рашковських корпоративах зебіл "збирав" на "тепловізори" під час Майдану...
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Может уже сразу из Ростова назначить следователя на расследование дел Майдана?
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Не, там Сивуха подбирает из ЛНР. Это ж Украина
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нет. он просто на блохпосту стоял и продукты развозил. короче - тамжынашилюди.
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Подививсь сторінку на ФБ.Що Пороха ненавидить-це точно.******** рибалку й бокс .На півголови руськоправославний.Родом з окупованої Кадіївки (Стаханова)-там повно дружбанів.
Цікаво,що профіль зареєстровано в 2013 році. Репости-з 2017 (до 2017 активно користувався ВКантактє). Зазвичай Портнов з Луганщини дружків підтягує.
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ну и рыло у него. типичный антимайданум.
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Гидко, не вірю що свинарчук не при справах.
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Питання до того новенького, чий Крим!!!???
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" ... был начальником следственного отдела в Станично-Луганском районе". Ну все, як при ригах. Тільки свої, перевірені люди, потрібного походження
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Ви якось вмієте думать? Задовбали. Раніше нічого не бачили.
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_А по делам ветеранов главнюком назначили иуду королевскую. В высшей степени замечательно...
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І королевська по ветеранах і цей пухлик і в усіх напрямках зєлєбєні призначають відвертих ворогів України . Маленькими , непомітними кроками іде повзуча ліквідація української державності .
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Какое Королевская имеет отношение к ветеранам...
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О! Как говорил Абдулов играя водителя Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя": Вот он тебя и привезет на Петровку 38
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Во, теперь дело пойдет. Скоро Майдановцев начнуть сажать в тюрьмы.
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Відразу видно, що чесна і порядна людина. По абрису. Аж опух від переживань за Майдан.
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Делами майдана будет заниматься вот эта полная луна , а не лицо? Еще и с лугандонии? гениально! Все равно что браконьеры рыб надзор бы возглавили Отдел по расследованию дел Майдана в ГБР возглавил следователь из Луганской области Никульников, - пресс-служба Бюро - Цензор.НЕТ 9986
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Ничего удивительного.Второе пришестие рыгов Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро - Цензор.НЕТ 2412 .Проверенный свой товарищ Відділ із розслідування справ Майдану в ДБР очолив слідчий з Луганської області Нікульніков, - пресслужба Бюро - Цензор.НЕТ 2412
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Навряд чи зевлада буде розслцдувати справу Майдану. Скоріше тепер посадять лише майданівців🤔
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Пеца не хотел расследовать то сейчас дорасследуют
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***** я куєю професійний професіонал!!!Тху якась срамота,та шо тут дивуватись якщо в дбр труба повна!
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Зеленая гнида продолжает глумиться над украинцами
Просто были бы украинцы поумнее и не такие наивные, клоун еще бы выхватил за эбонитовые палочки во времена майдана
Правильно говорят социологи, что коллективное бессознательное украинского народа - это одна большая тупая блондинка бальзаковского возраста. Клоун хорошо знает, что достаточно ей проехать по ушам, всплакнуть в день голодомора, или прийти на встречу с героями небесной сотни, и тупая блондинка растает от любви к зеленой жабе
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Янєлох це навмисно робить, чи як?
От де був цей мордоворот під час Майдану? Неважко здогадатись де він був та що робив.
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о, сотруднік "бєркута" тєпєрь расслєдуєт "злочини" Майдану
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плевок в лицо майдановцам и небесной сотне? Какая с*ка его назначила? опять зеленский, небось??
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ну наконец то,какие-то изменения! может всё сдвинется уже с мёртвой точки...
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ничего не изменится. как гласит пословица - горбатюка могила не исправит.
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Глянув на обличчя , і одразу така довіра взяла в обійми , ууух...
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Чергове "новоє ліцо" та ще й з Луганщини. Лишається лиш надіятись, що самих побитих майданівців винними не зроблять.
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Ну этот "сирота" нарасследует! У него , как у жителя даунбасса, особая любовь к "майданутым".
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