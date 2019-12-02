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 Політика України
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 Завершено розслідування отримання 300 тис. грн хабаря керівником Миколаївського облавтодору, - НАБУ

Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершили розслідування за фактом отримання 300 тис. грн хабаря керівником Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

2 грудня підозрюваному і його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акта і направлення його до суду.

Слідство встановило, що в серпні 2019 року посадовець вимагав та отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

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Менш ніж через місяць підозрюваний повторно зажадав виплати частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу в сумі 90 тис. дол. Під час отримання цієї частини хабаря керівника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області та затримали "на гарячому".

12 вересня йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163008
 
 
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Да, при пеце такого небыло. В смысле чиновника,да за взятку? Дв вы шо. При нем все по честному было,300 взял, сотку наверх. И красота. Так ли,дякувалы.
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чи не головна риса упоротого зебіла - нагла і цинічна брехня. Навіть тут, зверху, є такий тег "взятка" з 4793-ма інфами. Тільки за минулий рік - порядка 800 повідомлень про хабарі. За поточний рік - порядка 600.
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стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп...
Цю справу на триста тисяч задокументували в серпні? І вже розслідували?
А Гримчака повязали коли? Також в серпні? https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/15/7223618/ Чого досі ще не завершили? Може, там і нема нічого?
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