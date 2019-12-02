 Сподіваюся, що 3 грудня Разумков оголосить про виключення з фракції "СН" Полякова та Скороход, - Корнієнко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Рішення про виключення Полякова та Скороход вже давно було прийнято. Сьогодні ми його на фракції оголосили і звернулися до апарату Верховної Ради з відповідним листом. Сподіваємося, що завтра керівництво ВР з трибуни зачитає цього листа", - сказав Корнієнко журналістам після засідання фракції в понеділок увечері.
Коментуючи ситуацію про виключення з фракції депутата Романа Іванісова, він підкреслив, що необхідно ще пройти технічні і юридичні моменти.
"Є рішення про його вихід із фракції, тобто на основі цього ми вже можемо звертатися до Верховної Ради, але нам треба ще певний юридичний процес пройти", - пояснив політик.
15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".
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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.
"... ну, тогда ой...", как в том старом анекдоте...
А вот что делать, когда власть состоит из извозчиков, артистов и проституток - адмирал ничего не сказал.
"Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове
Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты. Источник: https://censor.net.ua/n3163007
Могу спорит - не выгонят.