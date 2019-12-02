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 Політика України
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Все про:Разумков Дмитро (300) Корнієнко (79) Поляков_Антон (19) Скороход Анна (20)

 Сподіваюся, що 3 грудня Разумков оголосить про виключення з фракції "СН" Полякова та Скороход, - Корнієнко

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков може у вівторок, 3 грудня офіційно на пленарному засіданні парламенту оголосити про рішення фракції "Слуга народу" виключити народних депутатів Антона Полякова та Анни Скороход зі свого складу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Рішення про виключення Полякова та Скороход вже давно було прийнято. Сьогодні ми його на фракції оголосили і звернулися до апарату Верховної Ради з відповідним листом. Сподіваємося, що завтра керівництво ВР з трибуни зачитає цього листа", - сказав Корнієнко журналістам після засідання фракції в понеділок увечері.

Коментуючи ситуацію про виключення з фракції депутата Романа Іванісова, він підкреслив, що необхідно ще пройти технічні і юридичні моменти.

"Є рішення про його вихід із фракції, тобто на основі цього ми вже можемо звертатися до Верховної Ради, але нам треба ще певний юридичний процес пройти", - пояснив політик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нічого не знаю про нібито наміри 11 нардепів залишити фракцію "Слуга народу", - Арахамія

15 листопада стало відомо, що нардепів Скороход та Полякова виключають із фракції "Слуга народу".

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Що стосується Полякова, то раніше він проголосував проти ДФР (Департамент фінрозслідувань), проти законів щодо ФОПів, щодо кешбеку, за що і був викликаний "на килим" до глави ОП Андрія Богдана. За словами депутата, на цій зустрічі були присутні голова Ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і його перший заступник Олександр Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163007
 
 
 Топ коментарі
 
Надеюсь что 3 декабря вся фракция СН обьявит о роспуске и перевыборах Надеюсь, что 3 декабря Разумков объявит об исключении из фракции "СН" Полякова и Скороход, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9447
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Хотелось бы о многом услышать. И о конвертиках слугам, и о Юзике, и о Портнова и о Трубе. Очень хотелось бы. Но, взамен, чувачок на беговой дорожке устроил своим зе-избирателям уринотерапия, типа снизим коммуналку в половину, потом, через год.
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Шо, сєкта "сн" за правду на висилку? а любітєлі халяв, гвалтівники, хабарники та сєпарська наволоч- основний состав вашого кодла слуг х*йловсько-олігархічного кодла...фракція знищення України...
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Надеюсь что 3 декабря вся фракция СН обьявит о роспуске и перевыборах Надеюсь, что 3 декабря Разумков объявит об исключении из фракции "СН" Полякова и Скороход, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9447
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Соевые мыздобулы и дальше в своих наркотических виденьях.
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А шо вы мыздобулы? Коммерческие успехи свынарчуков? Звыняй, стецьок, такое не грех и просрать.
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У тебя бомбануло чы шо? Крепись и собирай соевый майдан. Скоро всех свынарчуков посадят, на кого молиться будешь?
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эти туда-сюда-обратно на снижение тарифов сильно повлияет?
"... ну, тогда ой...", как в том старом анекдоте...
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Хотелось бы о многом услышать. И о конвертиках слугам, и о Юзике, и о Портнова и о Трубе. Очень хотелось бы. Но, взамен, чувачок на беговой дорожке устроил своим зе-избирателям уринотерапия, типа снизим коммуналку в половину, потом, через год.
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Там список можно продолжить...еще услышать про Порошенка, Федыну, Геращенко!
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Порошенко в своем репертуаре - срет зебилам в портки))
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Только я не удивлюсь, если в его декларации состояние чуток поубавится... Сподіваюся, що 3 грудня Разумков оголосить про виключення з фракції "СН" Полякова та Скороход, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5764
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а брана волосатого типа дипломата снять с должности руководителя комитета?
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Алеееее! те двое больше навредили ***** Народа, чем Еременко Украине?
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"Спалились окончательно!" Скандал с анализами Зеленского получил новое продолжение- Цензору Нет - сссю=ссю-ссю я не перейду червоні лінії у Парижі , але українці і повинні мене підтримати своєю довірою сссю-сссю-сссю ... АГА!
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Шо, сєкта "сн" за правду на висилку? а любітєлі халяв, гвалтівники, хабарники та сєпарська наволоч- основний состав вашого кодла слуг х*йловсько-олігархічного кодла...фракція знищення України...
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"Не трогайте извозчиков, артистов и проституток - они служат любой власти!" - сказал адмирал Колчак.
А вот что делать, когда власть состоит из извозчиков, артистов и проституток - адмирал ничего не сказал.
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21.11.19 00:59
"Завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - Зеленский об Иванисове

Комментируя ситуацию об исключении из фракции депутата Романа Иванисова, он подчеркнул, что необходимо еще пройти технические и юридические моменты. Источник: https://censor.net.ua/n3163007
Могу спорит - не выгонят.
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Так то ж для них свой человек, можно сказать находка!)))
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