 МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через заяви про угорську автономію і вручив ноту протесту

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства.
Послу було сказано про неприйнятність його заяв про автономію угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна - НАТО.
У МЗС Ійдярто вручили ноту протесту.
Під час розмови було додатково зазначено, що закон про освіту не порушує права українців угорського походження, а навпаки дає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що було підтверджено Венеціанською комісією.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в одному з інтерв'ю посол Ійдярто сказав, що Угорщина продовжить блокувати роботу ради України-НАТО, оскільки вважає ухвалений закон про освіту таким, що порушує права людини.
Вот текст
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии"
Тоесть он отрекается от Украины. Эти люди Не должны иметь право голоса, льгот, субсидий и т.д. Мы не обязаны учить, лечить и защищать ЧУЖИХ граждан. Ты сам выбрал себе НОВУЮ родину. Ездуй туда.
До речі, щось якісь міри були закладені в законах про освіту та про мови. Саме тому мадьяри на ці закони так окрисились...
чтоб для украинцев одни цены, а для иностранцев выше, они и сами отвалят!
Спецназ Нацгвардии со специальным транспортом и снаряжением отправлен на Закарпатье для усиления порядка с начала курортного сезона.