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 Політика України, Події
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Все про:Угорщина (515) Ійдярто (10)

 МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через заяви про угорську автономію і вручив ноту протесту

МЗС викликав посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто у зв'язку з його нещодавніми висловлюваннями про автономію угорської національної меншини в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба відомства.

Послу було сказано про неприйнятність його заяв про автономію угорської національної меншини в Україні та блокування угорською стороною діяльності Комісії Україна - НАТО.

У МЗС Ійдярто вручили ноту протесту.

Читайте також: "Яка автономія? На Закарпатті 1,2 млн українців, угорців - 150 тис.", - посол Угорщини Ійдярто щодо заяв про сепаратизм у регіоні

Під час розмови було додатково зазначено, що закон про освіту не порушує права українців угорського походження, а навпаки дає їм можливості кращої самореалізації в Україні, що було підтверджено Венеціанською комісією.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в одному з інтерв'ю посол Ійдярто сказав, що Угорщина продовжить блокувати роботу ради України-НАТО, оскільки вважає ухвалений закон про освіту таким, що порушує права людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163006
 
   
 Топ коментарі
 
Только на территории Венгрии. Закарпатье - это Украина. А сепарам давно пора давать ОТ 10 лет и выше. Вот Австрия - красавцы. Свиноматке 14 лет. Остальным поменьше. До дЭбилов резко дойдет. Только без всяких "анаЖИмать", "разкайанийе", "ХЕРОктеристики", "поурки" и т.д.
Сепар - получи скот десятку. МНИНИМУМ. И без всяких УДО. Остальному населению ПОКАЗАТЬ и рассказать. Я не хочу жить в венгрии. Я хочу жить в Украине.
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Я бы вместе с нотой, вручил бы послу определение о разрыве дипотношений с Венгрией в случае продолжения провокаций и провёл бы на границе дивизионные учения.
Пошли они в зад!
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Во время президенства свиночолого за 5 лет НИЧЕГО не сделано. Что там с двойным гражданством? Ну ладно пусть имеют 2 гражданства. Это не так страшно. Плохо другое. При получении гражданства венгрии они клянутся на верность венгрии.
Вот текст
"Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии"
Тоесть он отрекается от Украины. Эти люди Не должны иметь право голоса, льгот, субсидий и т.д. Мы не обязаны учить, лечить и защищать ЧУЖИХ граждан. Ты сам выбрал себе НОВУЮ родину. Ездуй туда.
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між іншим, ніхто нічого толкового не може запропонувати, що саме треба зробити з мадьярською проблемою. Не будувати же берлінський мур на кордоні з ними... І навіть стіна Яценюка не допоможе...
До речі, щось якісь міри були закладені в законах про освіту та про мови. Саме тому мадьяри на ці закони так окрисились...
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Автономію нехай собі від своєї тещі робить, на задньому подвір'ї.
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******* будут воду мутить до конца. беспризорная, шантрапа, зауральская. Считай, родня, кацапам. Со времен Данила Галицкого, украинские земли, им, покоя не дают. И ведь, потихоньку, пытаются...Выдача паспортов, наигранное возмущение законами Украины об образовании, это только пробные шары.
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Есть очень большая вероятность того, что если Украина в самое ближайшее время не наладит взаимоотношения с соседями, то она очень просто сможет превратится для них в страну-донора территорий.... А наладить отношения она не сможет не укрепив собственную экономику, что придаст ей хоть какой-то вес....
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С такими соседями, которые нагло лезут со своим уставом,лучше не иметь отношений.И на твои дурацкие посты -лучше сразу в спам.
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Сейчас в мире такой раздрай и он еще не вошел в стадию кульминации все впереди. Вы почитайте сегодняшние новости Турция пугает ветом на планы НАТО по защите Польши и Стран Балтии и это только маленький эпизод роследних часов. От соседей порой лучше забор чем отношения.
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Да гнать мадяра с Украины нужно. Сколько можно терпеть его высказывания.
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Сперва мокрой половой тряпкой по морде.
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завдяки "офшорному миролюбцю" де факто там давно вже є автономія -
МЗС викликав посла Угорщини Ійдярто через заяви про угорську автономію - Цензор.НЕТ 6031
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Свиночолый гетьман разрушил отношения с соседями, завалил перспективу НАТО на корню, но еще имеет наглость пиариться на этих темах.
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А тебе все пєдропаранойка клинить ? Лікуйся від нав'язливих станів . Бережи себе бо сидітимеш в дурці в гамівній сорочці . Педропаранойка не лікується .
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Так возразить нечего? Чы не при Педросвине были испорчены отношения с Венгрией?
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А московитам слабо ноту? Чи "бубочка" заборонив перед самітом зради?
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тобі треба, щоб оцей кремлядський Jester (вище) розпатякував про зебіла "разрушил отношения с соседями" стосовно касапії?
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Нужно вводить какие-то карточки в каждом городе, типо как картка киевлянина,
чтоб для украинцев одни цены, а для иностранцев выше, они и сами отвалят!
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Вони до цього часу бредят Салашизмом (мадярський фашизм). Так як партія Йооббік, спадкоємець салашистів, досить слабенька і її всі пинають в сраку, то домахуватись може тільки до України і то за пуйловські газодолари.
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Не забувайте, що весь розбрат на Закарпатті організовує кремль. Тому країна має готуватись до тяжкої боротьби. Ми в повній облозі.
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