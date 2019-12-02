 В Україні запрацює гаряча лінія для людей з інвалідністю, - Соколовська

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила на форумі "Відкритий простір" до Дня людей з інвалідністю в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одна з ідей, якою я сьогодні насправді трошки пишаюся - це запуск колл-центру, який вже з наступного тижня ми хочемо запустити. Це колл-центр, який стосується забезпечення прав людей з інвалідністю", - сказала вона.

За словами міністра, організація такого проекту дасть змогу отримати зворотній зв'язок і надати якісну консультацію людям з особливими потребами.

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Зазначається, що проєкт запускається за підтримки секретаріату Кабінету міністрів України.

Звертатися на цю гарячу лінію можна буде за коротким номером телефону 1539.