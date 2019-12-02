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Все про:права людини (404) інвалідність (12) Юлія Соколовська (13)

 В Україні запрацює гаряча лінія для людей з інвалідністю, - Соколовська

З наступного тижня в Україні запрацює гаряча лінія звернень і консультацій для людей з інвалідністю.

Про це міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила на форумі "Відкритий простір" до Дня людей з інвалідністю в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Одна з ідей, якою я сьогодні насправді трошки пишаюся - це запуск колл-центру, який вже з наступного тижня ми хочемо запустити. Це колл-центр, який стосується забезпечення прав людей з інвалідністю", - сказала вона.

За словами міністра, організація такого проекту дасть змогу отримати зворотній зв'язок і надати якісну консультацію людям з особливими потребами.

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Зазначається, що проєкт запускається за підтримки секретаріату Кабінету міністрів України.

Звертатися на цю гарячу лінію можна буде за коротким номером телефону 1539.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163005
 
 
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нафига мне ваш инвалиду кал центру некуда десятки миллионов распихать так дайте инвалидам в качестве 13 пенсии к Николаю, Рождеству или Новому Году или хотя бы закупите для инвалидов продуктовые наборы, аппараты для измерения давления, пульсометры, инсулиновые проборы, помогите инвалидам сделать простые очки минус или плюс и солнечной защиты, простые очки как одна пенсия, а то и все 2 стоят... а так ну чисто поржать с инвалидов......
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Остынь немного каЦАП.
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хлебало прикрой типа малоросс еврейский зедебильное чувырло продукт химна и хахашки....
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jcnszm! Остынь действительно- Ты что еще веришь что у уряда есть другая задача кроме как очистить черноземы от краснокожих? Вон стеклянный мост построили чтобы снизу девкам под юбки заглядывать за миллиард- А ты про каие то больницы- Пенсионеры должны побыстрее вымирать!!!
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Идея правильная. Зачастую люди с ограниченными возможностями, очень замкнуты и не любят обсуждать, с близкими людьми, свои увечья и как облегчить себе жизнь. Проще спросить, у невидимого и незнакомого человека,совет и получить ответ. Главное, чтобы советы раздавали грамотные и квалифицированные специалисты, а не студенты или люди с улицы.
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"В Украине заработает горячая линия для людей с инвалидностью, - Соколовская" - для евреев уже давно существует горячая линия. - Карта «Евреи Украины». Все еврейские организации в одном месте.
910* - ЕДИНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ НОМЕР УКРАИНЫ.
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