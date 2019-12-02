 3-5 грудня учасники АТО/ООС і переселенці можуть подати заяву на отримання пільгового кредиту на житло, - Мінветеранів

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви про намір отримати кредит та анкети учасники АТО/ООС і переселенці можуть подати до регіональних управлінь Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або надіслати засобами поштового або електронного зв’язку. Заяви можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла не залежно від місця реєстрації громадянина.

На офіційних сайтах кожного регіонального управління Держмолодьжитла охочі отримати пільговий довгостроковий державний кредит на придбання житла мають можливість:

✅отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;

✅визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;

✅ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;

✅зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.

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Заяви на кредит мають бути подані в робочий час з 09:00 до 18:00.

Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.

Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 5 грудня 2019 року о 18:00.

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