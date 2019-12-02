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Все про:ветерани (436) житло (186) переселенці (249) Міністерство у справах ветеранів та окупованих територій (15)

 3-5 грудня учасники АТО/ООС і переселенці можуть подати заяву на отримання пільгового кредиту на житло, - Мінветеранів

3-5 грудня буде здійснюватиметься прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, інформує Цензор.НЕТ.

Заяви про намір отримати кредит та анкети учасники АТО/ООС і переселенці можуть подати до регіональних управлінь Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву або надіслати засобами поштового або електронного зв’язку. Заяви можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла не залежно від місця реєстрації громадянина.

На офіційних сайтах кожного регіонального управління Держмолодьжитла охочі отримати пільговий довгостроковий державний кредит на придбання житла мають можливість:

✅отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;
✅визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;
✅ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;
✅зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.

Також читайте: Статус учасника бойових дій отримали 370 тис. осіб, з них 11 тис. мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, - Мінветеранів

Заяви на кредит мають бути подані в робочий час з 09:00 до 18:00.

Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.

Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 5 грудня 2019 року о 18:00.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163004
 
 
 Топ коментарі
 
Так чисто ПОРЖАТЬ!!! 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 6230
Тама фсЁ по блату., Я то знаю.
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там ещё справок надо такой вагон собрать что за 3 дня только супермен справится
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А чего такой зазор маленький? 2 дня? Типа потом будет: кто не успел, тот играет на пианино?
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Так чисто ПОРЖАТЬ!!! 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 6230
Тама фсЁ по блату., Я то знаю.
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То есть зебил не может конфисковать квартиры у Коломойского и его зебобиков типа Дубинского и отдать их атошникам, зебил вместо этого просто дает чуть меньший процент на кредит? 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов - Цензор.НЕТ 8154
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Дебил, только суд может конфисковывать имущество.
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Хотят за 30 серебрянников купить ветеранов АТО , в обмен на продажу земли. Именно 4-го декабря в ВР будуть продавливать закон о распродаже земли новым пейсатым хозяевам Украины.
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Мощно...три дня...все в стиле зеленого стада...
Мол кто неуспел...тот опоздал...
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Предположим желащий находиться в оос(Авдеевка) , то как ему подать заявление?
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В одну купу - і Ветеранів АТО/ССО і сєпарських родичів. Хтось там в офісі адміністрації бОшками думає?
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Очень странные сроки, всего 3 дня. К чему бы это?
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там ещё справок надо такой вагон собрать что за 3 дня только супермен справится
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Заявку можно подать в электронном или бумажном виде. Значит все справки потом. Речь идёт только о заявке.

Моментом подачи заявления о намерении получить кредит есть время и дата фактического представления (в электронном или бумажном виде) такого заявления.
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Прыгни в поезд на 200 км/ч с закрытыми дверями в тамбуре
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Там такая кипа справок... ну-ну, зебилы домбасятские - на старт.
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А чего такой зазор маленький? 2 дня? Типа потом будет: кто не успел, тот играет на пианино?
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все защитники должны получить наделы и жилье не с малыми %, а вообще без них и половину мы все! обязаны выплатить в качестве личного участия в устройстве будущего наших ребят. Заможни, вильни, та на своий Богом даной земли вони стануть ще сильниш захищаты свою Украину. надо строить целые поселки для них. дома современные, асфальт и тротуары четко отделяющие зеленые газоны с фасадной стороны. школы, больницы, супермаркеты и небольшой заводик по производству и сборке стиральных машин, с логотипом_ Зроблено в Украине.
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