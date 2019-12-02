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Все про:Крим (7907) Приходько Олег (11)

 Окупанти включили кримського активіста Приходька в список екстремістів

Російська служба з фінансового моніторингу внесла кримчанина Олега Приходька в список осіб, причетних до екстремістської діяльності або тероризму.

Приходько фігурує в списку під номером 6663, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Крим.Реалії.

Керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник пояснює, що включення в перелік Росфінмоніторингу відбувається стосовно тих громадян, у яких вирок набув законної сили: це статті про визнання людини винною за терористичними і екстремістськими статтями Кримінального кодексу Росії.

"Таким чином порушується презумпція невинуватості, оскільки навіть у рамках російської правової системи вина людини не доведена, але вона уже публічно, на сайті Росфінмоніторингу вказана як екстреміст або терорист, а її права вже обмежені. А у випадку з Кримом, багатьох громадян України переслідують за екстремістськими і терористичними статтями КК Росії незаконно, з політичних мотивів", – розповіла Скрипник.

Дружина Приходька, Любов, розповіла, що йому заблокували картку, на яку виплачувалася пенсія.

Також читайте: Заарештованого в окупованому Криму активіста Приходька тримають у спецблоці і не дають побачень із рідними, - адвокат

Нагадаємо, 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста із Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці.

8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163003
 
 
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И не перепутайте, Приходько - экстремист,
а мильчаков - православный активист...Патриот россоссии..
Оккупанты включили крымского активиста Приходько в список экстремистов - Цензор.НЕТ 3825
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т.повалий,а.лорак,с.лобода записали песни в киеве для новогоднего концерта для украинцев)) мир,дружба,жвачка!!))
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За цією сттатею в основному переслідують кримських татар, а тепер знайшли і переслідують українця😏 Буде заява від зекоманди щодо Олега Приходька?
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А он будет следующим президентом Украины? Хватка есть и почтение народное - чего уж более.
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Глянувши на пана Олега, зразу ж розумієш, що перед тобою "естреміст". "Владимиру Зеленскому. На вас смотрят все политзаключенные Крыма. Наши страдания не должны быть напрасны, потому что на коленях только перед Богом! Не должно быть, чтобы наша нация превратилась в продажных манкуртов», - подчеркнул Приходько." Бережи вас Господь
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Ну если Олег Приходько террорист и экстремист, тогда уносите клоунов с манежа - они умерли со смеху.
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