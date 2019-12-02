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 Суспільство
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Все про:МОМ (2) торгівля людьми (127) трудова міграція (102) заробітчани (263)

 За останні три роки від торгівлі людьми постраждали 49 тисяч українців, - МОМ

Кожен восьмий українець готовий погодитися на ризиковану пропозицію працевлаштування, яке загрожує експлуатацією. Найчастіше громадяни України страждають від трудової експлуатації в Росії.

Такими є результати дослідження, оприлюдненого Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у Всесвітній день боротьби за скасування рабства 2 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

13% українців готові погодитися принаймні на одну ризиковану пропозицію про роботу за кордоном, що може призвести до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Порівняно з дослідженням 2017 року, ця кількість зменшилася на 8%.

Порівняно з результатами попереднього аналогічного дослідження, проведеного 2017 року, схильність українців до ризикованої поведінки зменшилася: два роки тому на необачне працевлаштування були готові 21% респондентів.

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Нинішнє опитування показало, що за останні три роки кількість постраждалих від торгівлі людьми в Україні становить близько 49 тис. осіб. З урахуванням раніше проведених оцінок, кількість громадян України, які постраждали від торгівлі людьми з 1991 року може становити близько 260 тис. осіб.

Оціночна чисельність населення України, яке працювало за кордоном на момент опитування, становить 1 млн 51 тис. осіб. Найбільш привабливі для трудової міграції Німеччина, де хотіли би працювати 43% опитаних, Польща (35%), Чехія (23%), Італія (19%) і Канада (10%). У Росії і США хотіли би працювати по 9% опитаних. Порівняно з 2017 роком зросла привабливість Німеччини і Чехії і знизилася привабливість Росії. З 2000 року Представництво МОМ в Україні допомогло більш ніж 16 тис. постраждалих від торгівлі людьми повернутися до життя, вільного від експлуатації.

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Продовжуючи тенденцію минулих років, у першій половині 2019 року серед постраждалих, які отримали допомогу МОМ, переважали чоловіки (69%). Абсолютна більшість (94%) постраждалих від торгівлі людьми постраждали від трудової експлуатації. Більше половини (65%) постраждалих, ідентифікованих МОМ у першій половині цього року, зазнали експлуатації на території Російської Федерації.

Дослідження проводила компанія Info Sapiens на замовлення Представництва МОМ в Україні методом особистого інтерв'ю в червні-серпні 2019 року. Опитали 2 тис. респондентів старше 16 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163002
 
 
 Топ коментарі
 
Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3163002
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Це жах, що там хочуть працювати.
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Как то надо спасать людей из рабства.
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Это да. Я вот купил недавно на распродаже в "Черную пятницу " 12 жінок, давно думал свой гарем завести, но все времени не хватало, да и коллекцию Феррари надо было собрать полностью.
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Более половины (65%) пострадавших, идентифицированных МОМ в первой половине текущего года, подверглись эксплуатации на территории Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3163002
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Це жах, що там хочуть працювати.
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Как то надо спасать людей из рабства.
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Нет не надо пусть будет наука для других лохов может последние наконец не поленятся включить в мозгу главную передачу вообще страдают люди именно по собственной вине бо ими правят деньги и глупые надежды
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А вы сами себя спасли? Целая страна теперь в рабстве...
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Ну да , РФ у нас в рабстве, деньги присылает, ресурсы. И замете, по первому щелчку, иногда взбрыкивает, но Батька сразу пресекает.
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По инерции мышления особенно в 1993-99гг в РФ много наших ехало методом вахты в холодные места имея опыт ранее по газу и нефти вахтой. Сколько пропало возвращаясь с деньгами или когда спустя полного цикла всей стройки под ключ не вернулось с деньгами на всю бригаду по доверености бригадиров---один Бог знает. Потом уже в конце кучмовской каденции пытались официально искать. Но притушили наши конечно. Там Новый Уренгой, Ноябрьск, Тюмень, Салехард, Нижневартовск итд сплошная Украина по сей день. Оставались при совдепии из за квартир там. Некоторые разменивали но с трудом. 3-х комнатную там на 1-к здесь. Крепко люди ошиблись изначально. Но наперёд кто знает что будет. И других причин много.
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Чомусь замовчують кількість рабів слов'янського походження в Ізраїлі, а їх там багато, особливо жінок. В Ізраїлі законом не заборонено тримати гоїв-рабів.
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Это да. Я вот купил недавно на распродаже в "Черную пятницу " 12 жінок, давно думал свой гарем завести, но все времени не хватало, да и коллекцию Феррари надо было собрать полностью.
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Сами виноваты надо думать прежде чем дешёвый сыр искать, нравится так сказать халявная мышеловка пожалуйста, только потом не плачьте За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 1610 и не ищите виноватых За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 4362 ,ну типа выглядит это так " предлагаем работу 1000 грн в день ,пенсионерам ещё плюс оплата коммунальных, а для особо одарённых в конце года по внедарожнику гелику и так далее"За последние три года от торговли людьми пострадали 49 тысяч украинцев, - МОМ - Цензор.НЕТ 7121 ну а потом
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Ну ты хоть и принудительно но в дурке сидишь
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Тебе на бояру не хватат? Это последнее-больше тебе не подам)
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Или иными словами. Мы нихера не способоны РАБОТАТЬ, наладить и организовать ЛЕГАЛЬНОЕ трудоустройство и быт через прямые договора с другими странами (кроме ********)
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