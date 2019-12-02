EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1060  15
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3724) 95 окрема десантно-штурмова бригада (39) Десантно-штурмові війська (54)

 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї ОДШБр присвоєно ім'я Героя України Тараса Сенюка

Президент Володимир Зеленський присвоїв ім'я Героя України полковника Тараса Сенюка 13-му окремому десантно-штурмовому батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"З огляду на особливі заслуги перед Батьківщиною Героя України полковника Тараса Михайловича Сенюка і з огляду на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України", - йдеться в документі.

Тарас Сенюк - командир батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 3 червня 2014 року під час нападу найманців РФ на колону сил АТО, яка рухалася з Ізюму в район Слов'янська.

Дивіться також: Рота українських десантників з 95-ї ОДШБр бере участь у міжнародних навчаннях Saber Junction-2019 у Німеччині. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163001
 
   
 Топ коментарі
 
Лєнка зєлєнська сказала що ощущає себе Елеонорою Рузвельт, ну те що ми її бачимо людкою янукович ще півбіди, бо вовочку її ми бачимо дуже в поганих тонах, в тонах радуги.....(веселки як гея, тільки не так пишеться)
 показати весь коментар
 
Одного Героя Укрины из 95й унизили в Суде!
и тут зеЛя решил еще одного сделать! СВОЕГО!
какой же он мразь!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одного Героя Укрины из 95й унизили в Суде!
и тут зеЛя решил еще одного сделать! СВОЕГО!
какой же он мразь!
 показати весь коментар
 
 
Пропоную назвати батальтн імені Марусі Звіробій! А сєпарським батальонам давати назви імені романа труби.
 показати весь коментар
 
 
Моразм мля... це в ерівно щоб шойгу призначили начгенштабу ЗСУ
 показати весь коментар
 
 
Лєнка зєлєнська сказала що ощущає себе Елеонорою Рузвельт, ну те що ми її бачимо людкою янукович ще півбіди, бо вовочку її ми бачимо дуже в поганих тонах, в тонах радуги.....(веселки як гея, тільки не так пишеться)
 показати весь коментар
 
 
Елеонора Рузвельт, окрім того, що була дуже розумною жінкою, була партіоткою своєї Батьківщини. ЗеЛенокі до неї, як до неба рачки
 показати весь коментар
 
 
Аби ж не ця боягузлива і україноненависницька тля указ підписала ...

Бальйон - геройський.
Нестиме з честю ім*я полеглого побратима.
Вічна пам*ять і шана герою.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору