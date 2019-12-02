EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Суспільство
  739  7
Все про:Луганщина (1890) прокурор (391)

 Новим прокурором Луганської області став Ляшенко, колишній військовий прокурор луганського гарнізону

2 грудня заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов представив колективу органів прокуратури Луганської області нового керівника - Олексія Ляшенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба ГПУ.

Новий прокурор Луганської області зазначив, що основним завданням діяльності його відомства буде повернення довіри суспільства до прокуратури і створення умов, за яких кожен житель області почуватиметься захищеним.

Попереднього керівника прокуратури Луганської області Володимира Янка генпрокурор звільнив 6 вересня.

Ляшенко народився 21 березня 1985 року в Харкові. В органах прокуратури працює з 2007 року. З травня 2017 року обіймав посаду військового прокурора Луганського гарнізону Об'єднаних сил. Є учасником бойових дій на сході України.

У ГПУ додали, що у відомстві було створено департамент нагляду за кримінальними провадженнями стосовно злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, що важливо для фіксування військових злочинів і формування доказової бази для Міжнародного кримінального суду, а також для національних судів.

"Тому в прокуратурах Луганської та Донецької областей будуть створені відповідні управління. В Луганській області в цьому напрямку віднині працюватиме Костянтин Караман", - розповіли в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ГПУ Трепак представив колективу нового прокурора Івано-Франківської області Фреїшина

Новим прокурором Луганської області став Ляшенко, колишній військовий прокурор луганського гарнізону 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3163000
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У зели не сепар? Очень маловерятно, скорее всего купил себе корочку убд
 показати весь коментар
 
 
Прекрасно помню по его работе в ВПХГ. Тупая наглая мазаная хамская вороватая рожа, впрочем, как и 99% его собратьев! Мрак.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору