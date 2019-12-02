 Разумков назвав завершення реформи з децентралізації важливим викликом цього і наступного років

У вітальному слові до керівництва місцевих рад і громад він зазначив, що парламент готовий надавати підтримку владі на місцях, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.
Серед важливих викликів цього і наступного років Дмитро Разумков назвав завершення реформи з децентралізації влади в Україні. "Тільки разом ми зможемо якісно і швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку ваших регіонів, і побудувати справді нову систему. Про це вже багато сказано, і сьогодні у нас з'явилася практична можливість довести реформу до кінця", - зазначив він.
Теперь понятно!
До конца следующего года закончат реформы, начатые Порохом,
потом, наверное, начнут свои....
Этот глубинный процесс создал предпосылки для возникновения нового общественного контракта между гражданами, органами власти и локальными предпринимателями. Децентрализация, например, стимулирует местные советы к сохранению и расширению своей налоговой базы, т.е. к привлечению бизнеса и инвестиций. ОТГ также берут на себя дополнительную ответственность за предоставление публичных услуг и содействие развитию инфраструктуры.
Вот почему народ погнал пэпастого - надоели сафковые лозунги и балачки!
В Европе так было всегда: часть налогов идёт на пенсию. Часть - государству, региону, провинции и комуне. Это закон (здесь). А остальные блаблабла - туфта.
Уже пора отказаться от пафоса!
Дурня. 9 грудня - день, коли вирішиться доля зеленського і Ко.
А у України таких днів вже було і було...
(С)
@chernobaiev
🤔
заложены то ли дуля то ли кукиш с маслом.