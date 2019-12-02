 Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції

Про це повідомили журналістам у Міноборони РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"У перспективі буде створено суцільне радіолокаційне поле по аеродинамічним цілям, аналогічне полю системи попередження про ракетний напад", - сказали у відомстві.
У нову систему увійдуть загоризонтні станції типу "Контейнер", перша з яких заступила на бойове чергування 1 грудня в Мордовії. Нова РЛС здатна відстежити масовий зліт авіації, пуск крилатих ракет або старт гіперзвукових апаратів на дальностях 2 тис. км від західних і південних кордонів Росії. Таким чином забезпечується час на відбиття можливого удару по об'єктах на території країни.
Наступна станція такого типу має прикрити арктичний напрямок. "Подальший розвиток можливий в сторону контролю Арктики, чим ми займаємося, таке завдання активно розглядається", - уточнив головний конструктор "Контейнеру" Михайло Петров.
Робота станцій "Контейнер" ґрунтується на прийомі радіосигналу, відбитого від іоносфери.
В даний час в РФ створено суцільне радіолокаційне поле системи попередження про ракетний напад. У систему входять РЛС типу "Вороніж", їхнє головне завдання - відстежити пуски балістичних ракет по російській території.
Подтверди опознавание свой-чужой.
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!
И ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ
клоун при кориті і Ж О Д Н О Г О звинувачення проти ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО НЕМА бо ж НЕМА ПІДСТАВ!! а брехня мусить бути ПОКАРАНА
: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118604/vitse-premer-bolgarii-valerij-simeonov-zhyostko-naekhal-na-gundyaeva-obozvav-ego-vtororazryadnym-agentom-kgb-video.shtml
После сообщения Саудовской Аравии о выходе по сделке с ОПЕК цены на нефть на Нью-Йоркской бирже обвалились до $52,42.
Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет, до $170 за тыс кубов. Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за СПГ из Катара и США
(C)
@Vitauskas_A
😄
Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?...
2019 года выпуска...
Новьё!
Только все хотят пересесть с УАЗа 2019 года на УАЗ 1972-го...
Кино из серии: - " Батя! Мы все просрали!"...
Одну такую «Дугу» построили в Чернобыле.
https://www.litmir.me/br/?b=132775&p=124
поскольку сама она глушила станции рыбаков.
1 ч. ·
Не забули що це таке?
Це - російські танки. І не десь там, а в Ростовській області РФ, куди їх ЗНОВУ стягує Росія. Світлини зроблені під Гуково, на залізничній станції "Лихая" вчора, 01.12.2019.
Отак РФ готується до "Нормандії" в той час, як наш Головнокомандувач звернення з тренажеру записує...
Прийдешній аншлюз Білорусі - це репетиція аншлюзу України. Такі як я - це розуміють. Чи розуміє це наш владний істеблішмент? Точніше не так: чи готовий він цьому протидіяти ВСІМА методами? Я не впевнений, а ви?
Знову заси ɹатимуть всі короткохвильові діапазони своїм довбанням.. Цікаво, де вони стільки енергії візьмуть?