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Все про:РЛС (3) Росія (21480) Міноборони РФ (229)

 Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції

Першу станцію радіолокації запустили 1 грудня на території Мордовії. Вона контролюватиме повітряний простір Західної Європи, а також України.

Про це повідомили журналістам у Міноборони РФ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"У перспективі буде створено суцільне радіолокаційне поле по аеродинамічним цілям, аналогічне полю системи попередження про ракетний напад", - сказали у відомстві.

У нову систему увійдуть загоризонтні станції типу "Контейнер", перша з яких заступила на бойове чергування 1 грудня в Мордовії. Нова РЛС здатна відстежити масовий зліт авіації, пуск крилатих ракет або старт гіперзвукових апаратів на дальностях 2 тис. км від західних і південних кордонів Росії. Таким чином забезпечується час на відбиття можливого удару по об'єктах на території країни.

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Наступна станція такого типу має прикрити арктичний напрямок. "Подальший розвиток можливий в сторону контролю Арктики, чим ми займаємося, таке завдання активно розглядається", - уточнив головний конструктор "Контейнеру" Михайло Петров.

Робота станцій "Контейнер" ґрунтується на прийомі радіосигналу, відбитого від іоносфери.

В даний час в РФ створено суцільне радіолокаційне поле системи попередження про ракетний напад. У систему входять РЛС типу "Вороніж", їхнє головне завдання - відстежити пуски балістичних ракет по російській території.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162997
 
 
 Топ коментарі
 
Так это же наши российские братья размещают это для того чтобы защитить нас когда НАТО захочет на нас напасть, правильно зебилы? Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 8945
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КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!
И ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ
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И хорошие новости.

После сообщения Саудовской Аравии о выходе по сделке с ОПЕК цены на нефть на Нью-Йоркской бирже обвалились до $52,42.

Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет, до $170 за тыс кубов. Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за СПГ из Катара и США
(C)
@Vitauskas_A
😄
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Так это же наши российские братья размещают это для того чтобы защитить нас когда НАТО захочет на нас напасть, правильно зебилы?
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Крым-это Украина!!!!
Подтверди опознавание свой-чужой.
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Хорошие новости : СМЕРТЬ РОССИИ. Депопуляция русских при Путине ускорилась в разы : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118603/smert-rossii--depopulyatsiya-russkikh-pri-putine-uskorilas-v-razy.shtml
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Депопуляція русскіх має зрівнятися з депопуляцією савєцкіх.
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КАЦАПО-ФАШИСТЫ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
НУЖНО ВООРУЖАТСЯ ДО ЗУБОВ!И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЯДЕРНОЕ!
И ТАК И БУДЕТ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ
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Президент который играет членом на рояле будет восстанавливать ядерное оружие? Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 2564
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у того, який робив цукерки, чомусь не вийшло )
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Той, хто робив цукерки, як їх робив, так і робить...а гри того, хто членом на роялі грав, щось не видно...там у чому проблеми - з членом, чи з роялем?
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Проблеми з дурістю людською, жарти закінчились, сатирик вже при владі, а коміки-мародери будут за гратами.
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от і я кажу Д Е Б І Л И,,,,
клоун при кориті і Ж О Д Н О Г О звинувачення проти ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО НЕМА Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції - Цензор.НЕТ 375 бо ж НЕМА ПІДСТАВ!! а брехня мусить бути ПОКАРАНА
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Зробив цукерку і дав всьому народу, замість життя кращого.
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у "Контейнера" мертвая зона 900 км перед ней.. так что можно стрелять с Сумской области, они поймут, но поздно..
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Так она размещена в Ковылкино, Мордовия..... До любой границы РФ не менее 1000 км! Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 3468
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кривизну земли это никак не отменяет
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Хорошие новости: Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов жёстко наехал на Гундяева обозвав его второразрядным агентом КГБ ВИДЕО
: http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/12/02/118604/vitse-premer-bolgarii-valerij-simeonov-zhyostko-naekhal-na-gundyaeva-obozvav-ego-vtororazryadnym-agentom-kgb-video.shtml
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И хорошие новости.

После сообщения Саудовской Аравии о выходе по сделке с ОПЕК цены на нефть на Нью-Йоркской бирже обвалились до $52,42.

Цена российского газа в Европе рухнула до минимума за 15 лет, до $170 за тыс кубов. Газ в ЕС стремительно дешевеет из-за СПГ из Катара и США
(C)
@Vitauskas_A
😄
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Для кацапні це ніщо. Їхній бюджет пораховано на ціну $40 за барило. Отже навіть за такої ціни матимуть профіцит.
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Может и наехал, но ответвление от "Турецкого потока" строит ударными темпами! Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції - Цензор.НЕТ 7601
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Ну ось зараз у бубочки все виходить: розведення військ, сепари в РНБО, переслідування бойових генералів і волонтерок, закупи електрики в Росії, розгром Держкіно, "пропаганда" читання, прямі газові контракти, звільнення дипломатів і очільників Нафтогазу, які вигравали суди в міжнародних інстанціях, розірвання угод з МВФ, повернення "Привату" папіку, - все йде якнайкраще, бо він для цього і приходив.
Ви саме в цьому бажаєте їм всім успіхів?...
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Ща Зебил возьмет разгон и отведет войска до Львова, а потом пойдет отстировать труселя, вереща что их ему обосрал Порох!...
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Абы гавкнуть, чисто Сведетель Свына Сывочёлого....
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Продам "УАЗ"....
2019 года выпуска...
Новьё!
Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 9588
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у меня такой. очень нравится гонять на природе. после него крузак ка велосипед)))
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Там на ютубе таких багатиев, как Вы - обосраться сколько!
Только все хотят пересесть с УАЗа 2019 года на УАЗ 1972-го...
Кино из серии: - " Батя! Мы все просрали!"...
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Ну так это ж их территория, что хотят там и размещают, почему порохоботва так возбудилась-то.
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Хорошие новости: Американец доказал в суде, что борщ - это украинское блюдо : https://korrespondent.net/world/4167023-amerykanets-dokazal-v-sude-chto-borsch-eto-ukraynskoe-******
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Цим лайном вся західна Україна була запакована, допомогло?
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Не согласен. Хорошее в том, что эта муйня потребляет мегаватты, а результата - ноль. Ее еще климатическим оружием иногда называли...но это бред из фантастики 90-х.
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Поздравляю, Антон. Вы первый, кто прочитал статью.
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Снова загоризонтные, в которые вбухали миллиарды советских рублей но они нихрена не видели.
Одну такую «Дугу» построили в Чернобыле.
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Ага, по дискавери показывали...Это не РЛС, это станция раннего оповещения.
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Вот что пишет про это «чудо» величайшую аферу создатель первой действующей системы ПРО Кисунько

https://www.litmir.me/br/?b=132775&p=124
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во моща!!!!! особенно порадовало "загоризонтные станции типа "Контейнер" Россия размещает вдоль границ новые радиолокационные станции - Цензор.НЕТ 3377 отправьте в Сирию хоть одну - победите наконец то кривизну Земли
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Треба добряче замінувати кордон, і з Білорусью, і з росією. Горя мати не будем, а хто поліз сам винен - є пункти пропуску.
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Ви взагалі уявляєте скільки треба мін тварин не шкода?
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Дешевше не буває, головне щоб пластикові, щоб металошукач не побачив.
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Нужно им в эфир песни Поплавского направить, пускай слушают.
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Нужно военные базы НАТО.распределять вдоль российской границы,тогда эти локаторы не нужны будут России, Поможем Московии, пусть эти локаторы ближе к Китаю устанавливают Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції - Цензор.НЕТ 4633
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Как уже писал об этом,это все хлам. Это не система пво, а система раннего предупреждения. Она может не наводить на цель, а только предупреждать об атаке, и то под вопросом...Если рашку будут атаковать крылатые ракеты на горизонте 500м-10км, то эта херня не отличит их от мощного циклона...Здесь есть хотя бы один радифизик или радиолюбитель? ))))
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горизонт нижний у тебя в км а там в метрах и не 50 а 25
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_Расия активно готовится к войне. Причём надо понимать что отнюдь не к обороне! Ни при каких обстоятельствах беззубое НАТО не атакует расию первым! А только в ответ и только защищаясь, будучи припёртыми спиной к стене, когда расия просто не оставит им выбора. И раз моржовия перебрасывает на запад армии, гонит эшелоны с вооружением в аннексированную белоруссию, ставит загоризонтные радары, то значит расия готовится атаковать! Под ударом страны Балтии и Польша. Украину они уже атаковали.
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Відкрию вам таємницю, починаючи від шумерів всі країни весь час готуються до війни.
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Ну, не все. Некоторые спят в шапку, а потом голы- босы воюют.
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А якось можна ці станціі глушити ??Кто у темі ?
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Я в теме. Можно восстановить чернобыльскую АЭС и запитать загоризонтную "дугу," она уже там стоит. Только настройки подправить.
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Нет больше беларуси. Померла на днях!
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Чернобыльская зона полностью разграбленная, там остались только рожки да ножки. Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції - Цензор.НЕТ 109
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Вроде бы в Норвегии пытались в противофазе глушить «Дугу»,
поскольку сама она глушила станции рыбаков.
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Назар Приходько
1 ч. ·

Не забули що це таке?
Це - російські танки. І не десь там, а в Ростовській області РФ, куди їх ЗНОВУ стягує Росія. Світлини зроблені під Гуково, на залізничній станції "Лихая" вчора, 01.12.2019.
Отак РФ готується до "Нормандії" в той час, як наш Головнокомандувач звернення з тренажеру записує...
Прийдешній аншлюз Білорусі - це репетиція аншлюзу України. Такі як я - це розуміють. Чи розуміє це наш владний істеблішмент? Точніше не так: чи готовий він цьому протидіяти ВСІМА методами? Я не впевнений, а ви?Росія розміщує вздовж кордонів нові радіолокаційні станції - Цензор.НЕТ 3311
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Есть Гень штаб - обратитесь пожалуста,пусть гав неловят.
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У нас волонтёры после начала войны за свой счёт установили в Покровске(Бывший Красноармейск)глушилку.Заработала она.А потом они её захотели поставить на балланс государства.Тогда ещё петиного...Угадайте,какой был ответ?(Всю соевую перхоть оптом посылаю...ибо история совершенно реальная).Я это к чему...Всегда рад постебаться над рашкой,но надо и самим что-то из себя представлять,а то выглядит это...
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РЛС "ВОРОНЕЖ", конец 80-х, начало90-х, радіозавод "ПОЛЮС", ничего нового без України, РФ не придумала.
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Но знаю что имеете в виду вы - но первая РЛС 77Я6 «Воронеж» - построена в 2006, разрабатывать их стали в конце 90х
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Это хорошо, огромные расходы, отвлечение производительных сил на бесполезное дело. История рашу ничему не научила. В штатах начинают окорочкам замораживать.
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Эти чурки сегодня типа запустили отрезок Силы Сибири, убыточный для Орды газопровод.
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Оформилась ось Москва- Пекин- Тегеран по типу Рим -Токио-Берлин. во время второй мировой.Нам нужно помагать Штатам.
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Черговий woodpecker?
Знову заси ɹатимуть всі короткохвильові діапазони своїм довбанням.. Цікаво, де вони стільки енергії візьмуть?
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