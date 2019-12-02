EN|RU|UK
Теми дня: Газова війна Скандали в Слузі народу Ринок землі Записи Труби Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Економіка, Фоторепортаж
  419  3
Матеріали за темою:
Все про:Львівщина (995) податкова міліція (1350) Правоохоронні органи (481) цигарки (429)

 На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області спільно з Нацполіцією попередили незаконне переміщення до Євросоюзу сигарет невідомого походження і вилучили велику партію підакцизних товарів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз - 2019" та "Рубіж" було встановлено, що один із місцевих жителів перевозить на особистому автомобілі велику партію сигарет невідомого походження, призначених для незаконного переміщення в ЄС.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено майже 10 тис. пачок тютюнових виробів невідомого походження під виглядом відомих брендів без марок акцизного податку України вартістю 500 тис. грн, а також автомобіль, на якому вказаний товар перевозили.

На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн 02

Дивіться також: Прикордонники ПП "Дольськ" знайшли у днищі білоруської фури 41 тисячу пачок контрабандних сигарет. ВIДЕО

На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн 03

Загальна вартість вилучених товарів становить 1 млн грн.

На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн 04

На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн 05

За даним фактом у ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального злочину з попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 204 КК України.

Триває слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Митники ПП "Порубне" оглянули фуру з вугіллям і виявили сигарет на 2,7 млн, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3162996
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За це заплатили з ЕС, ну який сенс нашим блокувати наш экспорт? Продажна таможня... от і все що на думці.
 показати весь коментар
 
просто митниця зараз рулить тільки по наводці. В туристів навіть сумки не перевіряють, а працюють за своєю схемою. Підсунути контрабас "лоху", а потім і взути на кордоні, обіцяючи "вікно"
 показати весь коментар
 
і заскавчала ґапота прикордонна На Львівщині податкова міліція блокувала контрабанду в ЄС партії сигарет вартістю 0,5 млн грн - Цензор.НЕТ 1825 А ЛЮДЕЙ це ТІШИТЬ!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору